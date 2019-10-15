Счастье работать дома?: Почему молодежь все чаще уезжает из Башкирии

Во время борьбы за кресло главы Башкирии тогда еще временно исполняющий обязанности руководителя региона Радий Хабиров выдвинул довольно цепляющий лозунг. В городах и селах, а также вдоль оживленных трасс появились баннеры, где был изображен сам Хабиров подписью «Счастье работать дома».Тогда эта фраза вызвала противоречивую реакцию у избирателей. Но с ее актуальностью никто не спорил – многие люди действительно уезжают из Башкирии в другие регионы страны. Кто-то едет на заработки и возвращается, а кто и вовсе переезжает навсегда. Власти региона не зря обеспокоены сложившейся ситуацией, ведь с малой родины уезжают, в основном, талантливые и амбициозные жители.

Чтобы разобраться в том, почему наши земляки покидают Башкирию в поисках лучшей доли, «Комсомолка» обратилась к эксперту-демографу БАГСУ Яне Скрябиной. Кандидат экономических наук представила свою точку зрения на проблему и попыталась объяснить, что нужно сделать властям республики, чтобы остановить отток мозгов и рабочих рук.

ПОЧЕМУ УЕЗЖАЮТ МОЛОДЫЕ?

Ни для кого не секрет, что абсолютное большинство выезжающих из Башкирии, как на заработки, так и на ПМЖ в другие регионы – это молодые люди. Образованные, трудоспособные и легкие на подъем, они предпочитают попытать счастья в столицах, чем искать свое место в республике. Из-за чего все-таки уезжает молодежь?

- По данным за прошлый год, основные причины, по которым жители республики были вынуждены сменить место жительства, были следующими: на первом месте – причины личного, семейного характера (29,3%), на втором – в связи с учебой (12,0%), на третьем – в связи с работой (8,8%), - рассказывает Яна Скрябина.

За цифрами сухой статистики, как правило, стоят реальные истории из жизни. Рискнем предположить, что «причины семейного характера», по которым Башкирию покидают большинство внутренних мигрантов, связаны с устройством на работу в другой регион одного из членов семьи. А вторая половинка, в свою очередь, примеряет на себе роль «жены (или мужа) декабриста».

По словам эксперта, в конце 2016 года в республике начался новый этап естественной убыли населения. Вместе с этим наблюдается отток из региона молодежи разных возрастов – выпускников школ и тех, кто впервые выходит на рынок труда. Большинство выпускников, окончивших вузы в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других крупнейших городах, не возвращаются обратно в Башкирию.

- По данным за 2018 год среди выбывших 86,0% (109476 человек) пришлось на население в трудоспособном возрасте. Что касается возрастных групп, то в возрасте 20-24 лет – это 21246 человек, или 16,7%, 25-29 лет – 19286 (15,1%), 30-34 лет –28284 (22,2%), - приводит данные статистики демограф.

Из региона, как правило, уезжают молодые и образованныеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«РЕГИОН ВАХТОВИКОВ»

На сегодняшний день в Башкирии много рабочих, которые предпочитают работать вахтовым методом. Точное их количество не могут назвать ни в одном министерстве и ведомстве республики, ведь подобную статистику никто не ведет.

Так в чем причина превращения Башкирии в «регион вахтовиков»? Ведь если верить официальной статистике, в республике относительно стабильная экономическая ситуация, в отличие от многих регионов страны. С чем связано такое большое количество рабочих, выезжающих на заработки в районы Крайнего Севера? Как это явление влияет на демографию республики в целом?

-Миграционное движение населения находится под влиянием многих условий и факторов. Например, большинство мужчин уезжают на заработки вахтовым методом в другие российские регионыиз-за падения уровня производства в малых и средних городах и сельской местности, - поясняет Яна Скрябина. - Работа вахтовым методом негативно сказывается в целом на демографической ситуации в Башкирии. Длительное раздельное проживание супругов создает опасность для прочности и крепости семьи, увеличивает число разводов.

