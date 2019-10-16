«Я жив благодаря простым людям»: многодетный отец из Башкирии рассказал, как остался один с детьми

Многодетный отец из Сибая столкнулся с неприятной ситуацией прошлым летом – мужчина остался с четырьмя детьми на руках без работы. Его супруге Ольге пришлось уехать в Узбекистан для оформления соответствующих документов, чтобы проживать на постоянной основе в России. Марату Кусябаеву было не с кем оставить малышей, младшему было всего три месяца, и мужчина временно не работал. Соответственно, он остался без средств к существованию и был намерен просить помощи у простых людей. К счастью, жена сейчас вернулась домой, и в семье все наладилось.О том, как Марату помогли простые граждане, он рассказал «Комсомолке».

НЕ МОГЛА ПОПАСТЬ ДОМОЙ ТРИ МЕСЯЦА

Ольга проживала на территории РФ по временной прописке, регистрация начала подходить к концу, и семье нужно было оформлять вид на жительство, чтобы женщина легально находилась в стране. Но ввиду финансовых проблем супруги не могли этого сделать вовремя. А потом в семье родилась двойня – Амина и Лейла, и с грудными детьми Ольга точно не могла уехать. Так и махнули рукой.

Когда в апреле 2019 года родился в семье сын Эмиль, Марат пошел оформлять пособия для него. Тут-то и всплыло то, что Ольга находится в России нелегально.

- Жена уехала в Узбекистан только в июле 2019 года, чтобы поставить печать на документах, иначе нам пригрозили судом. Сказали, мол, если сама не уедет, депортируем по решению суда. А после него, сами понимаете, в ближайшие 10 лет вообще не въедешь в Россию. Мы собрали деньги, и она уехала, а дети остались у меня на руках, - рассказывает Марат.

Только вот на этот раз оказалось все не так просто – Ольгу не впускали в Россию из-за законодательства, и оказалась она дома только 11 октября. Сейчас женщина пытается получить гражданство. К сожалению, из-за его отсутствия она не может получать положенных детских пособий.

СМЕСЬ СОВСЕМ ЗАКОНЧИЛАСЬ

Все эти три месяца Марат в одиночку ухаживал за детьми и пытался их прокормить. Работать он не мог, поэтому пришлось обращаться к неравнодушным людям.

- Я обратился в центр помощи «Семья». Услышав мою историю, они сразу взяли меня на сопровождение. Через несколько дней был День Военно-морского флота, и все братство приехало к нам в гости с подарками, гостинцами. Дети там прыгали от радости! Откровенно говоря, я выжил благодаря простым людям. Помогли всем – продуктами, смесями для сына, везли все, что необходимо, - говорит Марат.

Когда у отца закончилась смесь для малыша, он обратился к главе города Рустэму Афзалову. Объяснил, что закончилось питание для ребенка, и здесь ему не отказали – чиновник выделил ему пять тысяч рублей.

«МЫ СТАРАЕМСЯ ПОМОЧЬ КАЖДОМУ»

- У семьи действительно была тяжелая ситуация. Папа остался без средств к существованию, ему пришлось уволиться с работы, пособий у семьи никаких нет, поскольку мама гражданка другого государства. Так и взяли их на сопровождение нашего центра «Семья», - рассказывает куратор семьи Надежда Игнатьева. - Пособия, конечно, оформить не смогли, но организовали поставку питания, лекарств для семьи. Два раза к ним приходила социальная няня, ухаживала за малышами. Психологически также поддержали, мужчине вправду было непросто. Хорошо, что все благополучно закончилось – супруга вернулась и оформляет гражданство. Работа у нас пока продолжается, сейчас им помогает наш юрист. Надеемся, что скоро и пособия смогут получать. Самое главное, что мы не допустили кризиса в семье и не оставили их с проблемами один на один.

Надежда говорит, что в центре «Семья» стараются помочь каждому, кто попадает в тяжелую ситуацию. Это государственная организация при поддержке Минтруда.

Отделения Юго-восточного межрайонного центра «Семья» есть в нескольких районах Башкирии:

1.Баймакский район: -служба семьи в Баймаке 2.Зианчуринский район: -служба семьи в Зианчуринском районе; -социальный приют для детей и подростков. 3.Зилаирский район: -служба семьи в Зилаирском районе; -социальный приют для детей и подростков. 4.г. Сибай: -служба семьи в Сибае; -социальный приют для детей и подростков в Сибае. 5.Хайбуллинский район: -социальный приют для детей и подростков; -служба семьи в Хайбуллинском районе.