В Уфе во время движения загорелся автобус с 35 пассажирами

В минувшее воскресенье, 6 октября, в Уфе на проспекте Октября загорелся автобус «Нефаз», следовавший по маршруту №51 «АвтоВАЗ – ТРК «Иремель». Инцидент произошел в районе остановки «Театр кукол»: в этот момент в салоне находилось 35 пассажиров, 10 из которых – дети.

Как рассказали очевидцы в социальных сетях, они услышали странный шипящий звук, а когда оглянулись, увиделив конце автобуса открытое пламя. Люди в панике стали выбегать из общественного транспорта, параллельно набирая номера аварийно-спасательных служб.

- Хорошо, что водитель вовремя открыл двери, иначе неизвестно, чем бы все закончилось, - пишет пассажирка автобуса.

К счастью, пожарные прибыли на место происшествия очень быстро. При этом,пока они ехали, водитель «НефАЗа» уже самостоятельно потушил огонь. Спасателямоставалось лишь помочь пострадавшим и передать их медикам.

Один из пассажиров автобуса, 33-летний житель микрорайона Черниковка, получил ожог лица первой и второй степени. Кроме этого мужчина повредил ногу, но после оказания первой помощи его отпустили домой.

Вскоре стала известна причина инцидента – как оказалось, произошёл хлопок газовоздушной смеси в моторном отсеке. На момент ДТП водитель автобуса был трезв и помимо того, что потушил возгорание, помогал людям покинуть общественный транспорт.

Напомним, что это не первый случай, когда в Уфе во время движения загораются автобусы. Последний случай произошел в апреле 2019 года: тогда дотла сгорел автобус «ПАЗ». К счастью, в ЧП никто не пострадал, потому что водителю вовремя удалось заметить задымление. Он высадил людей и начал тушить пожар, но, к сожалению, автобус сгорел за считанные минуты. После этого случая Радий Хабиров просил разобраться с автобусами и не выпускать на дороги «автохлам».