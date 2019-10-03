Римма Бойцова: «В Башкирии сейчас лучшее время для того, чтобы стать бизнесменом»

Римма Бойцова – новый человек в команде главы Башкирии Радия Хабирова. Ей в управление досталась одна из самых сложных сфер – предпринимательство. Мы уже многие годы по телевизору слышим от политиков, что для светлого будущего страны требуется развивать малый и средний бизнес. За час беседы в уютном пресс-центре «Комсомольской правды – Уфа» мы попытались выяснить, как с этим обстоит дело в Башкирии, да и куда мы вообще движемся.

«ГЛАВНОЕ – НЕ БОЯТЬСЯ»

- Римма Юрьевна, стать бизнесменом – мечта многих. Но абсолютно всех отталкивает страх обанкротиться. Каким должен быть человек, чтобы стать успешным в предпринимательстве?

- Для того, чтобы стать предпринимателем, человек должен быть специалистом в той области, в которой собирается заниматься бизнесом. К нам часто приходят с вопросами «Вы скажите кому и что продать, и я буду это выпускать». Все должны понимать, такой принцип точно не сработает. Госкомитет готов помогать предпринимателям в рамках широкого перечня мер государственной поддержки, момент коммерциализации и вопросы реализации товаров и услуг предпринимателей сюда не входят. Нужно понимание, что бизнес работает в рыночных условиях. Бизнесмен – это достаточно рисковый человек, который не боится ошибаться, но при этом умеет просчитывать и нести ответственность за риски, выбор покупательской аудитории и бизнес-модели своего дела. Главная цель нашего ведомства – научить не бояться заниматься бизнесом и поддерживать на разных этапах ведения бизнеса, находясь в конструктивном правовом поле взаимодействия.

- Одного этого все равно мало…

- Да, вы правы. Для начинающего предпринимателя еще важно иметь какой-то стартовый капитал. Мы столкнулись с тем, что, когда первоначальным капиталом является государственная субсидия, люди к этому относятся чересчур легко. Якобы не свои деньги – как пришли, так и ушли. Такие стартапы с высокой вероятностью умирают в первые годы жизни. Вообще должна сказать, что сейчас основная проблема, это не как войти в бизнес, а как затем найти квалифицированные кадры и продолжить развивать бизнес.

- Но ведь это же бывает крайне редко, когда у человека уже есть четкая картина, чем он будет заниматься и куда двигаться.

- Если человек вообще не знает, чем заняться, но хочет пойти в предприниматели, то для таких у нас есть образовательные программы. Это поможет ему сориентироваться на рынке и найти ответы на основные вопросы: как зарегистрироваться и открыть свой бизнес, как оптимизировать издержки, в том числе оптимизировать систему налогообложения. Также мы можем помочь с подбором помещения для деятельности предпринимателя. И это не всегда долговременная аренда, у нас, например, есть коворкинги, где можно взять место в аренду на пару часов в день. Вариантов много, и все это обсуждается и подбирается индивидуально.

- Ну даже если они пройдут обучение, основные ведь проблемы начинаются дальше.

- Для этого у нас запущены достаточно серьезные программы акселерации. Начинающие предприниматели вместе с тренерами проходят за три-четыре месяца путь сопоставимым с полутора годами самостоятельного пути. Из наших акселераторов выходит порядка 20 % живых компаний. И это очень хороший показатель. Например, среднеевропейский составляет от 15 до 20 %. Наш зачастую выше, так как наши граждане, как правило, очень тщательно и щепетильно подходят к началу своей предпринимательской деятельности – они не готовы терять деньги.

Мы можем также оказывать в процессе сопровождения консультационную поддержку для предпринимателей – это когда бизнесмены на определенных этапах сталкиваются с проблемами, могут прийти к нам, мы их проконсультируем, как лучше поступить. Но в любом случае, окончательное решение по ведению своего бизнеса остается за предпринимателем.

«ЛЕТОМ – ЗОНА ОТДЫХА, ЗИМОЙ – КАТОК»

- Вы упомянули коворкинги. Для Уфы это пока нечто новое. В чем его плюсы?

- В коворкинге ты находишься в определенной среде единомышленников, таких же предпринимателей. Это не просто место для работы, на его базе так же проводятся различные мероприятия – образовательные, тематические. Внутри коворкингов происходит постоянный обмен опытом. Это действительно работает – мы видим, что спустя небольшое время индивидуальные предприниматели объединяются в юридическое лицо, и создают совершенно новый бизнес, возникает синергетический эффект.

