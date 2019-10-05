2019-10-05T18:48:50+03:00
Спорт

«Уфа» пропустила свой самый странный гол и проиграла аутсайдеру РПЛ

Матч с «Ахматом» получился неоднозначным по всем критериям
Рустем АХУНОВ
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Фото: Рустем АХУНОВ
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В субботу, 5 октября, футбольный клуб «Уфа» в домашнем матче проиграл грозненскому «Ахмату».

Команда гостей в этом матче выступала под руководством нового тренера – Игоря Шалимова. Прошлый наставник команды из Чечни Рашид Рахимов самостоятельно решил покинуть свой пост из-за «крайне неудовлетворительных» результатов игры команды. Может показаться, что такая встряска неплохо мотивировала команду на выездную игру.

Фото: Рустем АХУНОВ

САМЫЙ НЕЛЕПЫЙ ГОЛ

Счет открылся уже на 9 минуте встречи. Венесуэльский защитник «Ахмата» забил в ворота Александра Беленова единственный гол, которого было достаточно для победы. Откровенно говорят, было непонятно, что он вообще хотел сделать изначально – ударить в створ ворот или навесить в штрафную зону. Беленов, которого к слову накануне назвали лучшим игроком клуба в сентябре, замешкался и пропустил несложный мяч – с такими у вратарей его класса проблем обычно не возникает. Возможно, голкипера в самый неподходящий момент ослепило солнцем. Возможно, мяч изменил траекторию полета из-за резкого порыва ветра. Вратарь такое запомнит надолго.

Если говорить откровенно, то ничего по-настоящему опасного хозяева в первой половине матча так и не придумали. Лишь в конце «Уфе» дали создать нечто интересное в штрафной зоне. Оливье Тилль низко отправил мяч прямо в ворота «Ахмата», но пробить по нему Андресу Вомбергару не позволили – словенца уронили прямо в штрафной зоне. Судья этот момент нарушением не посчитал.

Фото: Рустем АХУНОВ

НЕ СМОГЛИ ДОЖАТЬ

Во втором тайме команда Вадима Евсеева пыталась играть агрессивнее. Олилье Тилль смог поразить ворота с передачи Данила Кругового. Вот только гол в итоге не засчитали – судья зафиксировал оффсайд. На 65 минуте вратарь «Ахмата» Евгений Городов каким-то чудом отбил мяч, который прямо под перекладину отправил 22-летний полузащитник «Уфы» Даниил Фомин. Команду в этот момент спасло только мастерство голкипера. Сравнять счет хозяевам так и не удалось.

Фото: Рустем АХУНОВ

ПОБЕДА ДЛЯ РАМЗАНА КАДЫРОВА

Вадим Евсеев на послематчевой пресс-конференции признал ошибки команды в первом периоде.

- Мы первый тайм слабо отыграли. Соперник прессинговал, мы играли против ветра, пытались мяч разыгрывать, а не упрощать игру. Мы не могли выйти из обороны, а нас накрывали. Во втором тайме было давление от нас, но дивидендов это не принесло. Шансы были, но моментов было не так много, - заявил наставник.

Новоиспеченный тренер Ахмата Игорь Шалимов после матча был на эмоциях.

- Любому тренеру важно начать с победы. Хочу посвятить эту победу Рамзану Кадырову – у него сегодня день рождения, а также болельщикам, многие ждали эту выигрыша. «Уфа» играла жестко и организованно, важно было не уступать им в этом компоненте, - объяснил Шалимов.

Фото: Рустем АХУНОВ

КСТАТИ

После матча руководство «Уфы» вновь заговорило о компетенциях судей РПЛ. В социальных сетях уфимской команды даже опубликовали подборку наиболее спорных моментов, где, по мнению «Уфы», были нарушены их права – их за встречу было как минимум три.

ИСТОЧНИК KP.RU

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