Новая профессия для предпенсионеров. В Башкирии стартует программа «Ворлдскиллс»
Союз «Ворлдскиллс Россия» запустил правительственную программу обучения граждан предпенсионного возраста. По планам властей, в 2019 году несколько сотен жителей Башкирии смогут получить образование по международным стандартам.
ЗАПИСЬ ЕЩЕ ОТКРЫТА
Оставаться востребованным специалистом в наше время означает – постоянно учиться новому. Программа «Ворлдскиллс» дает возможность бесплатно «прокачать» свои знания людям предпенсионного возраста, независимо от их профессии. Бухгалтер может переквалифицироваться во флориста, а педагог – встать к станку.
Переобучение по программе «Ворлдскиллс» в Башкирии проводит несколько техникумов и вузов, в том числе Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий (СКСиПТ). Здесь можно получить редкую и востребованную специальность кровельщика.
- Пока мы формируем группы, занятия начнутся в октябре, так что шанс записаться еще есть. Курсы разной продолжительности, в зависимости от подготовки студентов. Если у человека нет рабочей профессии или есть, но он хочет получить новую специальность, занятия займут 144 часа, также есть курс на 72 часа, - объясняет администратор площадки Ольга Комиссарова.
ВМЕСТО УКАЗКИ – СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФЕН
Инженер-строитель по образованию Танзиля Чувашаева долгое время проработала преподавателем в местном колледже, а потом решила, что теория — это, конечно, хорошо, но и практические навыки приобрести не мешает. Весной она успешно завершила курсы по специальности кровельщика.
- Наше обучение заняло две недели и все состояло из практики. После серии мастер-классов нам дали макеты крыши, чтобы мы последовательно уложили все виды изоляции и создали кровлю по всем стандартам. Пришлось вооружиться шуроповертом и строительным феном… Я раньше их в руках-то не держала, - смеется Танзиля.
Все две недели занятий состояли сугубо из практики
После успешной сдачи экзамена она получила документ гособразца и скиллс-паспорт - теперь может и сама кровлю укладывать, и оценивать работу других мастеров.
Специальность, по признанию Танзили, востребованная, студентов-кровельщиков местные предприятия «открывают с руками», и переобучившиеся люди будут нужны на рынке, ведь у них есть преимущество – опыт работы в смежных сферах.
- У людей предпенсионного возраста впереди целая жизнь - не нужно держаться за нелюбимую работу или отчаиваться, если тебя уволили. Есть желание - найдется и возможность. В данном случае – бесплатная. Кто-то после курсов запустит свой бизнес, кто-то устроиться на новое место, - уверена Танзиля.
КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ОБУЧЕНИЕ
Жители Башкирии, которым до пенсии осталось несколько лет, могут зарегистрироваться на сайте www.50plus.worldskills.ru и выбрать интересующее направление из 119 возможных. После регистрации нужно пройти предварительное тестирование, чтобы определить подходящие курсы. На переобучение ждут мужчин в возрасте 56-60 лет и женщин 51-55 лет.
ГДЕ МОЖНО БЕСПЛАТНО ОСВОИТЬ НОВУЮ ПРОФЕССИЮ
В Башкирии обучение по программе «Ворлдскиллс» кроме СКСиПТа предоставляют:
— Уфимский топливно-энергетический колледж;
— Уфимский многопрофильный профессиональный колледж;
— Салаватский колледж образования и профессиональных технологий;
— Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники;
— Стерлитамакский филиал БашГУ;
— Уфимский колледж предпринимательства, экологии и дизайна;
— Уфимский учебный центр госслужбы занятости населения.
ИСТОЧНИК KP.RU