- У нас эти коворкинги пользуются популярностью?

- Вы знаете, вот недавно туда приехала, а там дополнительные столы разместили. Я еще удивилась, зачем они эту старую мебель привезли, ведь там специально разрабатывали креативный дизайн и заказывали уникальную мебель. Оказалось, мест уже сейчас не хватает. В основном там работают айтишники. У них необычный в привычном понимании образ жизни. Работают по ночам из дома, и им нужна социализация, общение с такими же людьми, как они. Коворкинги как раз и решают эту проблему. Начинающие предприниматели там вместе обдумывают возникшие рабочие вопросы, пьют кофе, да и просто находят новых друзей. Обитатели коворкинга уже там обустроились, даже установили приставки, у них и чемпионаты между собой проходят. Я вижу, что начался процесс самостоятельного развития среды, мы уже не регулируем дальнейшие процессы. Это полноценная живая экосистема, которая развивается. Мы поначалу очень сильно переживали, как у нас будет работать этот проект. Теперь понимаем – волновались зря. Мы запустили его 25 мая и на момент запуска он был уже полностью сдан в аренду.

- Вы его как-то пиарили? Откуда такой эффект?

- Пока никак не пиарили. Понимаете, похоже, у нас люди настолько созрели к этому решению, к этим переменам, что здесь и никаких маркетинговых кампаний не понадобилось. Мы сейчас расширяемся, и отдаем под коворкинг целый этаж. Заказываем капсулы для кратковременного сна и отдыха, делаем обитаемую крышу-террасу, зимой там будет каток, летом – зона отдыха с пинг-понгом, смотровыми площадками и летним кафе.

- То есть начинающие бизнесмены там смогут полноценно жить?

- Да, на это и рассчитано. У нас на базе по адресу Мира, 14 вообще организуется огромное пространство именно для предпринимателей: действующих или будущих, начиная со школьного и студенческого периода. В Доме инновационного предпринимательства все пространства взаимосвязаны и дополняют друг друга. Так на втором этаже практически запущена Университетская Точка кипения. Планируем, что в ближайшем будущем мы преобразуем все здание. Потребность в такой среде назрела.

«МОЙ БИЗНЕС – ОДНО ОКНО ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»

- Основная проблема, с которой сталкиваются и на которую жалуются все начинающие предприниматели, это постоянные проверки.

- Да, такое есть. Сейчас в соответствии с политикой нашего государства количество плановых проверок сокращается, но количество внеплановых растет, причем кратно. А ведь предпринимателю не важно – плановая это проверка или внеплановая. Он оценивает в целом надзорную нагрузку на своё дело, и этих проверок действительно стало больше. Мы тоже подключаемся к таким вопросам, активно работаем с институтом уполномоченного по защите бизнеса.

- А ведь еще есть проблемы с арендой…

- Многие мои встречи с бизнесменами в основном связаны не с вопросами ведения бизнеса, а с вопросами поиска решений с местными администрациями. Земельно-имущественные отношения – это самая, пожалуй, больная тема. Если по этим вопросам не получается договориться на уровне муниципалитета, то мы обращаемся в министерство земельных и имущественных отношений, и там нам активно помогают.

- Одной вас на всех совершенно точно не хватит.

- Мер поддержки бизнеса на самом деле очень много, они сосредоточены в разных органах, и предпринимателю порой сложно разобраться, куда обратиться. Именно для этого мы создали центр «Мой бизнес», на площадке которого сосредоточены все институты развития.

- Это касается только Уфы?

- Нет, до конца года мы откроем центр «Мой бизнес» в Нефтекамске, а в следующем году планируем открыть в 10 городах по всей республике, то есть по факту охватим всю Башкирию. Тут надо понимать, что у нас не как в офисах МФЦ, нет такого большого потока посетителей. В центры «Мой бизнес» в день приходят где-то два-три человека. Поэтому все специалисты центра могут все свое внимание уделить каждому вопросу предпринимателя и действительно разобраться в его деле. Часто получается так, что человек приходит по одному вопросу, а уходит с решением и по другим темам, потому что изначально у него не было видения, какие меры господдержки существуют. Нужно еще понимать, что сотрудники центров «Мой бизнес» сами заинтересованы помочь клиенту, у них зарплата от этого зависит, их также оценивают по KPI. Они – первые помощники предпринимателя. Я их сравниваю с персональными врачами, к которому всегда в любое время можно позвонить даже по маленькому вопросу, и он все объяснит и успокоит. Но сразу хочу сказать, все вопросы должны находиться в правовом поле решения и обсуждения.

