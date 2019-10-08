Жители Башкирии стали реже погибать в автомобильных авариях

Накануне в региональном правительстве озвучили итоги борьбы с авариями на дорогах республики. С отчетом о снижении смертности в ДТП выступил руководитель госкомитета Башкирии по транспорту Тимур Мухаметьянов. Он рассказал о том, какие меры предпринимает ведомство, чтобы сократить количество автомобильных аварий.

СМЕРТНОСТЬ НА ДОРОГАХ СНИЖАЕТСЯ

Специалисты госкомитета обследовали места, где происходили аварии с погибшими и пострадавшими и сделали предварительные выводы. Как показал анализ, на ряде участков дорог республики необходимо поставить дополнительные камеры видеофиксации, чтобы автомобилисты не превышали скорость.

В некоторых местах чиновники распорядились установить дополнительные дорожные знаки, сигнальные столбики, отбойники и пешеходные ограждения. Также дорожные службы устранили колейность на трассах общей протяженностью три километра и нанесли шумовые полосы площадью в 128 квадратных метров. Эти меры позволили снизить за 9 месяцев 2019 года количество аварий на 7,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

- В этом году произошло 2932 ДТП, что на 222 случая меньше по сравнению с прошлым годом. Травмы получили 3733 человека, на 6,4% меньше, чем в 2018. Погибли 313 человек, это меньше на 19,7%, - отчеканил руководитель госкомтранса Башкирии.

В ряде районов за последний год выросло число смертельных ДТП

ДОРОЖНЫЕ КАМЕРЫ ПОМОГАЮТ

Согласно отчету Мухаметьянова, за 9 месяцев 2019 года количество аварий с погибшими существенно увеличилось лишь в Туймазинском районе Башкирии - к началу октября там, в результате ДТП скончались 28 человек. Для сравнения: в прошлом году там погибло на 13 человек меньше.

По данным госкомтранса, на 1 сентября 2019 года Уфа стала лидером по снижению смертности на дорогах среди городов-миллионников. За 8 месяцев в ДТП тут погибло 19 человек. В других мегаполисах России эта цифра значительно выше.

- Как удалось добиться таких результатов? В основном, благодаря массовой установке камер видеофиксации нарушений. Сейчас в Уфе 152 камеры. До конца года будут установлены еще 73 дополнительные камеры, - подытожил Тимур Мухаметьянов.