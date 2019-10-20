Мустай Карим: В 100 лет жизнь настоящего поэта только начинается

20 октября родился самый знаменитый башкирский писатель, поэт, драматург и общественный деятель Мустай Карим, чей вековой юбилей широко отмечается на его родине, в других городах страны и за рубежом. В преддверии памятной даты во многих городах проходили концерты, творческие встречи, поэтические вечера; в российский прокат вышел фильм "Сестренка" по повести "Радость нашего дома".

На днях в Москве и Уфе прошла премьера документального фильма "Мустай", в котором приняли участие известные артисты, музыканты и политики - всемирно известный дирижер и скрипач Владимир Спиваков, знаменитый британский актер Рэйф Файнс , режиссер Никита Михалков, первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев, народный артист России Иосиф Кобзон, поэт Андрей Деменьтьев, московский скульптор Андрей Ковальчук - автор памятника поэту, установленного в Уфе.

Стихи поэта в фильме очень проникновенно читают его земляк, оперный певец Аскар Абдразаков, популярные актеры Сергей Безруков и Чулпан Хаматова, а также певица Алсу. Кто-то, как Иосиф Кобзон, дружил с поэтом долгие годы, а кто-то, как Рэйф Файнс, познакомился с творчеством Мустая Карима совсем недавно, но, тем не менее, сумел по достоинству оценить масштаб таланта и личности башкирского писателя.

Все, кому довелось общаться с поэтом, отмечают его редкие душевные качества - добродушие, искренность, порядочность, а еще веселый нрав - Мустай Карим был очень светлым человеком, с которым было невероятно легко и приятно общаться. Корреспондентам уфимской "Комсомолки" тоже есть, что вспомнить.

"В ДУШЕ Я ВСЕГДА КОМСОМОЛЕЦ-ДОБРОВОЛЕЦ"

Однажды в день рождения поэта мы отправились поздравлять Мустафу Сафича к нему домой, прихватив презенты: глиняный горшочек башкирского меда, расписную кухонную доску да футболку с фирменным логотипом "Комсомольской правды". Подарки, конечно, были очень скромные, но поэт, к нашему удивлению, им искренне обрадовался, даже снял пиджак и примерил футболку.

- В душе я всегда комсомолец-доброволец! - улыбался Мустафа Сафич, позируя перед камерой в обновке.

Потом "комсомольцев" усадили за стол и, пока дочь поэта Альфия хлопотала на кухне, юбиляр предложил гостям попить чаю с пирожками и праздничным тортом.

Мустай Карим искренне был рад скромным подаркам от "Комсомолки"Фото: Мила КИЯН

- Я вот на старости лет сладкоежкой стал: никогда не отказываю себе в куске торта, - признался Мустафа Сафич. - Особенно, если его Альфия сама готовит. Но в праздник без водки нельзя. А может, вы, ребята, виски хотите? У меня есть, настоящее - внук Булат из США привозит. Я виски впервые в Вене попробовал почти полвека назад - американцы-союзники угощали, а теперь вот внук деда радует. Правда, мне алкоголь особо нельзя - дочка не дает "злоупотреблять", но с вами, ребята, я тоже под шумок выпью. С молодежью мне договориться проще.

Несмотря на весьма солидный возраст, Мустафа Сафич, действительно, оставался в душе молодым, при этом в высшей степени интеллигентным и на удивление скромным человеком - протестовал, когда его называли великим.

- Я бы вам поверил, если бы не было Гете, Пушкина, Гоголя, Льва Толстого... Я знаю свое место в литературе, - заявил поэт с улыбкой, указывая на книжный шкаф с книгами.

Его ясности ума и интеллекту мог позавидовать любой. А еще он был очень остроумным человеком. Дочь поэта Альфия вспоминала, как отца еще в восьмидесятые годы пригласили выступить в колонии для заключенных, где срок отбывали молодые парни, осужденные в основном за хулиганство и кражу. - Папа долго ломал голову как же ему к ним обратиться. Друзья, товарищи - не подходит. А потом придумал, сказал :"Здравствуйте, веселые ребята!". Рассказывал потом, что они так были довольны!

Народный поэт легко находил общий язык с любой аудиториейФото: Мила КИЯН

РАБОТАЛ ДАЖЕ В БОЛЬНИЧНОЙ ПАЛАТЕ

В последние годы Мустафа Сафич нередко попадал в больницу - здоровье подводило, давали о себе знать старые, полученные на фронте раны, пошаливало сердце. Но он никогда не терял присутствия духа. Даже в больничной палате продолжал работать над своей последней крупной вещью - "Мгновения жизни".

Как-то в один из таких "больничных" периодов, когда Мустафа Сафич уже довольно продолжительное время находился на лечении в стационаре, "Комсомолка" решила навестить его в больнице. Предварительно мы проконсультировались у дочери поэта, что можно принести ему, она сказала, что ничего не нужно, но мы настаивали, не идти же с пустыми руками! Тогда Альфия сказала, что раз мы так хотим, то можем принести немного орехов - любимое лакомство отца - и еще попросила захватить свежий номер нашей газеты, что мы с удовольствие и сделали.

- А про меня там есть что-нибудь? А то не буду читать, - хитро щурясь засмеялся Мустафа Сафич и принялся перелистывать газетные страницы, а потом уже серьезно поблагодарил за то, что "комсомольцы не забывают". Держался он удивительно мужественно, с достоинством, было видно, что роль пациента ему очень не нравилась.

- Нельзя поддаваться болезни, иначе ты раньше времени покойник! - заявил тогда Мустафа Сафич.- Вот до вас мне Иосиф Кобзон звонил, поддерживал. Он сам в этом плане человек удивительный - столько операций перенес, а держится молодцом.

Эти слова - "держится молодцом" - с полным правом можно отнести и к самому поэту. В фильме "Мустай" академик Лев Богуш вспоминает, как оперировал знаменитого пациента без общего наркоза, который ему был противопоказан, и,чтобы хоть как-то облегчить страшную боль, читал Мустаю его собственные стихи.

Стоит отметить, что поэтические строки Мустая Карима иногда становились пророческими. За три года до войны он написал знаменитое стихотворение "Комсомольский билет" о том, как "пуля бойцу восемнадцати лет пробила насквозь комсомольский билет и грудь молодую пробила". А в 1942 году точно также был ранен и сам поэт. Но именно комсомольский билет, который был в кармане гимнастерки младшего лейтенанта Мустафы Каримова, спас ему жизнь - благодаря этому документу осколок снаряда не попал в сердце.

На выставке представлены архивные фото поэта разных периодов его жизниФото: Мила КИЯН

- С войны я вернулся с двумя книгами стихов, двумя ранениями, безмерной влюбленностью в землю и людей и безнадежно больной туберкулезом, - вспоминал комсомолец-поэт, который стал коммунистом и делегатом всех послевоенных съездов КПСС.

У Мустая Карима множество государственных наград, званий и титулов, но, прежде всего, он народный поэт, гордость Республики и России.

- В любой момент - добрый или грустный, радостный или печальный - мы черпаем мудрость Мустая, потому что ему исполнилось сто лет, а с таких цифр жизнь настоящего поэта только начинается, - сказал после премьеры фильма внук поэта Тимербулат Каримов, и в этом с ним нельзя не согласиться.