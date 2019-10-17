В Уфе упразднят 29 маршрутов общественного транспорта и добавят 9 новых

В столице Башкирии планируют упразднить 29 маршрутов общественного транспорта и добавить девять новых. Об этом заявил начальник управления транспорта и связи Ильдар Юланов во время оперативного совещания в администрации Уфы.

Со слов чиновника, власти уже утвердили документ по оптимизации общественного транспорта на 2019-2023 годы. На оперативке перечислили основные изменения, которые ожидаются в пассажирских перевозках в ближайшее время.

Так в основных планах упразднить в Уфе 29 невостребованных или дублирующих маршрутов и вместо них добавить девять новых. О том, какие именно маршруты отменят, глава транспортного ведомства не сообщил. Также сократится общее количество транспортных средств за счет увеличения количества автобусов большой вместимости.

На сегодняшний день в Уфе пассажирские перевозки осуществляют 12 юридических лиц и предпринимателей. Всего в городе насчитывается 126 маршрутов общественного транспорта. Госперевозчиком введены в эксплуатацию 63 автобуса среднего и большого классов. До конца текущего года в «Башавтотрансе» ожидается поступление еще 96 автобусов.

В свою очередь Ульфат Мустафин поручил Ильдару Юланову усилить работу с перевозчиками по вопросу культуры обслуживания пассажиров, поскольку многие жалуются на грубое поведение водителей.

«МЫ ПОДНИМЕМ ЦЕНЫ»

В целом, сейчас на рынке перевозчиков неспокойно. Частники планируют бунтовать и поднимать цены на проезд из-за карты «Алга», по которой можно оплачивать проезд в автобусах.

С неприятной ситуацией столкнулся житель Демы Венер З., когда ехал на 257-ой маршрутке. Водитель автобуса неожиданно объявил пассажирам, что при оплате проезда банковской картой или ЕТК «Алга», он будет списывать 35 рублей вместо положенных 30.

Свое решение он аргументировал тем, что ему за пользование картой приходится платить налоги. Также водитель пожаловался, что из-за современного метода оплаты проезда перевозчики лишаются своей прибыли.