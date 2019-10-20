Бросил школу и заработал 500 тысяч за два месяца: 18-летний житель Башкирии стал звездой Инстаграма

Работать откуда душа пожелает и получать за это хорошие деньги, многие люди могут лишь мечтать о подобном, а для Михаила Двощанского из Стерлитамака такой образ жизни – норма. Аттестата о среднем образовании у 18-летнего юноши нет, зато есть 4,7 млн подписчиков в Инстаграме и прибыльное хобби – создание масок для селфи. За пару месяцев оно принесло ему полмиллиона рублей.

В 12 ЗАРАБОТАЛ СЕБЕ НА ПРИСТАВКУ

Цену денег Михаил уяснил рано. В шесть лет он впервые поймал себя на мысли, что неплохо бы иметь собственные карманные деньги.

- Я тогда много чего хотел, в основном сладостей, «вкусняшек». У родителей мне просить не хотелось, я считал, что это как-то неловко. Однажды я увидел, как мама моет посуду и предложил помыть тарелки вместо нее за 20 рублей, - смеется Михаил. – Тогда это, конечно, было не всерьез.

Однако позже такая система прижилась: ребенок выполнял рутинные домашние обязанности, за что и получал небольшие деньги.

- Мне друзья тогда говорили, что делают это и бесплатно – убираются, готовят, - но в отличие от них, я не мог сказать родителям «нет, не хочу этого делать», для меня подобная работа была обязательной, так как оплачивалась, - объясняет Михаил.

С компьютерами Михаил познакомился рано

Возможно, на отношение мальчика к деньгам и труду повлияло и то, что и мама и папа Михаила к этому моменту стали работать в сфере торговли. Тогда они создали интернет-магазин, где продавали компьютерные игры.

В итоге к 12 годам Михаил накопил денег на свою первую игровую приставку, а дальше – больше.

В ШКОЛЕ ПОЧТИ НЕ ПОЯВЛЯЛСЯ

Семья Михаила не засиживалась подолгу на одном месте, сначала они переехали в Москву, потом в Таиланд, а затем в Китай. Мальчик учился то тут, то там.

- Первый класс я отучился в московской школе, первую четверть второго – в Стерлитамаке, потом - в интернациональной школе в Таиланде, где прошел программу обучения до 4 класса, пятый класс снова в Стерлитамаке, - рассказывает Михаил.

Дальше смена школ и программ стала тяготить подростка и в 6 классе родители перевели его сначала на домашнее, а потом на дистанционное обучение. К 10 классу Михаил вернулся в Стерлитамак, но в школе в тот год почти не появлялся.

- За время дистанционного обучения режим дня у меня сбился. Было сложно просыпаться, подолгу сидеть на месте, тем более все материалы уроков можно было найти в интернете, - объясняет юноша.

В итоге 11-му классу Михаил предпочел работу. Он оставил школу и родной Стерлитамак и уехал к родителям в Китай.

- Мне хотелось поучаствовать в родительском бизнесе, я попытался войти в работу – продавать товары через Интернет, но потом осознал, что мне это не особо нравится. Все-таки программирование мне ближе, - рассказывает юноша.

МЕНЬШЕ УРОКОВ, БОЛЬШЕ СКРИПТОВ

Первую игру Михаил попытался создать в 8 лет, но потерпел фиаско. По его словам, тогда в русском сегменте интернета было не слишком много информации о программировании игр, особенно о технической составляющей процесса.

- Тогда я «забил» на это, а потом лет в 12 лет, когда я стал учиться дистанционно, у меня появилось много свободного времени, и я решил заняться 3D-моделированием, - рассказывает Михаил.

Компьютер подростка на тот момент не тянул многие программы, а просить у родителей новый было не его в правилах. Зато он мог на него заработать. Для семейного интернет-магазина нужна была программа, которая анализировала бы заказы, и Михаил ее сделал. Провозился два месяца, но таки заработал на новый MacBook.

- Когда родители поняли, что у меня получается программировать, они стали покупать мне специальные курсы и давать задания, чтобы мой интерес не иссякал, - усмехается Михаил. – Так я изучил разные языки программирования, разобрался с основными принципами создания игр для мобильных платформ.

Однако парню не терпелось попробовать себя в других проектах, не семейных. Тогда он вышел на фриланс-биржу и стал откликаться на все заказы подряд.

- Мне отказали почти все, я был слишком молодой и многого не знал, но один человек откликнулся. В его задании фигурировал незнакомый мне фреймворк Джанго (шаблон для разработки веб-сайта). Отказаться я не мог, так что попросил неделю. В итоге первые 2-3 дня я потратил на изучение этой технологии, буквально не вставая читал и читал. Разобрался и успел сдать заказ в срок. После этого меня взяли на другие проекты, - рассказывает Михаил.

Михаилу было 17, когда его взяли на работу в московскую фирму, о своему возрасте подросток тогда предпочел умолчать

Были и отказы, в основном из-за квалификации. Но даже в 10 классе парень упорно продолжал искать подработку фрилансером. Когда ему задавали вопросы, владеет ли он теми или иными технологиями, Михаил запоминал названия всех, а потом «подтягивал» незнакомые.

- Когда я разобрался в большинстве технологий, меня взяли на работу в московскую фирму. Мне тогда было 17, но я постеснялся в этом признаться. В итоге они решили, что я совершеннолетний, да еще и живу в Китае, а значит, клевый разработчик, - смеется Михаил. – Тогда я стал зарабатывать по 80 тысяч рублей в месяц.

УСПЕХ ПРИШЕЛ ВНЕЗАПНО

Но почти пяти миллионам подписчиков в Инстаграме Михаил известен прежде всего как создатель масок для селфи. Все началось в 14 лет, когда он жил в Таиланде и купил себе собственный смартфон.

- Хотелось все время что-то фотографировать, «выделываться» перед подписчиками, тогда большинство из них было из России, - признается парень.

Тогда же он увидел, как друзья использовали маску — глянцевое лицо от Джоанны Ясковски – и решил выкладывать свои маски. Первым опытом была игра с птичкой, которая реагировала на кивки головы пользователей. Позже из-за проблем с маской Михаил ее модернизировал, заставив птичку откликаться на моргание.

Игровая маска с птичкой, которая реагирует на моргание, - с подобной игрушки все и началось

- Если бы я этого не сделал, может, маска бы и не выстрелила, - рассказывает юноша. – Но в итоге она стала популярной и мне стали приходить заказы от брендов, от людей. Все просили: «Сделайте нам что-то похожее». Я делал «по приколу», не думал на этом зарабатывать.

В итоге за четыре маски парень получил полмиллиона рублей, и заказы продолжают поступать.

После успеха маски с птичкой Михаил стал делать маски на заказ

ОФИСНАЯ РАБОТА КАК ВЫЗОВ

Сейчас Михаилу предложили работу в Польше. Задача все та же – создавать маски для Инстаграма, но есть нюанс – график не свободный.

- Для меня это будет новый опыт. Офисная работа — это, по сути, вызов. Я не привык подолгу сидеть на одном месте, ездить куда-то по расписанию, но посмотрим, как получится, - признается Михаил.

Пока он точно не знает, готов ли связать всю свою жизнь с программированием – у парня много и других увлечений. Михаил занимается музыкой, придумывает новые проекты.

- Мне кажется, что ценность обычных программистов со временем упадет, а на первый план выйдут те, кто занимается не чистым программированием, а, к примеру, нейросетями или перепрограммированием генов, - объясняет юноша. - Но я пока не уверен, что хочу заниматься именно этим. Мне нравится быть свободным и самому выбирать, что делать.