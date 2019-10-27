2019-10-27T21:47:38+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» увез из Минска победу в овертайме

Команда Николая Цулыгина обыграла местное «Динамо»
Рустем АХУНОВ
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Фото: ХК «Динамо-Минск»Фото: ХК «Динамо-Минск»
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«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Динамо Минск» в дополнительном времени.

БАРАНОВ ВМЕСТО УМАРКА

В этом матче команда Николая Цулыгина вышла на лед в необычном составе. Вместо Линуса Умарка, заменявшего выбывшего из-за травмы Григория Панина, в первой тройке нападающих сыграл Илья Баранов. Швед получил одноматчевую дисквалификацию в игре против «Витязя».

Также в заявке не оказалось Павла Коледова и Артема Пименова – их места заняли Алексей Семенов и Владислав Картаев соответственно. Также тренерский штаб дал отдохнуть Юхе Метсоле – с самого начала в воротах появился его сменщик Андрей Кареев.

НЕ ВЕЗЛО ДВА ПЕРИОДА

Хозяева умудрились открыть счет уже на 3 минуте матча. Александр Бурмистров не глядя бросил шайбу на Маннинена. Владислав Еременко перехватил ее, и ударил в сторону ворот. От щитков Кареева снаряд срикошетил под коньки Алексея Семенова, который спохватился слишком поздно. Нападающий «Динамо» Андрей Степанов и ловко забил гол в открывшуюся часть ворот Кареева. В первом периоде игроки «Салавата Юлаева» не смогли ответить на шайбу несмотря на два численных преимущества.

Отличный шанс отомстить соперникам появился у гостей в самом начале второго игрового отрезка. На 24 минуте Владимир Жарков один на один оставался с вратарем «Динамо». Перепуганные защитники минского клуба уж слишком агрессивно бросились его останавливать. За удар клюшкой по форварду «Салавата» гостям дали выполнить штрафной бросок, однако главный снайпер команды Никита Сошников так и не смог поразить ворота.

На 29 минуте белорусский клуб наказал «Салават» - «стандартную» шайбу большинства забросил Артем Демков. Момент был максимально предсказуемым, сперва отдали передачу из-за ворот, передали шайбу к борту, а затем на противоположную точку вбрасывания, откуда ее успешно пробил нападающий.

Ближе к концу второго периода «Салавату» наконец повезло. В большинстве с передачи Филиппа Ларсена шайбу забросил Александр Бурмистров. В этом голе так же не было ничего сложного – защитник отдал пас, нападающий бросил с угла. Именно таких шайб и не хватает уфимскому клубу.

Под занавес периода, на 39 минуте матча, «Салават Юлаев» получил аж двойное удаление за задержку соперника и удар клюшкой. Отстояли это меньшинство уфимские хоккеисты достойно.

СОШНИКОВ ВЫВОДИТ ВПЕРЕД

На 54 минуте встречи счет сравнял все тот же Никита Сошников, который в прошлом матче оформил дубль в ворота «Витязя». Вы не поверите – «Салават Юлаев» опять смог реализовать большинство. Медленно, но верно, команда учится быть сильнее во время численного преимущества.

В итоге игра вновь перешла в дополнительное время. Здесь смог отличиться Дмитрий Кугрышев, который забросил решающую шайбу с передачи Петра Хохрякова.

После матча Николай Цулыгин традиционно поблагодарил игроков своей команды.

- Была захватывающая игра. Мы создавали опасные моменты, но вратарь соперинка действовал очень здорово. Хорошо, что ребята не опустили рук, проявили характер, играли до конца, сравняли счет и смогли выиграть в овертайме, - рассказал главный тренер «Салавата Юлаева».

Стоит отметить, что это поражение стало уже восьмым в неудачной серии белорусского клуба. В последний раз «Динамо Минск» побеждало лишь 3 октября.

Следующая игра «Салавата Юлаева» состоится во вторник, 29 октября. На этот раз соперником уфимской команды станет хоккейный клуб «Сочи». Начало матча в 21.30 по уфимскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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