- Приведите пример, чтобы нам понять.

- Ну вот, например, приходит кто-то и говорит, что хочет землю получить на береговой линии водохранилища. Естественно, мы отвечаем, что такого предоставить не можем, предлагаем посмотреть другой участок. А в ответ на это слышим: «Вы не хотите нам помочь, вы убиваете бизнес». Мы можем работать только в рамках действующего законодательства.

«ВЫХОДИТЕ ИЗ ТЕНИ»

- Радий Хабиров после своего прихода в регион объявил, что у всех глав муниципалитетов появятся заместители, которые будут отвечать непосредственно за бизнес. Как работает это нововведение?

- Их еще называют «бизнес-шерифами». Это муниципальные служащие, которые подчиняются напрямую Главе муниципалитета или района. Их функционал гораздо шире, чем просто помощники для предпринимателей. Это человек, который должен сформировать благоприятный деловой и инвестиционный климаты в муниципалитете. Мы ставим задачу перед ними – проработать все системные вопросы, которые возникают на территории муниципалитета, оценить барьеры и препятствия на пути, максимально содействовать их устранению, обеспечить комфортные условия для ведения бизнеса. Для всего этого, конечно, необходимо работать со всеми предпринимателями и получать обратную связь постоянно.

- Одна из самых больших проблем в бизнесе – работа в тени. Как вы с этим боретесь?

- Нам очень важно легализовать занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, чтобы все сотрудники были официально трудоустроены. Но мы не ставим задачу сделать это принудительно. Мы хотим найти такие механизмы и услышать мнение от предпринимателей, что нам нужно сделать, что бы бизнес захотел сам выйти из тени. Мы готовы пойти на затраты, в частности, по предоставлению льготной аренды. Возможно, сможем выдать какие-то субсидии, если это приведет к увеличению количества официально трудоустроенных.

- Многие люди, которые у себя на дому предоставляют услуги по маникюру, наращиванию ресниц и прочим, боятся, что за ними начнут гоняться.

- К следующему году у нас вводится специальный режим для самозанятых. Это очень щадящий режим. В отдельных развитых странах общая сумма налогообложения доходит до 70 %. Нашим самозанятым предложена схема, когда они платят всего 4 % от оказанных услуг. Это не фиксированная сумма. Если ты ведешь деятельность – платишь, если не ведешь – не платишь. Для тех же мастеров маникюра и парикмахеров мы сейчас прорабатываем новую историю – создание коворкинга в формате дома быта. Это будут отремонтированные помещения, с оборудованными в соответствии с современными стандартами рабочие места, включая мебель и специализированное оборудование, для специалистов индустрии красоты (массажистов, ногтевому сервису, парикмахеров), в сфере бытовых услуг (специалистов по ремонту обуви, портных и т.д.). Для ведения их деятельности зачастую нужно специфическое дорогостоящее оборудование. На дому приобретение и использование зачастую дорого и не удобно. Мы готовы предоставить комфортные оборудованные условия за невысокую арендную плату, причём это же совсем другой уровень работы и жизни. Естественно, получить места в таких коворкингах смогут только зарегистрированные предприниматели и самозанятые. Вообще мы ежедневно ищем варианты, чтобы мотивировать людей выходить из тени.

«ПОТЕНЦИАЛ У НАС ОГРОМНЫЙ»

- Мы журналисты всегда любим сравнивать ситуацию с другими регионами. Вот если брать Башкирию, то как мы смотримся в плане предпринимательства на фоне всей страны?

- Если брать абсолютные цифры, то по количеству предпринимателей мы находимся в первой десятке. Если брать удельный вес (количество предпринимателей на тысячу человек – Ред.), то мы уже на 67-м месте. Ниже такие республики как Дагестан и Тыва.

- И как вы к подобному относитесь?

- Мы понимаем, что 67-е место точно не наше. Мы себя видим, как минимум, в первой двадцатке. Для того, чтобы туда попасть, нужен даже не прорыв, а настоящая революция. Сейчас выделяются значительные ресурсы со стороны руководства республики. Потенциал у нас огромный. У нас отличные вузы, в целом ментально продвинутый регион. Мне часто говорят, что мы должны догнать соседний Татарстан. А я вижу, что потенциал Башкирии - идти только на опережение.

