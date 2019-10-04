2019-10-04T13:32:49+03:00
Общество

Дольщикам в Уфе включили отопление только после того, как они обратились к Папе Римскому

Жильцы написали ему письмо после того, как застройщик им сказал «Обращайтесь, куда хотите»
Эльвина АПАРИНА
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Обманутые дольщики ЖК «Лимонарий» написали открытое письмо Папе Римскому Франциску, чтобы тот помог включить отопление в недостроенном домеОбманутые дольщики ЖК «Лимонарий» написали открытое письмо Папе Римскому Франциску, чтобы тот помог включить отопление в недостроенном домеФото: REUTERS
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Необычный случай произошел в столице Башкирии 1 октября – дольщики уфимского жилого комплекса «Лимонарий» написали открытое письмо Папе Римскому Франциску, чтобы тот помог включить отопление в недостроенном доме. И этот метод действительно помог – уже на следующий день жители многоэтажного дома почувствовали, как дома стало тепло. «Комсомолка» связалась с жильцами ЖК и узнала все подробности этой истории.

«ОНИ САМИ СКАЗАЛИ – ХОТЬ ПАПЕ РИМСКОМУ ЖАЛУЙТЕСЬ!»

Дольщики «воюют» с застройщиком уже не первый год – семьи должны были заселиться в свои новые квартиры еще в 2017 году, но что-то пошло не так. Об этом рассказал активист группы обманутых дольщиков Артур Бикбаев.

- Еще два года назад мы должны были переехать в купленные квартиры. Но застройщик, хоть он и не банкрот, так и не благоустроил как сам дом, так и территорию рядом с ним. На сегодняшний день отсутствуют детская площадка, подъездная дорога к дому, газонная часть двора – после асфальтированной территории продолжается глиняно-земляное покрытие, усеянное строительным мусором, - возмущается Артур.

Так выглядит дом, в котором не дали отопление

Так выглядит дом, в котором не дали отопление

На все обращения жильцов ответ один – постоянная отписка. Деваться некуда, ждать еще неизвестно сколько, и 60 семей были вынуждены заселиться в свои квартиры, в которых нет горячей воды и… отопления.

- На очередном собрании жильцов мы снова подняли проблему отсутствия тепла в квартирах. Нам сказали – жалуйтесь, куда хотите, хоть Папе Римскому! Ну, мы и пожаловались. Написали открытое письмо на английском языке, отправили на нужный адрес. Это было 1 октября, не поверите, но 2-го октября нам дали отопление, - продолжает Артур.

То самое письмо Папе Римскому

То самое письмо Папе Римскому

Активист также отметил, что в федеральных СМИ прошла информация, что отопление включили только на один день. Эту информацию Артур Бикбулатов опроверг – тепло в доме после никто не отключал.«Приближается зима, отопительный сезон уже начался. Валерий Мансуров (руководитель строительной организации «СУ-10» - Прим. ред.) выключил отопление в доме, где живут люди. Наши семьи, дети страдают в невыносимых условиях в недостроенном здании. Надеемся, что Валерий Мансуров прислушается к Вашей мудрости и просвещенности. Пожалуйста, помолитесь за его человечность и благоразумие», - так звучит письмо.

«ЭТО ПРОВОКАЦИОННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ»

Только вот у застройщика другое мнение на этот счет – представители компании назвали данную историю провокацией.

- Тепло в указанном доме подано на прошлой неделе. Данные неоднократные провокационные заявления, искажение фактов и действительности от некоторых дольщиков обусловлены нашим отказом в удовлетворении требований дольщиков-вымогателей, просивших несколько миллионов за тишину в инфополе. Им также было отказано в судебных инстанциях. В результате этого и рождаются подобные одиозные заявления, - прокомментировали представители.

На эту тему уже пошутил уфимский карикатурист Камиль Бузыкаев

На эту тему уже пошутил уфимский карикатурист Камиль Бузыкаев

Они также отметили, что в доме 152/4 по улице Менделеева строительные работы завершены, благоустройство придомовой территории практически завершено, идут финишные работы. В связи с тем, что большинство покупателей оформили право собственности на квартиры в судебном порядке до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, они не могут ограничить пользование их собственностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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