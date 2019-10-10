Как жителям Башкирии не потерять имущество при узаконении самовольной постройки

Житель уфимского микрорайона Нижегородка Анатолий Беляев считает, что его незаконно лишили прописки и права проживать в родительском доме. Пенсионер уверен, что в неприятную историю его втянули родная сестра и ее адвокат.

ВЫПИСАЛИ ИЗ РОДИТЕЛЬСКОГО ДОМА

Эта история началась еще весной 2014 года. Тогда ничего не подозревавший пенсионер вдруг узнал, что больше не прописан в родительском доме на улице Заозерная,86. Такое решение вынес Ленинский районный суд, на заседания которого, как утверждает Анатолий Беляев, его даже ни разу не позвали.

- Моя сестра связалась с неким адвокатом, Ломоносовой. Та, якобы, представляла ее интересы в суде. Сама сестра тоже не ходила в суд. После этого решения у меня вся жизнь будто под откос пошла. Я после стольких лет брака развелся с женой, пришлось уйти из дома. Сейчас будто бомж, у товарища живу, - со слезами говорит пенсионер.

Мужчина уверен, что единственная причина, по которой суд принял решение его выписать из дома, где он был прописан с 1977 года, кроется в подделке важного документа. Якобы, адвокат Ломоносова подделала его в расписку в том, что он отказывается от притязаний на дом. К слову, сам дом сейчас до сих пор считается самовольной постройкой.

- Я ничего не подписывал, это все адвокат придумала. Я даже не знаю, зачем ей это нужно было – мы не на красной линии живем, дом старый и стоит не бешеных денег. Может, ждет, когда у меня сестра в мир иной отойдет и все себе захапает, наследников-то у нее нет, - делится Анатолий Беляев.

ЗАЯВЛЕНИЕ В СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

По мнению пенсионера, к этой «афере» были причастны не только адвокаты Ломоносова и Хабибуллин, но и судья и даже сотрудники правоохранительных органов. Недавно Беляев написал заявление в следственный комитет, чтобы привлечь к ответственности за мошенничество и подделку документов родную сестру, ее адвоката, и еще целый ряд должностных лиц. В следкоме по Башкирии отреагировали на это заявление и пообещали Анатолию Дмитриевичу провести проверку.

Яблоком раздора стал этот старый дом на улице Заозерная в Уфе

В качестве доказательства своих слов пенсионер предоставил редакции копию заключения почерковедческой экспертизы, которую провели в независимом экспертном бюро по решению суда. Согласно выводу экспертов, на расписке об отказе от доли в родительском доме, почерк совершенно другого человека.

В этой истории совершенно не понятен смысл махинаций, которые, по мнению пенсионера, «проворачивают» эти люди. И правда, зачем кому нужен старый дом в Нижегородке? Как рассказал сам Анатолий Беляев, на одном земельном участке стоят два дома. Один дом он построил сам (сейчас принадлежит бывшей жене и дочери), а второй – дом родителей. Первый узаконен и стоит на муниципальной земле, которая арендована супругой пенсионера на 60 лет. Второй – незаконная постройка. Стоит отметить, что в советские годы в Нижегородке все дома возводились в обход официальных разрешений от властей.

- У нас земельный участок до сих пор не узаконен, и там я построил новый дом. Из-за всей этой истории я остался без прописки. Пришел как-то в миграционную службу, а там сказали, что я выписан по решению суда, и они ничего поделать не могут. Мне теперь нужно, чтобы этих мошенников к ответственности привлекли, тогда я смогу через суд снова прописаться в доме родителей, - говорит Анатолий Беляев.

«КУДА Я ТОЛЬКО НЕ ПИСАЛ!»

Жизненные трудности, которые выпали на долю пенсионера, не сломили его. Несмотря на разрыв с супругой и испорченные отношения с родной сестрой, он продолжает борьбу с «государственной машиной». Едва ли не каждый день Анатолий Беляев начинает с объезда всевозможных инстанций и рассылки писем в контролирующие органы.

- Куда я только не писал! И в Москву в Пленум Верховного суда России, и в генеральную прокуратуру, и даже в ФСБ. Почти везде в ответ направляют обратно. Мол, пусть на местах вопросы решают. А как они будут их решать, если они же и заварили эту кашу? – сокрушается мужчина.

Несмотря на отсутствие прописки с 2014 года Анатолий Беляев, к счастью, продолжает получать трудовую пенсию. Ему даже удалось проголосовать на прошедших недавно выборах главы Башкирии.

- Мне сначала сказали, что меня в списках нет. Я рассказали им про то, как меня незаконно выписали, и члены комиссии все-таки выдали мне бюллетень, - вздыхает мужчина.

Так выглядит граница между домами на неузаконенной земле

КОМПЕТЕНТНО

Ситуацию комментирует адвокат Роман Петров:

- Что касается того факта, что земельный участок не находится в собственности у мужчины и его сестры, на сегодняшний день – это не проблема, поскольку в России продлили дачную амнистию. Эту землю можно узаконить в упрощенном порядке, без обращения в суд. Если самовольное строение не нарушает санитарные нормы, не мешает проходу соседей, то достаточно лишь пригласить санэпидемстанцию и пожарников и сдать заключения от них в Росреестр. Но это работает, только если нет спора с сособственниками, - подчеркнул адвокат.

По словам Романа Петрова, если между совладельцами самовольно построенного дома возник спор, то без обращения в суд здесь будет сложно оформить жилье или участок в собственность.

- По поводу подделки документов, могу сказать только, что этот вопрос должны рассматривать компетентные органы. Если была подделана подпись, то следует обратиться в полицию. Там уже будет проводиться проверка или возбуждаться уголовное дело. Даже если было какое-то решение суда, но в нем оказался поддельный документ, есть такое понятие, как «пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам», - говорит юрист.

НЕ ЕДИНИЧНЫЙ СЛУЧАЙ

Адвокат отмечает, что таких случаев, когда людей выписывают из жилья без их ведома, много.

- Приходит гражданин, например, менять паспорт в отдел по миграции. А ему и говорят: вы здесь уже давно не прописаны. Для этого есть порядок обжалования. Если человек действительно не принимал участия в судебном заседании, то он может восстановить сроки обжалования решения. Он должен подать заявление в течение месяца с того момента, как узнал, что его выписали. Нужно лишь взять уведомление в отделе по вопросам миграции, где будет написано, что его известили о том, что он больше не прописан по этому адресу. После этого нужно подать заявление в суд, - рассказывает Роман Петров.

По его словам, как только в суде принимают заявление, где выписанный гражданин просит восстановить сроки обжалования судебного решения, назначается заседание. Если человек действительно не знал, что проходили судебные заседания, где рассматривался вопрос о лишении его прописки, то дело будут пересматривать и решать вопрос: законно или не законно его оттуда выписали.

ВНОВЬ ОТКРЫВШИЕСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

- Есть еще один вопрос, который должны поднять на суде. В решениях всегда пишут: гражданин был извещен надлежащим образом о судебном заседании, но не явился на него. Для этого нужно ознакомиться с этим решением. В суде тоже работают люди, и судьи иногда ошибаются. Поэтому стоит проверить «надлежащее извещение» гражданина о судебном заседании, - подчеркнул адвокат.

Процедура проверки такова: гражданин приходит в канцелярию районного суда, пишет заявление и просит предоставить ему дело. Там он сможет найти подпись о своем присутствии или узнать, кто за него расписался.

- Вполне возможно, что его родственница за него же расписалась. Все эти обстоятельства как раз и являются вновь открывшимися и на их основании можно попросить пересмотреть решение суда, - подытожил Роман Петров.