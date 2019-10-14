Уфимец, убивший гея, обвинил «Битву экстрасенсов» в том, что передача испортила ему жизнь

Накануне стало известно, что житель Уфы Станислав Б. подал в суд на популярное шоу «Битва экстрасенсов». История, которая, по мнению мужчины, сломала ему жизнь, произошла восемь лет назад.

«МАГИ» НАШЛИ СЛЕД

Тогда на другое популярное телешоу «Дом-2» пришла участница Диана Изюмская. Она обратилась в передачу «Битва экстрасенсов» и попросила «магов» найти убийцу ее экс-жениха Олега Тимофеева. Девушка утверждала, что до встречи с ней мужчина был нетрадиционной сексуальной ориентации. Возможно, за его прошлое с ним и расправились.

Со своей жертвой Станислав познакомился на сайте знакомств для геев

Когда за дело взялись «экстрасенсы», дело об убийстве Олега заиграло новыми красками. Участники «Битвы экстрасенсов» предположили, что страшное преступление совершил уфимец 29-летний Станислав Б. Они даже выдвинули теорию, что тот неоднократно грабил гомосексуалистов, либо сам был нетрадиционной ориентации. Возможно, именно этот факт сейчас пытается оспорить мужчина. Он подал в суд на популярное шоу, в котором озвучивался этот факт - он считает, что «экстрасенсы» испортили ему жизнь.

В ближайшее время иск Станислава Б. рассмотрит Московский городской суд. В первой инстанции, в Мещанском суде, ему уже отказали.

ДАВНЯЯ ИСТОРИЯ

В распоряжении «Комсомольской правды – Уфа» оказалось решение суда по делу об убийстве Олега Тимофеева. Окончательный приговор в отношении Станислава Б. вынесли летом 2014 года. Его признали виновным в убийстве и после апелляции приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Согласно материалам суда, преступление было совершено еще в августе 2007 года. Тогда Станислав Б. познакомился с Тимофеевым и пришел к нему домой. В ходе возникшего конфликта и личной неприязни, он расправился с хозяином и ограбил его. Вскоре он скрылся в неизвестном направлении и был объявлен в федеральный розыск. В ноябре 2012 года он был задержан в Казани.

Не согласившись с решением Октябрьского районного суда Уфы, адвокаты мужчины подали апелляцию в Верховный суд Башкирии и добились пересмотра приговора. В итоге, с него сняли обвинения в ограблении, но его вина в убийстве сомнений у судей не вызвала.

Судя по всему Станислав Б. сейчас отбывает наказание за убийство, а в суд на «Битву экстрасенсов», вероятнее всего, подали от его имени адвокаты.