Через что проходят иностранцы по приезде в Уфу: экскурсия по Многофункциональному миграционному центру

АНАСТАСИЯ ГОЛИЧЕВА

Этим летом в Уфе открылся Многофункциональный миграционный центр (ММЦ), который объединяет в себе все инстанции, необходимые для граждан других стран, чтобы остаться работать в Башкирии. «Комсомольская правда» выяснила, что изменилось в системе учета мигрантов за время работы ММЦ.

Что необходимо иностранцам, чтобы остаться в РБ?

Для того, чтобы попасть в Миграционный центр, необходимо пройти регистрацию на контрольно-пропускном пункте. Потоки посетителей регулируются с помощью турникетов, каждая структура, работающая в ММЦ, имеет собственный вход и отдельную электронную очередь. Вся навигация для удобства иностранцев проводится на трех языках: русском, узбекском и таджикском. Кроме того, здесь работают профессиональные переводчики.

По словам мигрантов, ранее существовал «серый» бизнес, когда прибывшего на работу в республику иностранца встречал человек, обещавший оформление всех документов. Взамен он просил определенную сумму.

В Миграционном центре сегодня иностранцы получают полный комплекс услуг и проходят все необходимые для легализации процедуры у уполномоченных организаций. Все платежи, которые осуществляются в ММЦ, абсолютно прозрачны: оплата медкомиссии и госпошлины производится только через терминал.

Кроме того, центр адаптирован для комфорта маломобильных посетителей – для них предусмотрен отдельный удобный вход, лифт, окно обслуживания и туалет.

– Мой брат приезжал в Башкирию пару лет назад, работал здесь, сейчас к семье вернулся. Говорил, что очень сложно было, приходилось по разным местам ходить, собирать справки и сдавать документы. А я сейчас все сделал в одном месте. Три раза приходил: подавал документы, проходил медкомиссию и сдавал экзамен. В следующий раз уже приду за патентом, аллах даст, – поделился один из посетителей, уроженец Узбекистана Шавкат Мирзоев.

Прием документов, дактилоскопия, покупка страховки – все эти процедуры, как и медосмотр и сдача внутреннего экзамена, необходимы для получения миграционного патента. Сам патент выдается Управлением по вопросам миграции МВД России, отделение которого хоть и находится в одном здании с ММЦ, но не является его частью и имеет собственные отдельные входы. Ранее регистрация иностранцев была разделена по районам Уфы, сейчас для удобства организовано одно отделение.

Качество услуг и планы на будущее

Под крышей ММЦ собраны все структуры, уполномоченные работать с трудовыми мигрантами. Торгово-промышленная палата РБ ведет прием документов, необходимых для выдачи патента. Также в центре работают медорганизации, имеющие право проводить освидетельствование мигрантов, необходимое для их легализации на территории Башкортостана. Ранее этим занимались 49 разных организаций, и была вероятность, что какая-то часть медосмотра будет попросту куплена. Возникали ситуации, когда обследование проводилось в нескольких учреждениях одновременно и, например, если флюорография показывала наличие туберкулеза, из-за бумажной волокиты человек «исчезал» для госорганов, но при этом мог работать неофициально, становясь «живым биологическим оружием». Сейчас сдача всех необходимых анализов и осмотр специалистами происходит в стенах ММЦ, так что подсунуть липовую справку больше не получится.

Еще одним этапом легализации является сдача экзамена, который с появлением ММЦ проходит в режиме «единого окна». Экзамен состоит из трех блоков: тестирование на знание русского языка, истории и основ российского законодательства. На базе ММЦ проводится подготовка к аттестации, сам экзамен записывается на видео, запись хранится и может быть доступна в любой момент для проверки.

– Мы намерены рассматривать вопросы выдачи миграционного патента широко: от подготовки мигранта на территории его проживания, чаще всего это Узбекистан или Таджикистан, до сопровождения к месту трудоустройства. Работодатели трудовых мигрантов чаще всего являются членами Торгово-промышленной палаты, это и малый и средний бизнес, и крупные предприятия. Все они заинтересованы в работниках, которые готовы работать легально, - говорит вице-президент Торгово-промышленной палаты РБ Андрей Резниченко.

Предполагается, что организация Многофункционального миграционного центра сделает максимально прозрачной процедуру легализации трудовых мигрантов и поможет пополнить бюджет республики на многомиллионную сумму, которая раньше уходила в теневой бизнес.