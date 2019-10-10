Путь длиной в столетие: что изменилось в Башкирии со дня основания республики

В этом году празднование Дня республики в Башкирии будет особенным: Торжества в честь годовщины принятия декларации о государственном суверенитете приурочены к вековому юбилею со дня основания Башкирской АССР.

В День республики «Комсомолка» решила вспомнить самые важные и яркие события, произошедшие в Башкирии со дня ее основания и до 11 октября 2019 года. А произошло за эти сто с хвостиком лет немало - жителям региона есть что вспомнить и чем гордится.

НАЧАЛО ДОЛГОГО ПУТИ

20 марта 1919 года на политической карте молодой Советской России появилась первая автономная республика – Башкирская АССР. Именно эта дата стала отправной точкой долгого и непростого пути, который прошла Башкирия, прежде чем стать одним из самых передовых регионов России.

С момента появления в составе России БАССР перед руководством молодой республики встали, казалось бы, непосильные задачи. Население Башкирии в начале 1920-х годов было преимущественно сельским и неграмотным. Чтобы кардинально изменить ситуацию, в республике уже с середины 1920-х годов началась массовая электрификация, механизация сельского хозяйства и борьба с неграмотностью.

Начиная с 1930- годов, в регионе началось бурное развитие промышленности. Чего только стоит открытие в 1932 году месторождения нефти в Ишимбае и девонской нефти на Туймазинском месторождении в 1944 году.

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

Начавшаяся по всей стране в 1930-х годах индустриализация существенно изменила облик Башкирии. Всего за полтора десятилетия количество рабочих в разных отраслях промышленности возросло с 4 до 22 процентов. В республике буквально с нуля возникли целые отрасли промышленности, появились и свои передовики-стахановцы.

Развитие региональной промышленности сопровождалось беспрецедентным прорывом в культуре. Именно в эти годы усилиями башкирской интеллигенции и партийного руководства молодой республики были впервые созданы национальный театр, национальная литература, светское музыкальное искусство, академическая живопись и архитектура.

Бурное развитие экономики БАССР породило целую плеяду выдающихся деятелей культуры, внесших свой вклад в советскую литературу, музыку и изобразительное искусство. Республика по праву может гордиться наследием писателей С. Агиша, Б. Г. Бикбая, Х. Л. Давлетшиной, А. Карная, С. Ф. Кудаша, И. Насыри. В то время прославились башкирские композиторы Х. К. Ибрагимов, М. М. Валеев, кураисты Ю. М. Исянбаев, Х. Б. Ахметов, Г. Г. Ушанов, которые писали музыку для спектаклей Башкирского академического театра драмы.

ГЕРОИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

В годы Великой Отечественной войны Башкирия внесла свой вклад в общее дело победы над немецко-фашистскими захватчиками. Всего из БАССР в Красную армию и флот ушли более 710 тысяч человек, из них около 300 тысяч человек погибли на фронтах. Почти 200 тысяч воинов из нашей республики были удостоены различных наград за боевые заслуги, звания Героя Советского Союза было удостоено 278 человек и 35 человек стали полными кавалерами ордена Славы.

Так в годы Великой Отечественной войны выглядела столица Башкирской АССР. Фото: из архива А. Чечухи.

В годы войны в Башкирию эвакуировали около двухсот промышленных предприятий с оккупированных врагом территорий. В республике нашли второй дом 247 тысяч человек, вывезенных из объятых пламенем городов западной части СССР. На новом месте они продолжали работать на заводах и фабриках, совместно с жителями БАССР ковать Победу для всего советского народа.

Жители Уфы внесли значительный вклад в производство военной техники и боеприпасов не только в качестве рабочих фабрик и заводов. Многие из горожан пожертвовали своими личными деньгами, чтобы на деле реализовать лозунг «Все для фронта, все для победы!». Горожане собрали значительные суммы, на которые были построены целые авиационные эскадрильи.

