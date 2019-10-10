Афиша праздничных мероприятий в Уфе на столетие Башкирии: концерты, премьеры и салют

Жителей Башкирии ожидают большие выходные: в пятницу, 11 октября, пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Республики. В Уфе основными площадками для празднеств и бесплатных концертов станут площадь им. Салавата Юлаева, амфитеатр за Конгресс-холлом «Торатау», а также городские парки.Торжества начнутся с возложения цветов к памятнику Салавата Юлаева и Шайхзады Бабича.

На площадке этно-парка «Ватан» военно-патриотический клуб «Булат» представит выставку специализированной военной техники и различного оружия. Здесь можно будет посмотреть выступления военнослужащих войск специального назначения по рукопашному бою, роты почетного караула военного округа и парашютистов, а также попробовать солдатскую кашу от полевой кухни и посмотреть большой праздничный концерт.

В 16.00 на сцену амфитеатра выйдет Ансамбль песни и пляски центрального военного округа, в 17.30 запланирован флешмоб - массовое исполнение гимна Башкирии, сразу после которого начнется концерт «Алга, Башкирия! Вперед, Башкортостан!», в котором примут участие группы «Дервиш хан», «Премьер», «Караван сарай». Хэдлайнерами опен-эйра станут солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков и звезда национальной эстрады ElvinGrey. Завершится концерт в 20.30 фейерверком и лазерным музыкальным шоу. (6+)

Уфимский амфитеатр, нижняя площадка за конгресс-холлом «Торатау», ул. ЗакиВалиди, 2

11 октября с 12.00 до 20.30

Вход свободный.

«АННА КАРЕНИНА» ИЗ МИЛАНА

Итальянский театр танца «BallettodiMilano» везет в Уфу неоклассический балет по мотивам знаменитого романа Льва Толстого на музыку Петра Чайковского. "BallettodiMilano" - необычное явление в балетном мире. Постановку осуществил эстонский хореограф Тейэт Каск, в ней использованы произведения Петра Чайковского разных лет – «Элегия», «Меланхолическая серенада», «Шесть романсов» и другие. Постановщик уверен, что гениальная музыка Чайковского как нельзя лучше подходит для этой постановки, ведь писатель и композитор были современниками и жили в одном культурном пространстве. Яркая, самобытная неоклассическая хореография Тейэта Каска, уникальная сценография с элементами русской традиционной стилизации и оригинальными авторскими рисунками, изысканные костюмы и мастерство танцовщиков делают постановку «Анна Каренина» очень притягательной для зрителей. (12+)

Итальянская труппа «Balletto di Milano» покажет в Уфе балет «Анна Каренина» Фото: предоставлено организаторами

ГКЗ «Башкортостан», ул. Ленина, 50

11 октября в 19.00

Билеты: 1000 - 3500 руб.

«ДОН ЖУАН»

Башкирский театр оперы и балета представляет оперу Моцарта «Дон Жуан» о похождениях легендарного обольстителя, чье имя уже давно стало нарицательным. Постановка, которую осуществили дирижер Артем Макаров и режиссер Филипп Разенков, получилась очень провокационной - время действия перенесено в фантастический, сюрреалистический мир настоящего, без конкретной эпохи и места.

12 и 13 октября Башкирский театр оперы и балета покажет премьерный спектакль «Дон Жуан»Фото: Мила КИЯН

- В нашей трактовке Дон Жуан - собирательный образ пороков современного общества, - говорит режиссер-постановщик.- Современный человек пропитан «донжуанством», примитивным желанием казаться привлекательно и сексуально любой ценой. Это фальшивый, блестящий мир глянца, блеска и мишуры, где сэлфи и количество лайков важнее живого общения. Заглавную партию исполнит ведущий солист Башкирской оперы Ян Лейше, партию его слуги Лепорелло 12 октября споет народный артист Башкирии , солист Мариинского театра Аскар Абдразаков, а 13 октября - башкирский бас Рим Рахимов. (16+)

Башкирский театр оперы и балета, ул. Ленина, 5/1

12 и 13 октября в 18.00

Билеты: 400 - 1800 руб.

МАКСИМ АВЕРИН И АННА ЯКУНИНА В МЕЛОДРАМЕ «ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ»

Популярные артисты театра и кино Максим Аверин и Анна Якунина, знакомые зрителям по сериалам «Глухарь» и «Склифософский», сыграют вместе в спектакле «Там же, тогда же». В основе постановки - главный хит американского драматурга Бернара Слэйда «На том же месте в следующем году». В русском переводе пьеса поставлена режиссером Леонидом Трушкиным. Создатели спектакля посчитали, что русское название удивительно точное, и оставили именно его для своей сценической версии. Действие происходит в маленькой гостинице, где однажды случайно встретились Он и Она... Тонкий юмор, любовь и великолепная игра актеров делают этот спектакль очень зрелищным. (16+)

Максим Аверин и Анна Якунина сыграют в спектакле «Там же, тогда же» Фото: предоставлено организаторами

ГКЗ «Башкортостан», ул. Ленина, 50

13 октября в 18.00

Билеты: 800 - 3800 руб.

