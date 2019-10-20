Чак-чак остается в Уфе: «Салават Юлаев» дома обыграл «Ак Барс»

В субботу, 19 октября, состоялось то, чего с нетерпением ждут хоккейные болельщики из двух «нефтяных» республик - «зеленое дерби» между уфимским «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом».

Если заглянуть в анналы хоккейной истории, то там можно узнать, что хоккейное противостояние двух регионов длится с 1966 года — более 50 лет. Примечательно, что всю историю игр команды идут ноздря в ноздрю, каких-то определенных фаворитов тут нет. Однако если учитывать статистику 12 сезона КХЛ, то преимущество во встрече имели наши соседи. Сейчас «Ак Барс» находится на первом месте «восточной» таблицы КХЛ, а «Салават» лишь на восьмом. Тем не менее, подопечным Николая Цулыгина удалось обыграть гостей со счетом 3:1. Рассказываем, как это было.

ЧАК-ЧАК И НОВАЯ ФОРМА

За пару дней до матча в социальных сетях клубов появились ролики, в которых презентовали специальную форму для «зеленого дерби». Теперь встречи клубов (как минимум в регулярном сезоне) будут проводиться в особых джерси с логотипом противостояния. Маркетологи уфимского клуба наконец-то осознали, что из «дерби» можно сделать шоу — вдобавок к новой форме они придумали символический приз в виде восточного блюда чак-чака.

УМАРК В ДЕЛЕ

Обе команды начали играть весьма бодро, однако в первом игровом отрезке заброшенными шайбами так никто не отличился. Уфимские хоккеисты не уже традиционно не смогли реализовать два численных преимущества по ходу первого периода.

Зато следующий отрезок начался с быстрого гола капитана «Салавата Юлаева» Линуса Умарка. Передачу ему отдали Теему Хартикайнен и Петр Хохряков, который с недавних пор начал заменять в легионерском звене Маннинена.

Через 6 минуте после начала нового периода на льду произошла массовая стычка. Началось все из-за того, что один из хоккеистов «Ак Барса» задел Солодухина, который возвращался на свою скамейку без шлема. За товарища по команде заступился Максим Майоров, который начал бить Дмитрия Воронкова. Тут же к конфликту подключились капитаны команд — Линус Умарк и Данис Зарипов. Последнему нужно отдать должное, он в солидном возрасте (38 лет) успел пару раз ударить шведа. Тот захотел ответить и скинул краги, но судьи быстро разняли соперников.

На 28 минуте гости ответили голом Альберта Яруллина. Игроки «Ак Барса» устроили суматоху у ворот Юхи Метсолы, а затем Владимир Ткачев отдал точную передачу защитнику. Тот здорово приложился и рикошетом от голкипера загнал шайбу в ворота.

На 32 минуте ворота гостей поразил Евгений Лисовец. Защитник «Салавата Юлаева» получил передачу от коллег по команде и ударил в сторону ворот. Голкиперу в этот момент обзор перекрыли игроки собственной команды.

В последнем отрывке матча Дмитрий Квартальнов всеми силами пытался пытался забить гол, который мог изменить ход встречи. Но гости так и не смогли ничего придумать — не помог даже дополнительный игрок, который вышел на последних секундах вместо голкиперами. Зато пустыми воротами успел «Ак Барса» успел воспользоваться Александр Кадейкин, который забросил третью шайбу «Салавата Юлаева» в первом матче «зеленого дерби».

У ИГРКОВ «АК БАРСА» ПРИСУТСТВОВАЛА ИННЕРТНОСТЬ

На послематчевой пресс-конференции главный тренер казанского клуба назвал возможную причину поражения.

- Нам надо было все-таки в атаке сыграть получше, но не получилось. Мне кажется, на не хватило энергии. У игроков присутствовала инертность, - рассказал Квартальнов.

Николай Цулыгин поблагодарил болельщиков и хоккеистов «Салавата Юлаева» за хорошую игру и атмосферу.

- Мы играли единым целым. Все звенья боролись, играли на победу и принимали правильные решения в сложных ситуациях. Естественно, полная арена — болельщики подгоняли, и где-то помогали эмоционально и дали игрокам энергию. Считаю, что ребята заслужили победу своей игрой.