Если говорить о том, куда в основном уезжают на длительное время жители Башкирии, то в прошлом году наиболее привлекательными для уроженцев республики стали Тюменская область (туда отправились 8702 человек), Ханты-Мансийский автономный округ (5692), Челябинская область (4386),Москва (3694), Татарстан (3446) и Санкт-Петербург (3070).

УТЕЧКА МОЗГОВ

За 2018 год Башкирию покинули 30508 человек с высшим образованием, среди которых 79 докторов и 131 кандидат наук. По данным статистики, среди уехавших каждый четвертый имел высшее образование. Всего же за прошлый год республику покинули 127352 человек.

- Из них 45980 женщин в трудоспособном возрасте и 36753 мужчины. Наибольшее число женщин покинули республику в возрастной группе 20-24 лет – 10533, 30-39 лет – 10596 и 25-29 лет – 7900 женщин. Как видим, республика лишается не только молодых трудоспособных ресурсов, но и утрачивает репродуктивный потенциал, - делает неутешительный вывод Яна Скрябина.

ПОЧЕМУ МАЛО РОЖАЮТ

«Утечка мозгов» и трудовая миграция – не единственные демографические проблемы, которые испытывает Башкирия. Как поясняет эксперт, в республике отмечается низкий уровень рождаемости. Яна Скрябина приводит и длинный список причин, по которым это происходит.

- Причинами низкой рождаемости населения, помимо перехода семей на малодетность, выступают материально-бытовые трудности, жилищные проблемы, низкий уровень доходов, качество и доступность оказания медицинской помощи, ухудшение репродуктивного здоровья населения, утрата семейных ценностей, рост числа разводов, большое количество преждевременного прерывания беременности и другие факторы, - подчеркивает кандидат экономических наук.

Основная причина миграции жителей Башкирии в другие регионы - семейные обстоятельстваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Одной из причин демографического кризиса в Башкирии эксперт называет и «старение нации».

- В структуре населения у нас низкий удельный вес детей и высокий - пожилого населения. Число женщин, способных рожать, превышает число мужчин, способных зачать. Все это мешает создавать новые семьи, - говорит Яна Скрябина.

На сегодняшний день одной из самых важных причин, по которым люди не торопятся заводить детей, остается невысокий уровень доходов.

-Очень важный вопрос для каждого человека, принявшего решение создать семью, это вопрос средств к существованию. Для рождения ребенка необходимы определенные материальные условия и вряд ли семейная пара решится на рождение ребенка, если испытывает материальные трудности. Рождение каждого ребенка сокращает доход семьи и увеличивает расходы, - резюмирует эксперт.

А СКОЛЬКО МИГРАНТОВ ПЕРЕБРАЛОСЬ В БАШКИРИЮ

В 2018 году в республику перебрались 144444 человек, в том числе из других регионов России - 39302 человека. Из стран СНГ в Башкирию приехали 7665 мигрантов, а из других зарубежных стран – 912.

В возрасте 14 лет и старше в республику прибыли 120152 мигранта, из них 36418 человек (30,3%) возвратились после временного отсутствия.

Еще 35883 человека прибыли по причине личного, семейного характера (29,9%), 12647 человек (10,5%) – в связи с учебой, 9110 (7,6%) – в связи с работой. Среди прибывших 27634 человек имели высшее профессиональное образование, в том числе 71 доктор наук и 107 кандидатов наук.

А ЧТО У НИХ

В соседнем Татарстане демографическая ситуация совершенно иная. По данным официальной статистики, всего за январь-июль 2019 года в республику прибыли 53010 человек, а выехали – 51390 человек. Естественный прирост населения составил 1620 человек.

Власти Татарстана утверждают, что таких показателей удалось достичь главным образом благодаря сокращению числа уезжающих из региона.

Основной поток прибывших в соседнюю республику – это переселенцы и трудовые мигранты из стран СНГ. Число мигрантов, переселяющихся в пределах республики, составило 31449 человек, что на 3,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Проще говоря, за полгода более 31 тысячи жителей региона поменяли прописку с одного места на другое.