Как за последний год изменилась жизнь в Башкирии

В прошлом году в День республики в Башкирии поменялась власть. Прежний глава региона Рустэм Хамитов подал в отставку, а на его место с приставкой врио был назначен экс-мэр подмосковного Красногорска Радий Хабиров. Спустя год «Комсомолка» вспоминает о том, с чего начинались большие перемены в жизни республики, и что изменилось в Башкирии с приходом Радия Хабирова.

ЖЕСТКИЙ СТИЛЬ РУКОВОДСТВА

С первых дней своего пребывания на посту Радий Хабиров обрушился с критикой на ряд чиновников. На оперативном совещании в башкирском правительстве он буквально разносил и отчитывал министров и глав районов. Среди первых под раздачу попали министры здравоохранения и экологии. После выговора они уволились по собственному желанию.

Тогда скептики говорили, что Хабирова хватит максимум на полгода и скоро он «успокоится» и перестанет так «давить» на чиновников. Как оказалось, прогноз не подтвердился: уже после официального вступления в должность Хабиров продолжил критиковать чиновников всех мастей, иногда повышая голос.

- Экзамен вы сегодня не сдали, все получили двойки, - заявил он во время очередного совещания, посвященного подготовке к отопительному периоду в городах и районах Башкирии. Такую оценку глава республики дал коммунальщикам после того, как они затянули с включением отопления в домах.

С приходом Хабирова сменился и состав регионального правительства. Часть министров, которые работали в команде его предшественника Рустэма Хамитова, ушли с руководящих постов. Судьба их сложилась по-разному: кто-то по совету нового главы ушел в преподаватели, как экс-министр здравоохранения Анвар Бакиров, кто-то продолжил работу в учебных заведениях, как бывший министр образования Гульназ Шафикова и экс-министр экономического развития Сергей Новиков. Незавидной оказалась судьба некогда всесильного министра земельных и имущественных отношений и вице-премьера Евгения Гурьева. Сейчас он дожидается суда в СИЗО по обвинению в превышении полномочий.

- Когда приходит новый руководитель со своей картиной мира, своим мнением о команде и компетенциях, часть людей меняется, - прокомментировал в прошлом году кадровые перестановки в правительстве Радий Хабиров.

Рустэм Хамитов ушел с поста 11 октября 2018 года

БОРЬБА С НЕЛЕГАЛЬНЫМИ ПЕРЕВОЗЧИКАМИ И БУТЛЕГЕРАМИ

Одной из важнейших задач, которые еще год назад поставил перед собой и своими подчиненными Хабиров – борьба с нелегальными перевозчиками в Уфе и подпольной продажей суррогатного алкоголя. Спустя год можно подвести промежуточные итоги.

На сегодняшний день облик общественного транспорта Уфы значительно изменился. С улиц пропали «серые» маршрутчики, которые возили пассажиров без лицензий и не платили налоги в бюджет. Появилась Единая транспортная карта «Алга», появилась возможность оплачивать проезд банковской картой. Казалось бы, все это – норма жизни и элементарные требования к современным пассажирским перевозкам в 21 веке. Но возможными они стали лишь с приходом в Белый дом Радия Хабирова и его команды.

- У вас тут Техас, что ли, какой-то? Власть есть вообще или нет? Я знаю, что у вас история со стрельбой тут даже была. Итак, в декабре мы собираемся, и вы мне докладываете о принятых мерах, - разносил Хабиров транспортников в октябре 2018 года. Причиной такой резкой критики, как известно, стала ситуация с пассажирскими перевозками в Уфе.

Определенных успехов администрация Радия Хабирова достигла и в борьбе с нелегальным алкоголем. Всего за шесть месяцев 2019 года полицейские изъяли из оборота 51 тонну суррогатного спиртного и закрыли несколько крупных цехов по его производству.

ПЕРЕМЕНЫ НАЧИНАЮТСЯ С РЕМОНТА

С первых дней своего пребывания на посту Хабиров потребовал от чиновников разработать программу комплексного ремонта во дворах и подъездах в городах Башкирии. Не менее важным вопросом стала установка фонарей уличного освещения вдоль дорог по всей республике. Часть работ была завершена уже в этом году, но, как обещали чиновники, основную работу по «выходу из тьмы» проведут в 2020-м.

Казалось бы, ремонт во дворах и подъездах – дело десятое и нужно сосредоточиться на более важных вопросах. Но Хабиров упорно продолжал настаивать на своем.

- Это маленькая проблема, но если вы не занимаетесь даже ее решением, то, что можно говорить о более серьезных вещах, - заявлял он в разговоре с министрами в феврале этого года.

Накануне Дня республики ответственные за ремонт в подъездах чиновники отчитались о проделанной работе. На начало октября в Башкирии полностью отремонтировали 1905 подъездов, еще в 1520 работа в самом разгаре.

Радий Хабиров прослыл жестким и требовательным руководителем

За прошедший год власти Башкирии обратили пристальное внимание на проблемы, которые сами же назвали политическими. В список приоритетных задач Хабиров и его команда включили ямочный ремонт, организацию школьного питания и мусорную реформу. По каждому из этих вопросов глава республики неоднократно высказывался. И риторика, как правило, была очень резкой.

ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ И ВЫВОЗ МУСОРА

Что касается школьного питания, то республиканские власти с самого начала обозначили свою позицию по отношению к некачественной еде в школьных столовых как жесткую и непримиримую. Особенно, когда дело касалось детей-инвалидов, которым полагалось бесплатное питание. Чиновники пытались было требовать от родителей особенных детей справки, но после того, как об этом узнал Хабиров, своего поста чуть не лишился министр образования Башкирии Айбулат Хажин.

- Если я еще раз узнаю о том, что у ребёнка-инвалида требуют справку, буду ставить вопрос о вашем служебном соответствии, - обрушился тогда Хабиров на министра.

С более резкой критикой в адрес муниципального чиновника Хабиров высказался после того, как он сделал вывод о неготовности Уфы к мусорной реформе. Такие слова прозвучали в докладе на оперативном совещании в уфимской мэрии.

- У него либо язык длинный, либо ум короткий, - охарактеризовал глава Башкирии докладчика.

Что касается мусорной реформы, то напомним, что с начала 2019 года жители Башкирии стали отдельно платить за вывоз твердых бытовых отходов. В квитанциях на оплату ЖКХ у каждого городского и сельского жителя появилась новая строка – вывоз ТБО. Реформа призвана искоренить несанкционированные свалки мусора вблизи деревень и организовать качественную уборку мусора в городах.

Но на данный момент результаты этой реформы оставляют желать лучшего. Жители городов и сел Башкирии продолжают жаловаться на нехватку контейнеров и несвоевременный вывоз мусора. Власти республики намерены разрешить сложившуюся ситуацию в ближайшее время. По крайней мере, такую задачу поставил чиновникам глава республики.