Блюда, которые вы сможете попробовать только в Башкирии

Коренные жители Башкирии населяют немалую территорию в республике. Их кочевой образ жизни способствовал не только формированию самобытной культуры, но и особой национальной кухни. Расскажем вам, в чем особенность башкирской кухни, как приготовить основные блюда и тонкости застольного этикета.

ЕДА – ТОЛЬКО КАЛОРИЙНАЯ

Пожалуй, вы никогда не встретите башкира, который скажет «Я на диете» и не придете в гости к тому, кто предложит вам рис с овощами и котлетки из индейки на пару. Блюда в кухне башкирского народа отличаются своей сытностью и калорийностью.

Еще по древней традиции, супы у башкир были густыми и сытными. Все яства готовились с большим количеством мяса, чтобы быстро утолить голод после тяжелого изнурительного труда.

Особенность башкирских блюд в том, что в них почти не используются пряности. При приготовлении блюд в ход идут только соль, черный перец и иногда лавровый лист.

Отличительным признаком также является обилие мяса практически во всех горячих блюдах и закусках. Пристрастие к конскому салу и конской колбасе «казы» вызывает особый интерес: башкиры предпочитают есть конину с толстым куском сала, при этом запивать его бульоном с кислым коротом – кисломолочным продуктом, который нейтрализует последствия употребления большого количества жира.

Башкиры любят мясо, поэтому оно у них лежит в основе всех блюдФото: Рустем АХУНОВ

БИШБАРМАК

Визитная карточка башкирской кухни – это бишбармак. Традиционно готовят его из говядины, баранины или конины.

Чтобы приготовить этот деликатес самим, нужно отварить килограмм мяса в соленой воде в течение часа. За 20 минут до окончания варки нужно добавить перец горошком и лавровый лист. Одновременно замешиваем тесто из муки, воды, яйца и щепотки соли. Все ингредиенты берутся на глаз. Охлаждаем тесто полчаса, раскатываем тонкий пласт, нарезаем его ромбиками и подсушиваем. У вас получится салма – разновидность домашней башкирской лапши. Теперь нужно пассировать до золотистого цвета 5–6 головок репчатого лука. Пару красных луковиц нужно порубить кольцами, замариновать в уксусе и соединить с пучком измельченной кинзы.

Готовое мясо остужаем и режем полосками. В бульоне варим ромбики теста небольшими порциями не дольше 2 минут. Частью ромбиков застилаем тарелку, смазываем сливочным маслом, выкладываем баранину с жареным и маринованным луком, повторяем слои несколько раз и сверху посыпаем рубленой зеленью. Бульон к бишбармаку подают отдельно, чтобы макать в него кусочки теста и мяса.

ЩЕДРЫЙ СУП - ЭЛЕШ

Другое прославленное блюдо башкирской кухни — элеш. Оно представляет собой нечто среднее между густой похлебкой и мясным рагу. Интересно, но в соседнем Татарстане элешем называют большой пирожок с мясом и картошкой.

Первым делом ставим варить в большой кастрюле бульон из 500 граммов говядины на косточке примерно на 2,5–3 часа. Не забудьте посолить его спустя час после закипания, а еще через полчаса — положить лавровый лист и целую очищенную луковицу. Отдельно нужно отварить 2 моркови и 4 картофелины, крупно нарезать их и заложить в кастрюлю за 20 минут до окончания варки мяса. Следом высыпаем 500 граммов тонко нашинкованной белокочанной капусты. Когда овощи размягчатся, добавляем большую луковицу, нарезанную толстыми кольцами. Лук башкиры кладут в суп в самом конце и без всякой пассировки — это одна из особенностей национальной кухни.

Раскладываем кусочки говядины и овощи по пиалам, обильно заливаем наваристым бульоном, посыпаем рубленой петрушкой с укропом и подаем к столу.

ВАК-БЭЛИШ

У башкир очень сытная выпечка. Славится на всю республику вак-бэлиш-маленький румяный пирожок с мясом и картошкой.

В этот раз начинаем с теста. Просеиваем в глубокую миску 350 г. муки, добавляем 130 г. порубленного кусочками сливочного масла, растираем в мелкую крошку. Разводим в 250 мл кефира 0,5 ч. л. соды, вливаем в мучную смесь, вымешиваем тесто и охлаждаем полчаса.

Тем временем займемся начинкой. Рубим мелкими кубиками 300 г. сырой говядины, 3-4 картофелины и 2 луковицы, приправляем солью с перцем. Тесто разделяем на 9 частей и раскатываем лепешки размером с блюдце. Выкладываем на каждую по 2 ст. л. начинки, соединяем края в виде мешочков, оставляя серединку открытой.

Смазываем пирожки яйцом и отправляем в духовку при 180°C на 20 минут. Затем вливаем в отверстие каждого пирожка по 1 ст. л. мясного бульона и выпекаем еще 40 минут. Пару таких пирожков можно взять на работу — они заменят собой полноценный обед.

Башкирская кухня подарит наслаждение тем, кто не признаёт никаких ограничений в еде. Она привнесет в повседневное меню неповторимый восточный колорит и познакомит с непривычными интересными сочетаниями. Еще больше национальных башкирских рецептов ищите в специальной рубрике сайта «Едим Дома».

С годами башкирская кухня стала еще богачеФото: Рустем АХУНОВ

ЗАСТОЛЬНЫЙ ЭТИКЕТ БАШКИР

- Еду подают сразу по приходу гостя;

- К еде первым прикасается хозяин;

- На стол подают нечетное количество лепешек, но обязательно не меньше, чем гостей;

- Как только гость перестает есть, хозяин тоже перестает есть;

- Питье и еду берут только правой рукой;

- Если гость голоден, а еды мало, то хозяин для наибольшего насыщения гостя ест как можно меньше;

- Из общего блюда еду берут похуже, другим оставляют лучшее;

- Ножом свежеиспеченный хлеб не режут, от целой лепешки не откусывают;

- Во время еды с хозяином соблюдают мир, стараются быть веселыми и бодрыми;

- По окончании трапезы молятся о благополучии хозяина.

Самобытность башкирской кухни сохранилась и по сей день, несмотря на современные блюда и красивую сервировку. Традиционные блюда также сохранили свою роскошь. Ни одно застолье башкир не обходится без казы, бишбармака, чак-чака, хурпы, кумыса и меда.