Новая профессия для предпенсионеров. В Башкирии стартует программа «Ворлдскиллс»

Союз «Ворлдскиллс Россия» запустил правительственную программу обучения граждан предпенсионного возраста. По планам властей, в 2019 году несколько сотен жителей Башкирии смогут получить образование по международным стандартам.

ЗАПИСЬ ЕЩЕ ОТКРЫТА

Оставаться востребованным специалистом в наше время означает – постоянно учиться новому. Программа «Ворлдскиллс» дает возможность бесплатно «прокачать» свои знания людям предпенсионного возраста, независимо от их профессии. Бухгалтер может переквалифицироваться во флориста, а педагог – встать к станку.

Переобучение по программе «Ворлдскиллс» в Башкирии проводит несколько техникумов и вузов, в том числе Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий (СКСиПТ). Здесь можно получить редкую и востребованную специальность кровельщика.

- Пока мы формируем группы, занятия начнутся в октябре, так что шанс записаться еще есть. Курсы разной продолжительности, в зависимости от подготовки студентов. Если у человека нет рабочей профессии или есть, но он хочет получить новую специальность, занятия займут 144 часа, также есть курс на 72 часа, - объясняет администратор площадки Ольга Комиссарова.

ВМЕСТО УКАЗКИ – СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФЕН

Инженер-строитель по образованию Танзиля Чувашаева долгое время проработала преподавателем в местном колледже, а потом решила, что теория — это, конечно, хорошо, но и практические навыки приобрести не мешает. Весной она успешно завершила курсы по специальности кровельщика.

- Наше обучение заняло две недели и все состояло из практики. После серии мастер-классов нам дали макеты крыши, чтобы мы последовательно уложили все виды изоляции и создали кровлю по всем стандартам. Пришлось вооружиться шуроповертом и строительным феном… Я раньше их в руках-то не держала, - смеется Танзиля.

Все две недели занятий состояли сугубо из практики

После успешной сдачи экзамена она получила документ гособразца и скиллс-паспорт - теперь может и сама кровлю укладывать, и оценивать работу других мастеров.

Специальность, по признанию Танзили, востребованная, студентов-кровельщиков местные предприятия «открывают с руками», и переобучившиеся люди будут нужны на рынке, ведь у них есть преимущество – опыт работы в смежных сферах.

- У людей предпенсионного возраста впереди целая жизнь - не нужно держаться за нелюбимую работу или отчаиваться, если тебя уволили. Есть желание - найдется и возможность. В данном случае – бесплатная. Кто-то после курсов запустит свой бизнес, кто-то устроиться на новое место, - уверена Танзиля.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ОБУЧЕНИЕ

Жители Башкирии, которым до пенсии осталось несколько лет, могут зарегистрироваться на сайте www.50plus.worldskills.ru и выбрать интересующее направление из 119 возможных. После регистрации нужно пройти предварительное тестирование, чтобы определить подходящие курсы. На переобучение ждут мужчин в возрасте 56-60 лет и женщин 51-55 лет.

ГДЕ МОЖНО БЕСПЛАТНО ОСВОИТЬ НОВУЮ ПРОФЕССИЮ

В Башкирии обучение по программе «Ворлдскиллс» кроме СКСиПТа предоставляют:

— Уфимский топливно-энергетический колледж;

— Уфимский многопрофильный профессиональный колледж;

— Салаватский колледж образования и профессиональных технологий;

— Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники;

— Стерлитамакский филиал БашГУ;

— Уфимский колледж предпринимательства, экологии и дизайна;

— Уфимский учебный центр госслужбы занятости населения.