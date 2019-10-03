«Ощущение, как будто под землей накатывается морская волна»: для чего в Башкирии провели семь мирных ядерных взрывов

Когда мы слышим об ядерных взрывах, то на ум сразу же приходят картины вселенского апокалипсиса. Ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, тысячи человеческих жертв и последствия в виде роста онкологии среди населения. Катастрофа на атомном реакторе в Чернобыле, после которой огромная территория оказалась непригодной для проживания, также уверяет нас в мысли, что ядерные взрывы – это синоним разрушения и умерщвления всего живого.

А знаете ли вы, что в 60-80-е годы в СССР атомная энергия активно использовалась для производственных нужд? Для этого ученые даже разработали целую программу «Ядерные взрывы для народного хозяйства» или «Программа №7», в рамках которой с 1965 по 1988 год на территории союзных республик прогремели 124 (!) ядерных взрыва. С помощью атомных зарядов создавались подземные резервуары для газа, удалялся смертельно опасный для шахтеров метан из угольных разрезов, дробилась апатитовая руда, разрабатывались новые нефтяные и газовые месторождения, создавались хранилища для ядовитых промышленных стоков.

«В Башкирии были атомные взрывы? Да что за бред!»: примерно такая реакция возникает у большинства населения, когда заходит речь об атомных испытаниях. А, между прочим, в период с марта 1965 по июнь 1980 на территории республики провели 7 ядерных мирных взрывов, вот только информация о большинстве из них до сих пор находится под грифом «секретно».

«БУДТО ЗЕМЛЯ УХОДИТ ИЗ-ПОД НОГ»

Пять ядерных мирных взрывов проводились с целью увеличить объемы добычи нефти, а еще два – для захоронения токсичных промышленных стоков от заводов. Все взрывы производились в густонаселенных районах – неподалеку от крупных промышленных городов – Стерлитамака, Ишимбая, Салавата, Мелеуза и Кумертау. Более того, в радиусе нескольких километров от эпицентра взрыва располагались села и деревни, жителей которых не эвакуировали, а лишь предупредили, что в районе проводятся «учения по гражданской обороне».

На схеме отмечено, где располагаются объекты "Кама-1" и "Кама-2". Предоставлено "Медиакорсеть"

Первые два взрыва «Бутан 1» и «Бутан 2» прогремели в 8 утра 30 марта 1965 года на Грачевском нефтяном месторождении, в нескольких километрах от деревни Новая Казановка, и были предназначены как раз для открытия новых нефтяных пластов. И хотя сам взрыв произошел на глубине полтора километра под землей, не только участники эксперимента, но и местные жители почувствовали на себе его мощь.

-Все дрожит, трясется, как будто земля уходит из-под ног. И странный глухой шум, словно рык, из-под земли – очень страшно, - через пару десятков лет будут рассказывать журналистам местные жители. – Мы ничего не подозревали, ведь до этого по деревне ходили люди и форме и рассказывали про грядущие учения.

Кстати, в этот же день отголоски взрыва зафиксировали американские сейсмостанции на Аляске, а радиостанция «Голос Америки» поспешила сообщить, что в СССР испытывают атомную бомбу. В ответ на обвинения в советской прессе ограничились сухим заявлением, что «в районе Сайгона произошло землетрясение, и его толчки ощущались в районе города Салават».

Через несколько месяцев, 10 июня 1965 года, в этом же районе был произведен третий взрыв, после которого эксперимент признали удачным и экономически эффективным. Между прочим, на Грачевском месторождении до сих пор добывают нефть, хотя ее запасы должны были иссякнуть еще 20 лет назад.

СЕЛЬЧАНЕ СПЕЦИАЛЬНО РУШИЛИ СВОИ ДОМА, ЧТОБЫ ТРЕБОВАТЬ КОМПЕНСАЦИИ

Следующие атомные взрывы прогремели неподалеку от Мелеуза в 1973 и 1974 годах и получили название «Кама-2» и «Кама-1».

Как рассказал один из руководителей проекта, доктор наук Николай Приходько, в те годы министерство химической промышленности обратилось в министерство атомной промышленности с просьбой соорудить два объекта для захоронения промышленных стоков. Дело в том, что обычные скважины для этих целей не годились, ведь промстоки содержат огромное количество взвешенных частиц. И именно подземный ядерный взрыв мог улучшить фильтрационные свойства горных пород, а сама скважина принять больше стоков.

- Скважина работает длительное время без необходимости кислотных обработок и восстановления, в то время как обычная быстро теряет свою производительность из-за образования осадка, - объясняет Николай Приходько в беседе с «Интерфакс».

Николай Приходько был одним из руководителей проектов "Кама-1" и "Кама-2"

Сам ученый признается, что впечатления от подземного взрыва сложно передать словами.

- Это настолько неописуемые и незабываемые ощущения, - вспоминает Николай Приходько. - Как будто под землей накатывается морская волна, а на поверхности слышен громкий утробный гул.

Ученый вспоминает, что во время самого взрыва всех участников заставляли встать на цыпочки, поскольку ударная волна могла запросто сломать стопу.

