2019-10-22T20:43:07+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» забил за 4 секунды до конца основного времени, но проиграл по буллитам

«Авангард» вновь уезжает из Уфы с победой
Рустем АХУНОВ
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«Салават Юлаев» в домашнем матче уступил омскому «Авангарду»«Салават Юлаев» в домашнем матче уступил омскому «Авангарду»Фото: Рустем АХУНОВ
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Уфимский «Салават Юлаев» на домашнем льду уступил омскому «Авангарду» в серии послематчевых бросков.

Начало встречи выдалось для подопечных Николая Цулыгина не самым удачным. Уже на первой минуте встречи нападающий гостей Свен Андригетто забил откровенно издевательскую шайбу в ворота Юхи Метсолы. После выигранного вбрасывания он ловко перекинул шайбу и с неудобного положения забросил гол прямо под правое плечо уфимского голкипера. Подопечных Николая Цулыгина забитая в самом начале периода шайба раззадорила, но ничего интересного хоккеисты так и не придумали. Удары в створ ворот были, по их количеству «Салават» даже опередил соперника, но забить гостям в первом игровом отрезке так и не удалось.

Во втором периоде гости предсказуемо ушли в глубокую оборону. Команда Боба Хартли показала удивительно прагматичный хоккей. Хозяева попросту вязли в правильно выстроенной защите «Авангарда». Омские хоккеисты отвечали контратаками, которые, впрочем, счет не изменили.

В третьем периоде «Салават Юлаев» полностью перехватил инициативу в свои руки. Каждое звено хозяев всеми силами пыталось забить тот самый гол, который сможет исправить досадную ошибку начала игры. Гости почти не наносили ударов, статистика бросков в створ ворот это доказывает – 17 против 2. «Юлаевцам» удалось изменить счет, по «валидольной» традиции уфимского хоккея лишь за 4 секунды до конца основного времени. Свою вторую шайбу за уфимский клуб забросил Сакари Маннинен. В ассистенты ему записали Линуса Умарка и Александра Бурмистрова.

Игра перешла в овертайм, а затем и в серию послематчевых бросков. Удачно реализовать буллит смог лишь Дмитрий Кугрышев. Победную шайбу в ворота хозяев забил бывший игрок «Ак Барса» Роб Клинкхаммер.

- Считаю, что два периода это была абсолютно ровная и боевая игра. Ни мы, ни соперник не могли создать много моментов. Игра была обоюдно острая и жесткая. Ребята здорово провели третий период. Если взять статистику, то это был наш лучший период. Хорошо, что забили этот гол за четыре секунды. По буллитам – скажу, что это не наша игра. У нас, к сожалению, не получается, но будем тренировать буллиты и вратарей, чтобы в следующий раз выиграть, - объяснил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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