НА ПУТИ К XXI ВЕКУ

После войны Башкирия, как весь Советский Союз переживала нелегкие времена. Благодаря несгибаемой воле советского народа, всего за 10 лет удалось восстановить экономику и даже превысить ряд довоенных показателей в экономике. Именно после Великой Отечественной войны республика совершила настоящий прорыв практически во всех отраслях промышленности, сельского хозяйства, строительстве и уровне жизни.

Начина с 1950-х годов в БАССР сформировались два крупных промышленных центра – Уфа и агломерация Стерлитамак – Салават – Ишимбай. Постепенно Башкирия стала флагманом химической, нефтехимической промышленности и машиностроения. Созданная тогда база до сих пор определяет экономику региона.

Из крупнейших предприятий, до сих пор, успешно работающих на благо республики, в те годы появились знаменитые УМПО, «Сода», «Каучук», «Ново-уфимский нефтеперерабатывающий завод» и «Уфаоргсинтез».

К концу 1960-х годов республика вышла на втрое место в стране по добыче нефти – в 1968 году из башкирских недр откачали 44 400 тысяч тонн «черного золота».

Жители Башкирии ставили рекорды и в сельском хозяйстве. Например, в 1969 году поголовье крупного рогатого скота в регионе достигло более 2 млн голов. В тот же год был собран рекордный урожай зерновых – 5,6 млн тонн.

В советской Башкирии самыми благополучными были 1960-е годы. Фото: Степан Конов

ЭПОХА ПЕРЕМЕН

К Перестройке Башкирская АССР подошла в достаточно противоречивом положении. Уровень образования, медицинского обслуживания, социального обеспечения и развития инфраструктуры в целом соответствовал передовым позициям среди регионов России. Однако обеспечение населения продуктами питания и промтоварами заметно хромало.

В начале 1990-х годов стало понятно, что существующая экономическая и политическая модель себя изжила. Первым шагом к переменам во всех сферах жизни региона стало принятие декларации о государственном суверенитете. Башкирия стала одним из первых регионов, получивших статус республики в составе Российской Федерации.

В 1993 году была принята новая Конституция республики и избран первый президент. Победу на первых демократических выборах одержал Муртаза Рахимов.

Среди важнейших событий в истории Башкирии 90-х – 2000-х годов стоит отметить «стройку века» - возведение Юмагузинского водохранилища и Юмагузинской ГЭС. На сегодняшний день электростанция обеспечивает бесперебойную подачу электричества сразу несколько в нескольких районах республики.

Первым президентом Башкирии в 1993 году был избран Муртаза Рахимов

ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ

К 21 веку Башкирия подошла в статусе одного из ведущих регионов России. В республике относительно спокойно прошли «лихие 90-е». Властям республики удалось сократить до минимума социальные потрясения и сохранить на плаву крупнейшие промышленные предприятия.

Из событий современности, которые особенно запомнились жителям Башкирии, стоит отметить саммиты ШОС и БРИКС. Летом 2015 года в Уфе собрались лидеры 15 государств из Европы, Азии и Южной Америки.

На подготовку и проведение мероприятия на высшем уровне республиканские власти потратили порядка 15 млрд рублей. Большая часть этих денег была потрачена на ремонт и реконструкцию объектов инфраструктуры. Благодаря этому всего за несколько лет город Уфа буквально преобразился и заиграл новым красками – гости уехали, а объекты остались.

Сегодня столица Башкирии стала всероссийским центром Ислама

Год назад в День республики в отставку ушел действующий глава региона Рустэм Хамитов. На вакантную должность временно был назначен экс-мэр Красногорска Радий Хабиров. Он сразу же обозначил приоритетные задачи на ближайшие годы.

- Мы верим, что новое столетие станет «золотым веком» республики, - заявил Хабиров еще в конце прошлого года.

На сегодняшний день перед Башкирией и, правда стоят новые вызовы и глобальные задачи. В преддверии векового юбилея республики Радий Хабиров заявил, что «во второе столетие мы входим гордо и уверенно».