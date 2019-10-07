Героя из Башкирии, спасшего пассажиров целого автобуса, бросили жить в старом гараже

Житель Башкирии, который 11 лет назад спас из потерявшего управление автобуса 15 человек, ушел из семьи и теперь живет в полном одиночестве в своем стареньком гараже на окраине города.

В 2008 году житель Стерлитамака Тагир Зарипов в одночасье стал героем: об его бесстрашном подвиге трубили все СМИ, а страна чествовала своего героя. В тот роковой день, 23 июня, Тагир ехал в автобусе на работу, в какой-то момент водителю неожиданно стало плохо, и транспорт потерял управление. В салоне автобуса находились 15 человек, все сильно растерялись, и непременно бы произошла беда, но мужчина успел забежать в кабину, вырулить и остановить автобус, прежде чем случилось ДТП.

- Я тогда несколько ночей не мог спать, прокручивал ситуацию в голове, - признается мужчина в эфире федерального ток-шоу «Прямой эфир». – Но если бы все произошло заново – поступил бы точно также.

Позже водителя уволили, а самому Тагиру Зарипову вручили благодарственное письмо, вот только радоваться за героя было некому.

ЧАСТО ВЫПИВАЛ И ПОДНИМАЛ РУКУ НА ЖЕНУ

Как рассказывает Тагир, незадолго до происшествия он ушел из семьи – оставил квартиру жене и двум маленьким дочерям 4 и 6 лет. Причиной семейного разлада стало злоупотребление алкоголем мужчиной, а жена призналась, что он частенько поднимал на нее руку.

О подвиге бывшего мужа Зульфия Зарипова узнала от соседей. Женщина думала, что сейчас-то муж одумается, но вместо этого Тагир уехал в Уфу, чтобы там начать жизнь заново. Вот только с работой не заладилось, пришлось возвращаться в Стерлитамак. Явиться в квартиру к бывшей жене мужчина не решился, поэтому поселился в маленьком тесном гараже на окраине города.

Зульфия признается, что бывший супруг совершенно не хотел общаться со своими дочерьми, не помогал им деньгами и не навещал девочек. Женщине приходилось работать сутками напролет, чтобы поднять детей на ноги и дать им достойное воспитание.

- Было очень тяжело, и в какие-то моменты я даже ненавидела бывшего мужа, ведь он нам ничем не помогал, - вздыхает Зульфия. – Я уходила в ночную смену, а девочки плакали за дверью, не хотели оставаться одни.

Сейчас девушки уже выросли и живут своей жизнью: одна стала экономистом-бухгалтером, другая учится в институте на дизайнера. Об отце они и слышать не хотят, слишком много накопилось обиды.

- Плохо помню своего отца. Помню, что в детстве приносил нам какие-то вкусняшки, катал нас на спине, как на каток ходили. Жалко ли его сейчас? Нет, он ведь мог бы быть рядом с нами, но он сам выбрал такой путь, - говорит старшая дочь Элина.

«МОРАЛЬНО ТЯЖЕЛО, НО Я ВЫНУЖДЕН ТАК ЖИТЬ»

Сейчас Тагир Зарипов живет в маленьком гараже на окраине города. Здесь же он спит, готовит пищу и работает. Компанию мужчине составляет только любимый кот по кличке «Малой».

- Зимой бывает холодно, от холода спасает чай горячий, теплая одежда. Морально тяжело, но я вынужден так жить, - признается Тагир.

- Наш отец должен пройти свой путь, подняться, как это сделали мы, – заявила в эфире ток-шоу одна из дочерей Тагира Дина.

В 2017 году Тагир Зарипов перенес инфаркт, и сейчас очень боится умереть в одиночестве, никому не нужный.

На передаче мужчине удалось встретиться со своими дочерями и попросить у них прощения. Девочки не смогли сдержать слез при виде своего отца. Они сказали, что прощают его, но будут ли видеться теперь регулярно, покажет время.