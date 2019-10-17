«Привезли профнастил, когда мы забрали маму из морга»: жительница Башкирии умерла, поняв, что стала жертвой мошенников

Молодая жительница Башкирии до сих пор не может прийти в себя от горя и шока. Две недели назад Римма Х. похоронила свою любимую мать: 61-летняя женщина скончалась от инфаркта. Римма уверена, в смерти близкого человека виноваты мошенники, которые навязали ее матери-пенсионерке кредит под огромные проценты. И без того слабое здоровье женщины подорвали бесконечные переживания, и она умерла на руках у дочери. Сейчас Римма надеется наказать мошенников и предупредить других жителей Башкирии, чтобы те не велись на удочку злоумышленников.

«ТОЛЬКО СЕГОДНЯ И ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС!»

Супруги Рамиля и Рафкат Шайхинуровы тихо-мирно жили в селе Сейтяково Балтачевского района республики. На выходных к ним приезжали дети, привозили нянчить внуков, а совсем недавно сделали подарок родителям – сделали хороший ремонт в доме.

А 16 сентября в дом Шайхинуровых постучались трое молодых людей, назвавшихся представителями крупной федеральной компании.

- Они ходили по селу, заходили в каждый двор и предлагали свои услуги, - рассказывает Римма. – Мол, у одних забор ветхий – надо новый ставить, у других крыша сыпется – надо настил менять, у третьих окна продувают – надо ставить новые, пластиковые.

Постучали «представители» и в дом Шайхинуровых. Дверь открыла Рамиля, и мужчины с порога начали «обрабатывать» доверчивую пенсионерку.

- Мол, посмотрите на свой забор, на свой дом – разве так можно. Сейчас мы вам профнастил, самый качественный, по европейским стандартам, подберем. Да вы не пугайтесь – только сегодня и только для вас действуют уникальное выгодное предложение и огромная скидка, - соловьем заливались благодетели. – Нет наличных, да не беда! Мы поможем вам оформить кредит на самых выгодных условиях, под самые низкие проценты.

Пенсионеры пытались возразить, но представителей «федеральной компании» было не остановить. В конце концов, 63-летний Рафкат не выдержал и вышел во двор, а Рамилю продолжили уговаривать, и в итоге пенсионерка все же подписала договор на покупку профнастила.

- Мама рассказывала потом, что ей озвучили сумму в 45 тысяч рублей. Пообещали, что ежемесячный платеж никак не отразится на финансовом благополучии семьи, - вздыхает Римма. - Мама даже не смогла прочитать эти бумаги, что ей подсунули на подпись – она очень плохо видит, поэтому поверила им на слово. В итоге ей не дали даже товарного чека. Зато с собой у этих молодцев был даже принтер, на котором они резво распечатали кредитный договор. А самое удивительное, что у родителей оставался профнастил, которого бы хватило и на забор, и на отделку дома. Вот так вот хорошо с ней поработали эти психологи!

Муж Рамили был против покупки, но представители компании мастерски обработали доверчивую пенсионерку

Когда на следующий день Рамиля приехала со всеми бумагами к дочери, та ахнула: вместо заявленных 45 тысяч стояла сумма 90 тысяч, а вместе с процентами по кредиту пенсионерке предстояло за три года выплатить 152 тысячи рублей.

- Они же в этот кредит и страховку ей навязали, и все услуги платные включили, - вздыхает Римма. – Да и не стоит этот профнастил таких денег! Мы недавно у родителей ремонт делали, там на весь дом меньшая сумма ушла! Мама, как поняла, что ее обманули, сразу за сердце схватилась...

Видя, как ее пожилая мама плачет и корит себя, Римма решила помочь ей и отправилась вместе с ней в отделение банка, который выдал кредит. Там ситуации посочувствовали, но сказали, что расторгнуть договор просто так не могут – сначала надо разобраться с компанией-поставщиком.

- Видимо, им позвонили из банка, и они начали сразу же названивать маме – орали в трубку, что профнастил уже готов, что его привезут через несколько дней, и если мы сейчас откажемся от кредита, то будем выплачивать им огромную неустойку, - вспоминает Римма. – Я пыталась заикнуться про товарный чек, но меня обругали и бросили трубку. Мол, есть вопросы – приезжайте в уфимский офис, там и поговорим.

