«Салават Юлаев» на выезде уступил «Сочи» нового тренера

Во вторник, 29 октября, «Салават Юлаев» на выезде уступил «Сочи» со счетом 3:1.

В этой встрече Николай Цулыгин не стал придумывать ничего нового. Григорий Панин вернулся в первое звено после травмы. Также в заявке оказался защитник Павел Коледов, которого не было в прошлом матче. Ну и разумеется, состав после дисквалификации пополнил Линус Умарк.

Зато для хозяев льда эта игра была как минимум необычной. Дело в том, что команда проводила первую игру под руководством нового тренера Александра Андриевского, которого в лиге принято считать «кризисным менеджером», помогающим командам преодолеть череду неудачных игр.

РАННИЙ ГОЛ КАДЕЙКИНА

Первую шайбу в матче забросил Александр Кадейкин с передачи Артема Сергеева. Защитник «Салавата» бросил от синей линии, шайба срикошетила от вратаря, распластавшегося на льду. На пятаке ее подхватил Кадейкин, который аккуратно забросил ее в пустой угол ворот. После этого гости получили два численных преимущества, которые реализовать так и не смогли.

Второй период запомнился бешеными атаками на ворота Юхи Метсолы. Хозяева всеми силами хотели сравнять счет. На 37 минуте матча это привело к стычке капитана «Сочи» Алексея Петрова и Александра Бурмистрова.

«САЛАВАТ» ПОСЫПАЛСЯ

В третьем периоде «Сочи» не снизил темпа игры. Несмотря на прекрасную игру вратаря, «юлаевцы» пропустили первую шайбу, которую на 45 минуте забросил Илья Крикунов с передачи Алексея Петрова. После этого рокового гола гости будто посыпались. «Сочи» закрепил успех уже через 4 минуты быстрой контратакой Степана Старкова, который получил длинную передачу от Моргана Эллиса.

«Салават» пытался исправить ситуацию, и это у подопечных Николая Цулыгина почти получилось. Ключевое слово «почти» - попытки Эдуарда Гиматова и Владимира Жаркова с боем прорваться через вязкую оборону хозяев так и не увенчались успехом. За минуту до конца периода Николай Цулыгин выпустил полевого игрока вместо Метсолы, но это ход борьбы лишь ухудшило – хозяева поразили уже пустые ворота – 3:1 в пользу хозяев «Большого».

На послематчевой пресс-конференции Николай Цулыгин подвел итоги встречи.

- Нам не хватило правильного отношения к игре. Не все были готовы бороться и умирать для победы на льду. Некоторые просто вышли поиграть в хоккей, ну и наиграли. Нас моментально наказали – «Сочи» выиграл вполне заслуженно, - объяснил тренер.