МАРИЯ АРОНОВА И АЛЕКСЕЙ МАКЛАКОВВ КОМЕДИИ «С КЕМ ПОВЕДЕШЬСЯ...»

Комедия «С кем поведешься …» перенесет зрителя в Петербург конца XIX века. Наблюдая за колоритными персонажами, их делами и проблемами, легко понять, что суть русского человека осталась прежней, а вопросы, волновавшие героев два века назад, актуальны и по сей день. Постановщиком смешного и динамичного спектакля, наполненного песнями и танцами, выступил режиссер театра «Ленком» Роман Самгин, которому удаются постановки в комедийном жанре. В ролях: Мария Аронова, АлексейМаклаков, Олег Комаров . (16+)

Мария Аронова в комедии «С кем поведешься ...» Фото: предоставлено организаторами

Дворец молодежи, ул. 50-летия Октября, 21

12 октября в 19.00

Билеты: 800 - 2600 руб.

ВЫХОДНЫЕ В ИСТОРИЧЕСКОМ ПАРКЕ

Исторический парк «Россия - моя история» в честь Дня Республики сделал бесплатное посещение на все выходные. Самая насыщенная программа, посвященная защите окружающей среды, запланирована на 11 октября . В 10.00 откроется выставка Московского музея дизайна «Фантастик Пластик», в течение всего дня (с 10.00 до 20.00) будет работать интерактивная выставка «Башкортостан. 75 Победа».

В фойе парка с 11.00 до 15.00 будет организована ярмарка-выставка экологичных товаров. С 11.00 до 15.00 пройдут мастер-классы по эбру, войлоку, джутовой филиграни, аквагриму, посадке кедровых орешков в стаканчики, а также выставка «Занимательный экзотариум».

В конференц-зале с 11.30 до 12.30 пройдет эко-урок с эстафетой по раздельному сбору мусора. Активных участников ждут призы от исторического парка «Россия – моя история» и кинотеатра «Родина». Кстати, 11 октября в Национальном музее (ул. Советская, 14) тоже пройдет «День открытых дверей» - вход в этот день будет бесплатным. (6+)

Исторический парк «Россия - моя история», ул. Менделеева,158

11 - 13 октября с 10.00 до 20.00

Вход свободный

ЧТО ЕЩЕ ИНТЕРЕСНОГО

11 октября в татарском театре «Нур» ( ул. 50 лет СССР, 36) пройдет премьера постановки «Страна Айгуль» по одной из самых ярких пьес советской драматургии, посвященной 100-летию народного поэта Башкирии Мустая Карима. (12+)

Начало в 19.00

Билеты: 150 - 600 руб.

11 октября во Дворце молодежи (ул. 50-летия Октября, 21) пройдет большой трехчасовой концерт звезд башкирской и татарской эстрады «Студия Мастер». В программе выступления Айдара Галимова, Нафката Нигматуллина, Фидана Гафарова ,Гульназ Асаевой, Рината Рахматуллина и других. (6+)

Начало в 19.00

Билеты: 600 - 1500 руб.

12 октября поклонникам джаза стоит заглянуть в Башкирскую филармонию (ул. Гоголя, 58), где даст праздничный концерт Олег Киреев и ансамбль «Орлан», который отмечает 30-летний юбилей. Прозвучат все самые известные композиции, созданные ансамблем в разные годы. (6+)

Начало в 18.00

Билеты: 200 - 600 руб.

13 октября во Дворце молодежи (ул. 50-летия Октября, 21) московские артисты покажут спектакль «Одинокая насмешница», посвященный великой актрисе Фаине Раневской. В ролях: Ольга Хохлова, народный артист России Александр Пашутин, Любовь Тихомирова, Татьяна Балуева. (12+)

Начало в 19.00

Билеты: 700 - 2500 руб.

В Русском драматическом театре (пр.Октября, 79) 11 октября можно посмотреть рок-оперу «Акбузат. Белый конь. Златая птица» (6+),12 октября - комедию-фарс «Палата бизнес-класса», а 13 октября - премьерный спектакль «Зыковы» ( 16+) по одноименной драме Максима Горького.

Начало в 18.00

Билеты: 200 - 700 руб.