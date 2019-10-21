2019-10-21T15:15:37+03:00
Общество

Пчелы вымрут, и мы все умрем?: чего больше всего боятся жители Башкирии

Федеральные аналитики рассказали о фобии массовой гибели пчел среди населения
Яна БАЗЕКИНА
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Активное муссирование в СМИ и соцсетях проблемы гибели пчел породило переживание и страхи у населенияАктивное муссирование в СМИ и соцсетях проблемы гибели пчел породило переживание и страхи у населенияФото: Олег УКЛАДОВ
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Жители Башкирии боятся массовой гибели пчел - к такому неожиданному выводу пришли эксперты «Национального индекса тревожности». Это исследование посвящено фобиям, которыми страдают жители России, и основывается на данных анализа публикаций в СМИ, социальных сетях и запросов в интернете.

Согласно результатам «Индекса тревожностей», одними из самых распространенных фобий у россиян являются боязнь стихийных бедствий (пожаров, наводнений), произвола правоохранительных органов и авиакатастроф. Именно эти явления чаще всего фигурируют в заголовках статей и в обсуждениях в социальных сетях. Однако, согласно этому же исследованию, в 3 квартале 2019 года значимыми проблемами для россиян стали произвол правоохранительных органов, радиационное загрязнение и дефицит лекарств, а также - неожиданно – боязнь нападения медведей. К псевдофобиям (то есть весьма обсуждаемым, но не особо значимым проблемам для населения) аналитики отнесли новости об иностранных шпионах и вмешательстве в выборы, а также «пузырь» на рынке потребительского кредитования.

ПЧЕЛЫ ВЫМРУТ, И МЫ ВСЕ УМРЕМ?

В Башкирии этим летом одной из главных тем на повестке дня стала массовая гибель пчел. Напомним, что в СМИ каждый день появлялись заметки с заголовками, что бурзянские пчелы скоро вымрут, отравившись пестицидами, а в соцсетях некоторые комментаторы и вовсе предрекали близкий конец света.

В минсельхозе республики подтвердили, что гибель пчел действительно наблюдалась в десяти районах Башкирии из-за «несогласованной работы аграриев». Дело в том, что на рапсовые поля напала тля, и аграрии решили обработать их пестицидами, не предупредив владельцев соседних пасек. В итоге около 0,6 процентов всех пчелосемей погибли.

В итоге из-за широкого общественного резонанса многие жители Башкирии восприняли новость, как проблему едва ли не планетарного масштаба.

- Результаты исследования демонстрируют, что растет запрос на четкость в отношениях гражданин-государство. Это видно и по федеральной тревоге – дефициту лекарств, и по региональной проблеме – страх массовой гибели пчел. В обоих случаях есть вопрос по части качества прогнозирования и реагирования, общество делегировало полномочия различным госструктурам и в 2019 году спрашивает с них, — рассказывает Петр Кирьян, директор по медиа-проектам КРОС.

А КАК У ДРУГИХ?

В других регионах проблемы, которые волнуют население, не менее значимы. Например, в Архангельской области лидирует фобия радиационного загрязнения. Это связано с недавними трагедиями – пожаром на атомной глубоководной станции, в котором погибли 14 моряков-подводников, и взрывом на военном полигоне, где также погибли люди. Тогда в соцсетях началась массовая истерия, что по окрестностям идет радиоактивное заражение и от людей скрывают истинный масштаб опасности. В Иркутской, Новосибирской, Кемеровской областях, а также в Красноярском крае одной из самых распространенных фобий является страх нападения медведей. Удивительно, но в Карелии с ее дикими лесами и обилием косолапых хищников нападения медведей на людей обсуждается только в СМИ, а вот местные жители этому не придают особого значения. А вот в Краснодарском крае, где находятся сразу несколько крупных аэропортов, большинство местных жителей страдают аэрофобией, которая усиливается в конце лета-начале осени, когда увеличивается количество перелетов на черноморское побережье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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