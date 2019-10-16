«Салават Юлаев» привез с западного выезда 5 очков из возможных 6

Уфимский «Салават Юлаев» успешно завершил очередной западный выезд – хоккеисты за три игры заработали 5 очков из возможных 6.

ДВА ОТМЕНЕННЫХ ГОЛА И РЕШАЮЩИЙ БУЛЛИТ БАРАНОВА

После двух не самых ярких домашних игр с опустившимся на самое дно «Металлургом» и лидерским «Барысом» подопечные Цулыгина отправились в Нижний Новгород, где 11 октября сыграли с местным «Торпедо».

Место в воротах впервые с 17 сентября занял Андрей Кареев – Метсоле решили дать отдохнуть перед предстоящими матчами. Также Николай Цулыгин решил разнообразить игру первого и второго звеньев – вместо Маннинена в первой пятерке вышел Хохряков.

Первую шайбу (как в матче, так и в новом сезоне) уже на 11 минуте забил Александр Бурмистров. В первые два периода гости показывали куда более уверенную игру на фоне растерявшихся хоккеистов «Торпедо», и даже забили второй гол, который в итоге отменили. Сравнить счет команде Дэвида Немировкски удалось лишь в третьем отрезке встречи. Хозяева забросили четвертую в этом матче шайбу, но взятие ворот также отменили судейским решением.

Матч в Нижнем Новогороде был первым в серии выездных игр «Салавата Юлаева» Фото: ХК «Торпедо»

В основное время выяснить победителя так и не удалось. Игра перешла в овертайм, а после в серию буллитов. Здесь «Салават» оказался сильнее – Андрей Кареев отразил все броски хозяев, а решающую шайбу забросил Илья Баранов.

СУМАТОХА В ХЕЛЬСИНКИ

Во втором матче уфимской команде встретились с финским «Йокеритом». У иностранного клуба была выигрышная серия аж из 5 игр, и хоккеисты явно не хотели ее прерывать. На этот раз Николай Цулыгин дал Юхе Метсоле сыграть против своих соотечественников, а вакантное место Маннинена в легионерском звене вновь занял Петр Хохряоков.

И на этот раз «Салават Юлаев» смог открыть счет – на 15 минуте свою первую шайбу в этом сезоне забросил Александр Кадейкин. В середине третьего периода защитник «Йокерита» Микко Лехтонен воспользовался суматохой у ворот «Салавата» и сравнял счет - габаритный Алексей Семенов ограничил Метсоле зону видимости и перемещений на пятаке. Уже через две минуты хозяева смогли вырваться вперед – тут шайбу забросил Брайан О’Нилл. «Юлаевцы» ответили быстрым голом Петра Хохрякова, которому Линус Умарк сделал передачу из-за ворот соперника.

В Хельсинки уфимские игроки встретились с коллегами из «Йокерита» Фото: ХК «Йокерит»

После равного счета в основное время игра вновь перешла в овертайм, а затем затянулась до буллитов. Николай Цулыгин по понятным только для себя самого причинам с самого начала решил поставить защищать ворота «холодного» Андрея Кареева. Как итог – молодой голкипер пропустил первые две шайбы. После в ворота вернулся Юха Метсола. Финн стоял достойно, но все же его соотечественники оказались сильнее. Решающую шайбу забил все тот же защитник Микко Лехтонен.

СОШНИКОВ, КОТОРЫЙ СМОГ

Завершал выездную серию игр уфимский клуб с подмосковным «Витязем». Соперники, мягко говоря, необычные. При скромном финансировании «Витязь» показывает на западе результат уровня ЦСКА и СКА.

Первая треть встречи оказалась «сухой» - никто из соперников поразить ворота так и не смог. На 31 минуте голом отличился лучший снайпер «Салавата» Никита Сошинков. В формате игры 4 на 4 он забил прекрасный гол с передачи Сакари Маннинена. Хозяева ответили и сравняли счет через 8 минут. За 4 минуты до конца основного времени Сошников повторил свое достижение. В ассистентах у форварда оказался все тот же Маннинен.

Таким образом, после трех довольно сложных выездных игр «Салават Юлаев» вернулся в Уфу с 5 из 6 возможных очков. Результат более чем хороший - выигрывать все игры нереально. Сейчас башкирская команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

Интересно наблюдать за тем, как в клубе начинает раскрываться 26-летний Никита Сошинков. В самом начале сезона эксперты называли форварда вечно травмированной обузой, которую СКА спихнул в обмен на перспективного Владимира Ткачева.

Вкупе с финским центрфорвардом Сакари Манниненом, которого за два месяца «регулярки» так и прорвало на голы в легионерском звене, бывший игрок «Сент-Луис Блюз» показывает хорошие результаты. Бывший тренер «Салавата» Венер Сафин предполагает, что сыгранность двух нападающих может быть связана с психологией.

- Думаю, что Маннинен начал чувствовать себя увереннее после того, как его поставили в центр тройки к Никите. Все-таки, играть в первом звене с такими мастерами как Умарк и Хартикайнен – большая ответственность. А здесь ему явно проще. У них с Сошниковым отличная связка, - рассказал Сафин порталу «Чемпионат».

КСТАТИ

Уже в эту субботу, 19 октября, состоится главное хоккейное событие месяца – «Зеленое дерби» между «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак-Барсом». Все билеты на матч были раскуплены уже за четыре дня до игры. Тем не менее, обязательно посмотрите предстоящий матч, хотя бы в эфире телеканала БСТ, в 14.30 по уфимскому времени.

«Зеленое дерби» - главное хоккейное событие для жителей Уфы и КазаниФото: Рустем АХУНОВ

Татарский клуб, возглавляемый новым тренером Дмитрием Квартальным, сейчас находится на первом месте восточной конференции КХЛ. От этого «Салавату Юлаеву» будет вдвойне приятнее отобрать у любимых соседей очки турнирной таблицы.