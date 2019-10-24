2019-10-24T21:46:14+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» вновь обыграл «Витязь» - Сошников опять сделал дубль

Уфимская команда заканчивает домашнюю серию на победной ноте
Рустем АХУНОВ
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Фото: Рустем АХУНОВ
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Уфимский «Салават Юлаев» на домашнем льду в овертайме обыграл псковский «Виятзь» со счетом 2:1.

Этой игрой с, пожалуй, самым неожиданным лидером «запада» команда Николая Цулыгина завершала очередную домашнюю серию. Позади была важная победа над принципиальным соперником в лице «Ак Барса» и обидное, но боевое поражение, от омского «Авангарда». Задор для хорошей игры у уфимских хоккеистов был с самого начала.

Фото: Рустем АХУНОВ

СОШНИКОВ СНЯЛ ПРОКЛЯТИЕ

На 13 минуте встречи счет открыл Никита Сошников. Хитрую передачу ему отдал Линус Умарк, который получил шайбу от Теему Хартикайнена. Примечательно, что в этот раз «Салават» забил в большинстве, сняв с себя давнее проклятие - команда не могла реализовать численное преимущество семь матчей подряд.

Гости ответили шайбой нападающего Святослава Гребенщекова в самом начале третьего периода – на 42 минуте встречи. Форвард получил шайбу от Йоонаса Няттинена и точно пробил в левый верхний угол ворот. Со стороны показалось, что защитник Артем Сергеев, который попытался помешать сопернику, скорее перекрыл обзор Юхе Метсоле, нежели создал помеху нападающему.

Фото: Рустем АХУНОВ

ПОБЕДА В ОВЕРТАЙМЕ

Как в прошлом домашнем матче игра перешла в овертайм. Тут «юлаевцам» вновь помогла ошибка соперника – «Витязь»получил командный штраф за нарушение численного состава. В формате игры 4 на 3 все тот же Никита Сошников получил шайбу от Тему Хартикайнена и кистевым броском поразил ворота «Витязя». Таким образом, новичок «Салавата Юлаева» оформляет свой второй дубль в играх против подмосковного клуба, а подопечные Николая Цулыгина наконец-то начинают забивать в большинстве.

Автор двух заброшенных шайб объяснил успешную игру в неравенстве просто – команда немного изменила состав пятерки большинства и изменила общую тактику игры в нем.

Фото: Рустем АХУНОВ

- Надо играть попроще, больше бросать. Тогда и будут шайбы, - рассказал Никита Сошинков.

Николай Цулыгин на послематчевой пресс-конференции заявил журналистам, что ему понравилось, как его команда играла в первом и третьем периодах.

- Хорошая и боевая игра. Достаточно активная. Не совсем понравилось, как играли во втором периоде. Мы часто теряли шайбу. Хорошо, что выстояли в нем и не проиграли. Для нас это нужная победа, - поделился мыслями главный тренер уфимской команды.

Фото: Рустем АХУНОВ

КСТАТИ

С субботы, 27 октября, у «Салавата Юлаева» с матча против минского «Динамо» начинается выездная серия игр. Следующими соперниками уфимского клуба станут «Сочи» и московское «Динамо».

В Уфу хоккей вернется лишь в воскресенье, 3 ноября – «Салават» вновь сыграет с минским «Динамо», но на этот раз уже дома. Затем команды КХЛ уйдут на недельный перерыв, связанный с хоккейным Евротуром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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