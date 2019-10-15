Башкирия перешла с аналогового ТВ на «цифру»

С 14 октября Башкирия полностью перешла с устаревшего аналогового на цифровое вещание. Те, кто не успел подготовиться к приему сигнала в новом формате, рискуют вместо привычных передач увидеть на экране информационный ролик, где разъясняется, что делать, чтобы вернуть любимые каналы.

РЕФОРМА ДЛЯ 20 ПРОЦЕНТОВ

Большая часть населения республики едва ли заметила реформу вещания. По данным агентства по печати и СМИ Башкирии, около 60 процентов жителей региона пользуются услугами кабельного ТВ, так что их изменения не коснулись. Однако 15-20 процентов людей в республике ловят сигнал с помощью общедомовых или комнатных антенн, вот им придется подсуетиться.

Если в вашем населенном пункте «ловится» цифровой сигнал, то для начала проверьте свой телевизор. На моделях, выпущенных после 2013 года, как правило, достаточно перенастроить каналы с аналоговых на цифровые. Если же ваш телевизор старше, то можно приобрести в магазине электроники специальную приставку для приема «цифры».

Однако почти 700 населенных пунктов в Башкирии находятся вне зоны цифрового вещания, а 475 охвачены таким сигналом не полностью. Больше всего их в Белорецком, Бурзянском, Баймакском, Зилаирском и Зианчуринском районах. Что же делать 163 тысячам человек, которые в них проживают?

Им помогут операторы спутникового ТВ. Они готовы предоставить им оборудование по льготным ценам и бесплатный пакет из 20 общедоступных телеканалов. Список сел и деревень вне зоны «цифры» можно найти на сайте РТРС.

КОМУ ПОМОГУТ ВЛАСТИ

Власти Башкирии окажут содействие в подключении к цифровому ТВ малоимущим семьям, получающим пособие на ребенка, и пенсионерам, получающим федеральную социальную доплату. Им установят оборудование при условии, что они предоставят необходимые документы.

Для малоимущих семей это документ, удостоверяющий личность заявителя, справка о пособии на ребенка, справка о составе семьи и, собственно, заявление на аппаратуру. Для пенсионеров – те же бумаги, только вместо справки о пособии – документы, подтверждающие получение доплаты к пенсии.

КУДА ЗВОНИТЬ В СЛУЧАЕ ПРОБЛЕМ

«Горячая линия» по оказанию содействия населению при переходе на цифровое эфирное телевизионное вещание: 8-800-220-20-02 (бесплатно, без выходных, круглосуточно).

Филиал РТРС «РТПЦ РБ»: 8-800-347-00-55 (бесплатно, по будням).

Агентство печати РБ: (347) 282-40-35 (по будням).