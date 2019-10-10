«На нас смотрят как на рабочую силу»: узбек рассказал, как ему живется в Башкирии

Каждый год в Башкирию приезжают граждане самых разных стран: кто-то приезжает учиться, знакомиться с местной культурой и бытом, изучать язык, кто-то путешествует, покоряет горы и пещеры, а кто-то приезжает в надежде заработать и прокормить семью, ведь у себя на родине возможностей заработка не так-то и много.

39-летний Сунат Магрипов впервые приехал в Россию из Узбекистана еще десять лет назад, и последние четыре года живет в Башкирии. Здесь он строит свой собственный дом, работает на стройке и мечтает обрести семью. А еще Сунат называет Башкирию своим новым домом, и уверен, что здесь он будет по-настоящему счастлив.

В свободное от работы время мужчина занимается спортом и строит собственный дом

«ПРИЕХАЛ В РОССИЮ В НАДЕЖДЕ НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

Сунат рассказывает, что родился в сказочно красивом городе Самарканде, в семье военного и учителя.

- Я родился в Самарканде в 1980 году. Мать работала учителем истории в школе, отец – офицером, сейчас он уже на пенсии, - вспоминает мужчина. – С детства остались воспоминания о чудных пряных запахах специй и фруктов на рынке, как мама готовит плов по воскресеньям, какой зеленый и солнечный Самарканд летом…

После окончания школы Сунат решил пойти по стопам отца и поступил в Чирчикское танковое командно-инженерное училище, где проучился четыре года, а потом остался там работать.

-А потом начались проблемы с руководством, тогда в училище процветало кумовство, поэтому я ушел. Несколько лет проработал в автосервисе, потом мыкался по подработкам, - рассказывает мужчина.

В Самарканде у Суната была семья, родился сын, но потом брак распался. И тогда мужчина решил поехать в Россию – отчасти на заработки, отчасти – в надежде на справедливость.

- Я приехал в Россию по старой памяти. Я родился в СССР, и помню, что все были честными и справедливыми. После развала Советского Союза в Узбекистане начался хаос – сплошное кумовство и взяточничество. На нормальную работу без связей не устроиться, а если и возьмут, то вскоре увольняют, чтобы принять кого-то по знакомству, по блату. Зарплаты копеечные, а цены дорогие. Килограмм мяса на рынке стоит 300 рублей, а зарплаты раз в пять - десять ниже, чем в России, - говорит Сунат.

В Башкирии Суната больше всего впечатлили природные красоты

«МЕЧТАЮ ПРИВЕСТИ ЖЕНУ В НОВЫЙ ДОМ»

Сначала мужчина приезжал в Россию на сезонные заработки, а зимой уезжал обратно в Узбекистан. Первое время трудился на стройках разнорабочим, а последние годы работает мастером-отделочником.

- В Башкирию я приехал по приглашению своего знакомого, мы с ним в юности дружили в Самарканде. Говорит, здесь стройки кипят, работы много, платят хорошо, ну я и поехал, - вспоминает Сунат.

В разъездах прошло три года: сначала Сунат жил и работал в Уфе, а точнее под Уфой – там активно возводились коттеджные поселки, и мастера, знающие толк в своем деле требовались нарасхват.

- А потом меня пригласили на работу в Нуримановский район, в деревню Красная горка. Я когда там впервые очутился – обомлел от такой красоты. Все зеленое, горы, чистый воздух. Такая красивая природа, что просто дух захватывает. Я еще сразу подумал, что хотел бы остаться тут жить навсегда. Построил бы тут дом, женился, детей бы воспитывал. И мои мечты постепенно начинают сбываться, - улыбается Сунат.

Когда мужчина занимался отделкой коттеджа в деревне, работодатель сообщил, что на соседней улице продается участок – совсем недорого! И Сунат понял - это его шанс остаться в Башкирии навсегда.

Теперь он там строит своими руками вместительный дом, с любовью продумывая каждую мелочь. Этой зимой Сунат планирует съездить в Узбекистан, повидаться с семьей, а уж на следующий год достроить дом до конца.

- Сразу же женюсь, - улыбается мужчина. – Пока серьезных знакомств тут не завожу, хочу привести жену в новый готовый дом. Чтобы она спокойно занималась воспитанием наших будущих детей и ни о чем не беспокоилась.

«ВСЕ ДУМАЮТ О МИГРАНТАХ УСТАРЕВШИМИ СТЕРЕОТИПАМИ»

Сунат рассказывает, что и не представлял, что встретит в Башкирии столько своих земляков. Вместе веселее, признается мужчина, иногда так хочется услышать родную речь, посудачить о последних новостях, которые происходят на родине.

- Мы часто собираемся вместе на выходных, готовим вместе наши национальные блюда, поем песни, вспоминаем о нашем любимом Самарканде, - улыбается Сунат. – В моей деревне ко мне все очень хорошо относятся, улыбаются, здороваются, а я стараюсь им чем-то помочь, если попросят. А вот в других деревнях, и особенно в городах, на нас смотрят как на рабочую силу, как на приезжих, перешептываются, смеются. Сколько раз вслед я слышал презрительное «Понаехали тут…» Сначала обидно было, а потом привык.

Мужчина признается, что иногда о выходцах из Средней Азии судят по каким-то устаревшим стереотипам – что они все «гастарбайтеры», грязные, неграмотные, способные только на дешевую работу. Но это далеко не так: многие из приезжих получили на родине высшее образование, раньше занимали престижные должности, но по каким-то причинам были вынуждены приехать в Россию, что бы как-то обеспечить себя и родных.

Сунат часто приглашает земляков в гости и угощает их настоящим узбекским пловом

- Я, например, еще со школы очень люблю русскую классическую литературу. Перечитал почти всего Гоголя и Пушкина, люблю Солженицына и Астафьева, - рассказывает Сунат. – Я прекрасно знаю русский язык, поэтому мне всегда смешно на экзаменах по знанию языка, необходимых для оформления документов, когда задают примитивные вопросы, вроде «Как тебя зовут», «Кем ты тут работаешь».

А еще Сунат мечтает отправиться в путешествие по Башкирии – поглядеть все местные достопримечательности, познакомиться с новыми людьми, отведать самой разной национальной кухни – не в кафе, а именно на «бабушкиной» кухне. Он верит, что обязательно сможет тут жить счастливо, ведь в Башкирии живут добрые и отзывчивые люди, а одинаковое вероисповедание еще больше помогает сблизиться в духовном плане.