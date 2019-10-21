2019-10-21T15:15:37+03:00
Политика

Реально ли в Башкирии запретить алкоголь на новогодние праздники

«Комсомолка» попыталась разобраться в новой инициативе республиканских властей
Павел КРАЙНОВ
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Пока идея трезвых новогодних праздников в республике еще не стала закономПока идея трезвых новогодних праздников в республике еще не стала закономФото: Олег ЗОЛОТО
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21 октября, во время очередного оперативного совещания в башкирском правительстве, глава республики Радий Хабиров предложил ограничить торговлю спиртного в новогодние праздники 2020 года. Он подчеркнул, что о полном запрете алкоголя речи не идет.

-У нас десять дней каникул. Многие семьи повергнуться в беспробудное пьянство. Как 31 декабря уйдут в пьянство, и потом мы будем их собирать. Криминальная обстановка ухудшится. Я готов пойти на то, чтобы в это время принять регулятивные меры по поводу продажи алкоголя, – заявил Хабиров.

ИНИЦИАТИВА ОТ ГЛАВЫ

Глава Башкирии поручил руководителю своей администрации Александру Сидякину и вице-премьеру регионального правительства Андрею Назарову «проработать» этот вопрос и в ближайшее время представить ему доклад. Скорее всего, речь пойдет о внесении этой инициативы в башкирский парламент.

- Понимаю, что это непопулярная мера. Людей совсем без алкоголя оставлять не будем, но мы должны подумать, как это сделать, - подытожил глава Башкирии.

Как известно, практически все инициативы главы республики, требующие оформления на законодательном уровне, в скором времени становятся законами. Яркий пример – закон о запрете на продажу алкоголя в День знаний, День молодежи, в дни проведения сабантуев в селах Башкирии. Депутаты Курултая приняли его сразу в трех чтениях 30 мая 2019 года.

Механизм принятия подобных законов довольно простой. В профильный комитет Госсобрания-Курултая поступает законопроект, который проходит обсуждение. Некоторые законопроекты даже выставляют на общественное обсуждение, как это было с ограничениями по торговле алкоголем. Тогда депутаты пришли к выводу, что жители республики поддерживают введение «сухого закона» на несколько дней в году.

Тогда ограничения коснулись не только конкретных дней, в которые нельзя купить спиртное в магазинах, но и времени продажи. По новому закону алкоголь в магазинах можно купить только с 10 утра до 22 часов вечера.

МНЕНИЕ

- Я считаю, что бороться нужно не столько с продажей алкоголя, сколько создавать условия для культурного отдыха, - говорит депутат Госсобрания-Курултая Дмитрий Иванов. – В дни новогодних праздников, например, можно организовать бесплатные катки или лыжные и горнолыжные трассы. Нужно сделать так, чтобы была какая-нибудь польза от отдыха, создать возможности для безалкогольного досуга. Запреты ни к чему хорошие не приведут – люди будут закупать спиртное заранее. Причем многие купят такое количество, которое, возможно, и не стали бы брать, не будь запрета. Опять же, разгуляются продавцы контрафактным алкоголем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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