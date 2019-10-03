2019-10-03T12:44:33+03:00
Общество

В Башкирии стартовала программа бесплатного переобучения для предпенсионеров по стандартам «Ворлдскиллс»

Освоить новую специальность можно в 8 учебных заведениях республики
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Бесплатное переобучение на флориста предлагает Уфимский колледж предпринимательства, экологии и дизайнаБесплатное переобучение на флориста предлагает Уфимский колледж предпринимательства, экологии и дизайнаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Этой осенью за партами колледжей и вузов Башкирии можно увидеть необычных студентов. Сотни людей, которым осталось меньше пяти лет до пенсии, вернулись в аудитории, чтобы освоить новые специальности по программе «Ворлдскиллс». Переобучение бесплатное – программа является частью федерального проекта «Старшее поколение» в рамках нацпроекта «Демография». Цель переобучения — помочь «зрелым» кадрам быть востребованными и конкурентоспособными на рынке труда.

Ирина Трегубова последние 20 лет проработала в сфере торговли, а теперь решила получить новую специальность флориста.

- В сфере продаж мне приходилось иметь дело и с цветами. Еще тогда я заметила, что умение составлять красивые букеты – полезный навык в наши дни. Флористы требуются на свадьбах, днях рождения – любых банкетах. Я надеюсь, что на пенсии смогу посвятить себя этой работе и, может, открыть свой бизнес, - признается Ирина.

Бесплатное переобучение на флориста в Башкирии предлагает Уфимский колледж предпринимательства, экологии и дизайна. Занятия стартуют по мере набора групп.

- Сейчас мы только формируем группы, ориентировочно курсы стартуют в октябре. Учеба будет проходить в вечернее время, чтобы работающие люди тоже могли посещать занятия, - объясняет заместитель директора колледжа Дарья Иванова.

В программе будут основы теории создания букетов, а также много практики.

- Наши преподаватели научат слушателей технике создания базовых композиций, объяснят, какие цветы с какими можно сочетать, а дальше учащиеся сами возьмутся за составление букетов, - уточняет Дарья Иванова.

Запись на курсы открыта, так что желающие могут присоединиться к числу слушателей. К слову, УКПЭД также предоставляет предпенсионерам возможность пройти переобучение по компетенции «предпринимательство». В конце курса студентов ждет демонстрационный экзамен. При его успешной сдаче они получат соответствующий документ, а также «Скиллс-паспорт» - международный сертификат, подтверждающий их навыки.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ОБУЧЕНИЕ

Желающие пройти переобучение могут зарегистрироваться на сайте https://50plus.worldskills.ru/ Нужно будет ввести свои контактные данные и номер пенсионного удостоверения, чтобы подтвердить ваше право на переобучение. На сайте можно выбрать одну из 119 специальностей и пройти предварительное тестирование. В 2019 году бесплатно освоить новую специальность могут женщины 1964 -1968 г.р., мужчины 1959-1963 г.р. и те, у кого есть право на досрочную пенсию (за пять лет до выхода).

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?

— Стерлитамакский колледж строительства профессиональных технологий («кровельные работы»);

— Уфимский топливно-энергетический колледж («лабораторный химический анализ»);

— Уфимский многопрофильный профессиональный колледж («преподавание в младших классах»);

— Салаватский колледж образования и профессиональных технологий («туризм», администрирование отеля»);

— Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники («веб-дизайн и разработка, изготовление прототипов»);

— Стерлитамакский филиал БашГУ («многоосевая обработка на станках с ЧПУ»);

— Уфимский колледж предпринимательства, экологии и дизайна («флористика», «предпринимательство»);

— Уфимский учебный центр госслужбы занятости населения («предпринимательство»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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