У нас и регион лучше и возможностей гораздо больше. В настоящий момент в Башкирии самое лучшее время идти в бизнес, потому что в успешности вашего предприятия заинтересованы и сами бизнесмены, и власти нашей республики. Начинающим предпринимателям мы готовы помогать всеми возможными силами. А там и статистика подтянется, и нынешние цифры мы можем увеличить в десятки раз. Это вполне реально.

- Если сейчас такие отличные возможности, то в какие сферы в Башкирии людям стоит идти? В какую сторону нужно посмотреть?

- Мы анализировали этот вопрос, и нельзя однозначно сказать, что какие-то отрасли в настоящий момент востребованы, а какие-то нет. Везде можно найти свою нишу. Самая большая проблема, это когда к нам приходят и говорят: «Чем мне заниматься?». На этот вопрос должен ответить сам предприниматель, основываясь на свои навыки и компетенции. Еще нужно быть готовым, что придется работать много. Как правило, бизнесмены работают круглосуточно и без выходных. Что касается финансовой помощи, тех же субсидий, то мы больше все-таки поддерживаем инновационную деятельность. Часто ее связывают с микроэлектроникой, нанотехнологиями, IT и цифровыми продуктами. Я говорю о любых инновационных технологиях, нестандартных решениях, которые в будущем могут стать частью нашей жизни. Поначалу они даже могут казаться забавными, непонятными, зато такие идеи часто потом «выстреливают» и создают новые рынки. Если идея необычная, то надо сразу бежать к нам. Тем более в ближайшее время мы заключаем соглашение с Фондом «Сколково» о получении статуса регионального оператора в Башкирии. То есть нашим ребятам не надо будет ехать в Москву и регистрироваться там резидентом. Все это можно будет сделать в Уфе, пользоваться всеми преимуществами резидентов «Сколково» здесь, дома.

СЧАСТЬЕ РАБОТАТЬ ДОМА»

- Это делается для того, чтобы наши лучшие кадры не уезжали из региона?

- Да. Мы серьезно работаем в этом направлении. Но, помимо этого, мы очень хотим, чтобы наши ребята, которые уже уехали учиться в лучшие вузы страны, после обучения возвращались обратно. Не так легко жить в Москве на съемных квартирах и питаться полуфабрикатами. Я видела многих ребят, которые теряли себя в этот период. Поэтому я хочу обратиться к ним – возвращайтесь, мы создадим все условия для вас здесь в Башкирии. Слоган «Счастье работать дома», который мы продвигаем, правдив. Это большое счастье работать у себя на родине.

- А как у нас дела в сфере сельского хозяйства? В районах люди проявляют активность?

- Работать в сельском хозяйстве тяжелый и необходимый труд. Как и жизнь на селе, в целом. Поэтому создаются отдельные программы господдержки, например, в части сельхозкооперации , дополнительные гранты, отдельное направление по субсидиям. Если есть желание жить и работать в этом направлении, то мы можем предложить разные форматы взаимодействия.

- Вот вы говорите молодые и молодые. Но ведь, наверное, возраст не особо имеет значения для начала предпринимательской деятельности?

- Возраст вообще не имеет значения. Люди в предпенсионном или пенсионном возрасте могут заняться новым делом, тем более у них накоплен большой опыт и в багаже отличные знания. Такие люди еще, как правило, хотят получать удовольствие от работы, и у них имеется определенный стартовый капитал. Мне кажется, что это вообще самый удачный возраст для начала бизнеса.

- А вы сами пытаетесь выцеплять талантливых среди школьников? Ведь всегда среди одноклассников бывают предприимчивые люди с предпринимательской жилкой.

- Мы запустили с начала учебного года новый проект и проводим еженедельно по субботам так называемые «Открытые уроки с министром». Многие из школьников пока даже не задумываются, что можно вести бизнес, а после того как мы с ними час-полтора пообщаемся, желание у них уже появляется. Наши дети, кстати, очень умные и шустрые. То, что они порой рассказывают, по-настоящему удивляет. Таким ребятам мы тоже готовы оказать помощь. Им еще рано идти во взрослый бизнес, а вот на базе детских технопарков они вполне могут развивать свои навыки. Молодое поколение очень продвинутое. Часто школьники разговаривают со мной на такие сложные темы, например, ТОСЭР, и так хорошо в этом разбираются, порой, кажется, что передо мной какой-нибудь министр, а не ученик. За такими ребятами будущее нашего региона.