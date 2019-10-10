Из воспитателя - в программисты: жители Башкирии могут бесплатно переобучиться по программе «Ворлдскиллс»

Вечер пятницы, Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники (УКСИВТ) почти пуст, только в одной аудитории раздается стук пальцев по клавиатуре. За партами – люди старшего поколения, решившие освоить новую для себя дисциплину - веб-дизайн. Полтора месяца назад многие из них только и умели электронной почтой пользоваться, но за несколько недель практических занятий поднаторели настолько, что уже создали свой первый пробный сайт.

Салават Урманшин – предприниматель, у него есть интернет-магазин, и эти курсы для мужчины – возможность разобраться в нюансах его функционирования.

- Я решил, что мне надо оптимизировать свой сайт, и на курсы пошел, чтобы вникнуть, как это делается. Мне как бизнесмену важно понимать, за что я плачу деньги, а после занятий я смогу квалифицированно оценить работу программистов и донести до них свои пожелания, - объясняет Салават.

Елена Жевлакова днем работает воспитателем в детском саду, а по вечерам трудится над созданием сайтов. По ее словам, многие темы даются непросто, но преподаватели объясняют все максимально доходчиво.

- Они очень доброжелательны и терпеливы, поэтому не возникает ощущения, что ты ничего не знаешь, наоборот, постоянно видишь свой прогресс, - объясняет Елена.

Работодатель пошел ей на встречу, ведь полезно иметь подкованного в программировании сотрудника, который и сверстать сайт может, и поддержит на плаву готовую страничку.

- Когда я узнала, что можно бесплатно переквалифицироваться, записалась не раздумывая. Как все освою, планирую создавать обучающие материалы и игры для детей, - признается Елена.

В первой половине дня Елена воспитывает малышей в детсаду, а во второй - верстает сайтыФото: Ольга БОББ

Курс длится примерно 3,5 месяца. Занятия начинаются в 18.00, чтобы люди могли совмещать их с работой. Поэтапно студенты проходят азы верстки, программирования, работы с системами управления контентом.

В ноябре им предстоит демонстрационный экзамен. Дело нешуточное – 16 часов. За это время нужно будет разработать сайт под задачи, которые предложит экзаменатор. Если они успешно справятся с заданиями, получат соответствующий документ, а также «Скиллс Паспорт» —признанный работодателями в России и за рубежом сертификат, подтверждающий, что человек освоил необходимые навыки.

- В этом году у нас будут еще два курса по веб-дизайну и цифровой грамотности для предпенсионеров, а также курс по изготовлению прототипов. Запись на них открыта. Желающие могут подключиться к занятиям, даже если пропустили первые дни курса, – рассказывает администратор площадки «Ворлдскиллс» Олег Агарков.

Олег Агарков - администратор площадки в колледже - сможет принимать экзамен, так как является менеджером компетенцийФото: Ольга БОББ

Пока обучение на курсах исключительно очное, но на базе колледжа хотят запустить и дистанционные практические занятия. Онлайн-платформа может заработать уже в следующем году.

ГДЕ ЕЩЕ МОЖНО БЕСПЛАТНО ПЕРЕОБУЧИТЬСЯ

Переобучение для предпенсионеров по программе «Ворлдскиллс» предоставляют 8 учебных заведений Уфы, Стерлитамака и Салавата. Они предлагают такие программы, как предпринимательство, администрирование отеля, флористика, преподавание в младших классах, туризм, кровельные работы и другие компетенции.

КАК ПОПАСТЬ НА КУРСЫ

Если вы мужчина 56-60 лет или женщина 51-55 лет, то вы можете зарегистрироваться на сайте www.50plus.worldskills.ru и пройти предварительное тестирование. По его результатам система предложит вам подходящие направления обучения – всего таких специальностей 119. Обучение полностью бесплатное.