«ВСЕГДА НЕНАВИДЕЛА СИНИЙ ЦВЕТ»

30 сентября Рамиля снова приехала в гости к дочери, повидаться с внуками. Римма уже для себя решила, не бросит родителей в беде и сама выплатит этот злосчастный кредит, поэтому старалась утешить и приободрить маму. Но неожиданно пожилая женщина начала бледнеть и оседать на пол: перепуганная дочь бросилась звонить в скорую помощь. Медики приехали быстро, но было уже поздно.

- Мама умерла на моих руках, на глазах у внуков. Врачи сказали потом, что у нее был обширный инфаркт, - говорит Римма. – Эти мошенники отобрали у меня самое дорогого и близкого человека, но не считают себя виновными.

Злосчастный профнастил привезли именно в тот день, когда Римма забрала тело матери из морга. Женщина рассказывает, что сидела во дворе, не в силах прийти в себя от горя, как к дому подъехал грузовик.

- Выгрузили они этот профнастил и весело спрашивают, мол, кто расписываться будет, - вспоминает женщина. – А я им говорю – никто, вы же нам никакого чека не дали, вот и отгружайтесь без подписи. А хотите – зайдите в дом и попросите маму расписаться, только она мертвая лежит. Они посидели, голову почесали и уехали. Я потом смотрю на этот профнастил – а он синий. Мама всю жизнь этот цвет ненавидела, неужели она согласилась бы по доброй воле его купить?

Сейчас Римма написала заявление в полицию, где попросила разобраться с мошенниками, а также разместила объявление в соцсетях, в попытке найти таких же обманутых людей и составить с ними коллективное обращение в прокуратуру.

- Я знаю, что в соседней деревне они также развели многодетную женщину. Та теперь плачет, как ей платить кредит, когда детей дома кормить нечем. Эти мошенники ходит по деревням, втираются в доверие к пожилым доверчивым людям и выманивают у них последние деньги. Маму мне уже никто не вернет, но я очень хочу, чтобы из-за этих людей больше никто не пострадал, - вздыхает Римма.

Рамиля очень переживала, что заставила нервничать своих близких из-за необдуманного решения

«КАКИЕ ЧЕКИ? ВЫ О ЧЕМ?»

Пытаясь разобраться в ситуации, корреспонденты «КП-Уфа» позвонили в указанную компанию. После долгих гудков, трубку взял некий мужчина. Даже не дослушав наши вопросы и не представившись, он начал грубить – мол, какие чеки могут предоставляться при заключении кредитного договора? И вообще, все их клиенты всегда довольны и никаких чеков не требуют. А потом, посоветовав отправить им письменный запрос, представитель компании и вовсе бросил трубку.

О самой «крупной федеральной компании» в интернете нет практически никакой информации. По бумагам офис компании находится в Уфе, только вот по указанному адресу, согласно данным сервиса 2ГИС, числятся совсем другие организации.

А вот сайт компании весьма порадовал – никаких документов, подтверждающих деятельность компании, лицензий, контактных данных, реквизитов – ничего нет. Зато есть предложения скидок и акций и восхваление «элитного качества и высочайшего сервиса» компании, при этом с кучей орфографических и грамматических ошибок.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

- В последнее время участились случаи «агрессивного маркетинга» компаний, который откровенно навязывают свои услуги, причем зачастую ненадлежащего качества. Чаще всего на их предложения ведутся доверчивые пенсионеры, поэтому очень важно поговорить с ними заранее и убедить не подписывать никакие кредитные договоры, а еще лучше – вообще не открывать дверь незнакомым людям, - убежден адвокат Роман Петров. – Если же вы вдруг все же подписали договор, но понимаете, что цены в нем явно завышены или несоответствующего качества, стоит попробовать мирно договориться с компанией. Для начала навестить их в офисе или отправить им заказное письмо, так они будут уведомлены о сути ваших претензий. Если мирным путем решить спор не удается, стоит обратиться с заявлением в прокуратуру и в суд. Что касается кредитных договоров, с этим не все так просто. Стоит знать, что вы в первую неделю после заключения договора можете отказаться от навязанной вам страховки, при этом повышать проценты банк не имеет права. Что касается, будут ли наследники выплачивать долг по кредиту, если человек, оформивший договор, умер, то каждый случай уникален, поэтому нужно изучить все условия договора – это лучше сделать в суде.

Кто же работает в «федеральной компании» - специалисты, готовые на все ради выгоды, или обычные мошенники – покажет время и проверка, которую наверняка организуют после заявления Риммы. «КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий и настоятельно рекомендует жителям Башкирии поговорить со своими пожилыми родителями и убедить их не подписывать никаких кредитных договоров и не совершать необдуманных покупок.