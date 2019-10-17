Нападающий «Салавата Юлаева» стал одним из самых высокооплачиваемых хоккеистов лиги

На днях «Спорт-Экспресс» опубликовал традиционный рейтинг зарплат хоккеистов, выступающих в Континентальной хоккейной лиге. Список самых высокооплачиваемых игроков составляется на основе собственных источников издания, так как информация о заработках спортсменов в открытую нигде не публикуется.

Аналитики «Спорт-Экспресс» в своем рейтинге опирались, прежде всего, на данные «чистой зарплаты» игроков – сколько денег они получают за один год в команде без учета бонусов. Суммы могут быть значительно выше, если по итогам сезона команда завоюет трофеи или же нападающий забросит больше всех шайб за свою команду.

В рейтинг самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ по версии издания вошли 54 игрока. Самым богатым игроком стал нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин – его «чистый» оклад составил 180 млн рублей за сезон. Второе место с большим отрывом занял игрок екатеринбургского «Автомобилиста» Найджел Доус. Его годовая зарплата достигает 150 млн рублей. Замыкает тройку пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов – за сезон в «Ак Барсе» он получает 130 млн рублей.

Самым высокооплачиваемым игроком «Салавата Юлаева» стал шведский легионер Линус Умарк. По версии «Спорт-Экспресса» за этот сезон он заработает 120 млн рублей. В текущем сезоне легионер провел 18 матчей в составе юлаевцев и набрал 17 очков по системе гол+пас. С такими статистическими показателями Умарк занимает четвертое место в бомбардирской гонке регулярного чемпионата КХЛ.

В рейтинг зарплат КХЛ вошли и другие иностранные игроки «Салавата Юлаева». Второе место по зарплате в отдельно взятом уфимском клубе занял Филипп Ларсен. По итогам сезона датчанин заработает 80 млн рублей. Также по 70 млн рублей заработают голкипер Юха Метсола и нападающий Теему Хартикайнен.

За 18 матчей регулярного чемпионата КХЛ защитник «Салавата» Филипп Ларсен набрал 13 очков при показателе полезности +6. В свою очередь, нападающий Теему Хартикайнен за такое же количество игр набрал 10 очков при показателе полезности +3.

Голкипер уфимской команды Юха Метсола в этом сезоне 16 раз выходил на лед. На сегодняшний день в его активе 93,1% отраженных бросков и коэффициент надежности 1,96.

В прошлом году в рейтинг самых высокооплачиваемых игроков КХЛ попал нападающий Антон Бурдасов. Тогда он занял 15 место с зарплатой 100 млн рублей. Этот сезон он начал за океаном, но после нескольких игр вернулся в Россию и заключил контракт с петербуржским СКА.