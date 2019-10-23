25 лет в мире и согласии: Дом дружбы народов в Уфе – что он из себя представляет

19 апреля 1994 года в Башкирии появилось бюджетное учреждение Дом дружбы народов по РБ. В этом году ему исполняется 25 лет. За все эти годы благодаря Дому были укреплены отношения нашего с другими странами, была оказана поддержка представителям различных национальностей, живущих в нашем регионе. Расскажем подробней, что из себя представляет Дом дружбы народов.

ДЛЯ ЧЕГО ОН БЫЛ СОЗДАН

Дом дружбы был открыт для того, чтобы создать благоприятные условия для этнокультурного развития народов, проживающих на территории Башкирии, сохранить их культуру, языки, традиции и обычаи. Именно поэтому благодаря Дому дружбы в регионе проходят традиционные праздники разных народов.

В данный момент в Доме дружбы народов успешно функционируют 16 историко-культурных центров, которые являются филиалами Дома дружбы.

Все они совершенствуют межнациональные и общественные отношения и поддерживают социокультурные связи с национально-культурными объединениями Башкирии.

25 лет Дом дружбы народов, как координирующий центр, объединяет республиканские национально-культурные общественные организации и историко-культурные центры республики.

Каждый год на базе данных центров и национально-культурных объединений проводятся различные культурно-массовые мероприятия республиканского и международного масштабов. Все они направлены на сохранение и развитие национально-культурного наследия народов, языка и традиций.

Помимо этого в Доме дружбы народов РБ проводятся собрания, конференции центров, творческие встречи, встречи с представителями национальных диаспор районов Башкирии, РФ, ближнего и дальнего зарубежья, национальные праздники. Расскажем о нескольких из них.

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

С 18 по 25 мая 2019 года в Башкирии прошли Дни славянской письменности и культуры. Всю неделю учреждения культуры и образования проводили праздничные хоровые концерты, тематические вечера, выставки творческих работ декоративно-прикладного искусства.

18 мая в селе НадеждиноБелебеевского района провели традиционный фольклорный праздник – литературно-музыкальную композицию «Малиновый звон колоколов». А 20 мая фестиваль «Мы – славяне» прошел в самом Белебее. Люди встретили его плясками и песнями.

25 мая фольклорный праздник «Никола Вешний» прошел в селе Николо-Березовка Краснокамского района. Этот праздник традиционно проходит здесь с 1994 года в Дни славянской письменности и культуры и совпадает с праздником Николы Чудотворца Березовского (Николы Вешнего). В нем приняли участие лучшие фольклорные коллективы и звонари Башкирии, Татарии, Удмуртии и Пермского края.

Самое яркое событие Дней славянской письменности и культуры прошло 24 мая в парке Ивана Якутова в Уфе. Здесь состоялся праздничный концерт, на котором прозвучали лучшие музыкальные композиции славянского народного творчества в исполнении Государственной академической хоровой капеллы РБ, детских хоровых коллективов и народных хоров республики. Зрители мероприятия подпевали известные песни, фотографировались на память с веселыми скоморохами, а в завершении праздника выпустили в небо воздушные шары.

В заключительный день празднования 25 мая в селе Красный Яр Уфимского района прошел Республиканский фольклорный праздник старинной русской песни.

ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ АЗИИ

Большой праздник прошел в Уфе 15 сентября в рамках 25-летия со дня образования Дома дружбы народов. В парке Якутовасостоялся Фестиваль национальных культур народов Азии «Мелодии и ритмы Азии». На фестивале приняли участие представители национальных диаспор, деятели культуры и искусства, ученики школ, студенты. Зрители с восхищением наблюдали музыкальные и танцевальные номера искусства башкирского, татарского, казахского, туркменского, кыргызского, узбекского, таджикского и других народов.

Такой фестиваль проходит в Уфе с 2016 года.

КОНКУРС КРАСОТЫ

21 октября в ГКЗ «Башкортостан» состоялся отборочный тур Республиканского конкурса этнической красоты и таланта «MissInternationalUfa – 2019». Это мероприятие тоже приурочено к 25-летию Дома дружбы народов.

Всего в оргкомитет поступило 60 заявок от девушек разных национальностей в возрасте от 18 до 27 лет, проживающих в Башкирии и обучающихся местных университетах. Все они представили по два домашних задания: презентацию себя и своей национальности, а также творческий номер.

В составе жюри работали руководитель проекта «MissInternationalUfа» Земфира Рашитова, продюсеры, стилист, дизайнер проекта и другие.

По итогам кастинга финалистками проекта признали12 девушек, которые представят культуру 12-ти народов мира: Ангелина Бельская (русская), Марина Васильева (чувашка), Регина Равилова (татарка), Ленария Хасанова (башкирка), СевдаМирзаева (Азербайджан), Франку Ванда (Ангола), Екатерина Назаретян (Армения), София Алханаидзе (Грузия), FurganaKhursheed (Индия), Сон Юйчи (Китай), ВильенаГасо Эйлин Инес (Куба), АйназУсенканова (Кыргызстан).

Для участниц будут организованы фотосессия, видеосъёмки, занятия со специалистами по хореографии, вокалу, актёрскому мастерству, дефиле, визажу в рамках подготовки шоу-программы.