Что на самом деле происходило под Мелеузом, знали только участники эксперимента и работники обкома. Местных жителей успокаивали, мол, всего лишь проходят испытания по новому химическому веществу. Тех, кто проживал совсем близко от эпицентра взрыва, временно переселяли, объясняя, что тут должны проходить соревнования по гражданской обороне.

- Вот только местные все равно догадывались, что происходит на самом деле и даже приходили к военным, требуя компенсации за испорченное имущество, - рассказывает Николай Приходько. – Например, часто во время испытаний разрушались печи в домах, поэтому потом военные разъезжали по деревням и чинили то, что повредилось. Конечно, все сельчане были довольны – при помощи военных удавалось починить дом, поэтому многие шли на хитрости.

Ученый со смехом вспоминает ситуацию, когда местный житель решил обзавестись новым сараем. Накануне испытания он специально подпилил основание сарая, а утром еще и пнул его, а когда сарай рухнул, мужчина довольный отправился за компенсацией. Вот только из-за непогоды в то утро эксперимент решили перенести, и сельчанин остался ни с чем.

БОМБЫ ВЕЗЛИ ПОД КОНВОЕМ НА БРОНЕТЕХНИКЕ

Сами ядерные бомбы (точнее их принято называть устройствами, но, по сути, от боевых снарядов они отличались лишь конструкцией) привозили в Башкирию под конвоем на армейской бронетехнике.

- Сам заряд представлял собой цилиндрическую болванку высотой в два метра ярко-оранжевого цвета, - рассказывает в беседе с «Мксет» Николай Приходько. - У бомбы была многоступенчатая система защиты от несанкционированной детонации. Даже если на нее упал бы самолет, взрыва не произошло.

Поле, где проводился взрыв, было оцеплено солдатами, а в километре от эпицентра находился штаб, откуда руководство наблюдало за процессом. Все происходило в условиях строгой секретности, было запрещено вести видео- и фотосъемку, поэтому никаких иллюстраций тех событий не сохранилось.

Сам процесс был довольно прост: на глубине 1500-2000 метров бурилась скважина, туда опускался заряд, а поверхность скважины тщательно цементировалась, чтобы радиоактивные выбросы не вырвались наружу. В результате глубоко под землей образовывалась горизонтальная яма, где потом могли вечно храниться ядовитые стоки, не причиняя вреда экологии. А если бы этих хранилищ не было, то миллионы кубометров стоков попали бы в реку Белую – какой экологической катастрофой это могло бы обернуться?

Так на схеме выглядит скважина на объекте "Кама-2". Предоставлено "Медиакорсеть"

«ПОДЗЕМНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОПАСНОСТИ»

В 80-е годы под Стерлитамаком провели еще два атомных мирных взрыва, чтобы повысить объемы добычи нефти. Именно тогда активно и взбунтовались экологи, заявившие, что из-за радиации Башкирия может превратиться в безжизненную пустыню. Активно муссировалась информация, что на поверхность и в колодцы выбилась радиоактивная вода, гибнет скот и урожай, а местные жители стали чаще болеть раком. Благодаря протесту «зеленых» пришлось законсервировать строительство атомной электростанции в Агидели, хотя город создавался именно с целью ее обслуживания. В итоге сотни людей остались без работы и средств к существованию.

Именно благодаря экологам пришлось свернуть всю программу мирных взрывов в Башкирии. А ведь в планах было создание еще нескольких хранилищ в районе Салавата, Ишимбая, Стерлитамака и Мелеуза, где находится множество крупных промышленных предприятий, которым просто необходимо было избавляться от ядовитых стоков. Эти проекты должны были называться «Природа-1» и «Природа-2» - в знак заботы о природном балансе. В итоге правительство подписало мораторий на проведение подземных ядерных взрывов, который действует до сих пор.

- Это все бред и придумки о зашкаливающем радиационном фоне, я был ликвидатором аварии на ЧАЭС – вот там фон действительно зашкаливал. Могу точно сказать, что вся радиация остается на глубине двух километров, а на поверхности – все чисто. Я ведь сам из Башкирии, у меня много родственников живет в этих районах – неужели бы я стал рисковать их здоровьем и не настоял бы на переселении, если бы существовала какая-то опасность, - уверяет ученый Николай Приходько.

Сейчас на объектах ничего не напоминает о том, что здесь под землей взрывались ядерные заряды

Кстати, оба хранилища, «Кама-1» и «Кама -2», до сих пор строго охраняются: по периметру обнесены колючей проволокой, действует сигнализация, поэтому пробраться на территорию объекта не получится. За радиационную обстановку отвечают специалисты предприятий, которые эти хранилища и эксплуатируют. Например, раз в 5-6 лет эксперты собирают пробы воды и грунта , образцы растений, а потом в лабораториях анализируют содержание радиоактивных частиц в образцах.

Удивительно, но большинство местных жителей даже и не догадываются – а что происходило там, за колючей проволокой. Для многих это обычный охраняемый производственный объект, ведь абсолютно ничего – ни выжженной травы, ни странных кратеров и воронок в земле – не напоминает о событиях давних лет. Да и не осталось почти в живых свидетелей тех странных «гражданских учений», поэтому и рассказать об этом потомкам некому.