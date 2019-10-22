2019-10-22T11:49:18+03:00
Происшествия

«Руки бы вам за это переломать!»: жители Башкирии распространяют жуткие фотографии погибшего парня

Молодого человека переехала фура
Эльвина АПАРИНА
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Мирату было всего 19 летМирату было всего 19 лет
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В Башкирии друзья и близкие скорбят по трагически погибшему 19-летнему Мирату Гильманову. Молодой человек погиб под колесами многотонной фуры рано утром 20 октября в Кармаскалинском районе республики.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», около пяти часов утра парень шел по автодороге Уфа-Белорецк рядом с деревней Сахаево. На него на полном ходу наехал водитель на неустановленном автомобиле. Местные жители говорят, что это был большегруз.

В тот же вечер в местном чате в популярном мессенджере стали рассылаться страшные фотографии со смертельной аварии. Люди писали, мол, молодого человека переехала фура, отправляли снимки.

- В субботу молодого парня насмерть сбила фура. Про то, что это кошмар и ужасное горе для его близких и родных, я писать не буду, всё и так понятно. Хотя не была с ним знакома, но пробило до слез. Обращаюсь к тем, кто перекидывает фото с места трагедии - руки бы вам за это переломать. Поставьте себя на место тех, кто был с ним близко знаком, был его другом, какого будет им, если в этом круговороте сообщений эти фотографии дойдут до них? Задумайтесь хоть не много, - написала местная жительница.

Только потом стало известно, что им оказался 19-летний Мират. К сожалению, он получил слишком серьезные травмы и погиб на месте. В момент ДТП он шел по обочине в темной одежде, на которой не было светоотражающих элементов. Пока неизвестно, задержали водителя или нет.

Мирата похоронили сегодня, 22 октября, в родном селе Улукулево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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