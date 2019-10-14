Музыкант устроил голодовку в центре Уфы в «юрте» из стекла - объясняем зачем он это сделал

Известный башкирский скрипач Рустэм Сулейманов затеял в центре Уфы недельную голодовку.Музыкант рассказал, что на необычный перфоманс он решился из благих целей. По словам Сулейманова, сейчас необходимо поддерживать традиционный образ жизни и культуру башкирского народа – этническое самосознание у людей теряется с каждым годом.

- Перфоманс визуализирует, что за использование башкирского фольклора должна взиматься плата – жертва, которой стал скрипач. Я акцентирую для города мысль, что национальное искусство это всегда борьба: одни должны жертвовать собой, чтобы привлечь внимание других, - объяснили сам организатор голодовки.

Примечательно, что свой перфоманс Сулейманов начал 11 октября - в день столетия республики, когда вся Башкирия праздновала памятную дату. Играет скрипач исключительно произведения башкирского фольклора. Для этого ему подготовили специальную комнату, оформленную в национальном башкирском стиле, в столичном «Арт-квадрате» - модном пространстве в центре города, ограниченном улицами Ленина, МустаяКарима, Коммунистической и Чернышевского.

Сам «концерт-голодовку»Сулейманов назвали лаконичным словом «Тирмэ» - в переводе с башкирского «юрта», но для носителя русского языка это слово созвучно совсем с другим помещением. Внутри стеклянной юрты установлены микрофоны, а снаружи колонки. С помощью оборудования собравшиеся посмотреть на перфоманс могут услышать звуки скрипки, на которой играет «узник».

Для того, чтобы подчеркнуть особый статус события, музыкант пообещал на неделю отказаться от еды. Всех переживающих за его здоровье Сулейманов попросил не беспокоиться, объяснив, что сможет выдержать семидневное испытание. Разумеется, во время перфоманса за здоровьем дирижера будут следить медики.