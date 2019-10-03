Как уфимцу не попасться на обман при ремонте техники

Сегодня в каждом доме полносамой разной электроники – дорогой телефон, ноутбук, телевизор, стационарный компьютер. Но техника не вечна, часто бывает, что она ломается и требует ремонта. Ремонтировать ее сложно, этим пользуются недобросовестные мастера или сервисные центры и наживаются на незнающих людях. Цель недобросовестного мастера – как можно дешевле отремонтировать устройство и взять за ремонт в разы больше. Расскажем, как уберечь себя от них и что делать, если вы на них нарвались и не желаете платить лишние деньги.

КАКИЕ ОНИ – ПСЕВДОМАСТЕРА?

Велика вероятность нарваться на псевдомастера на досках объявлений в Интернете или обратившись к мастеру по объявлению на подъездах, столбах и остановках. Обычно они предлагают такие услуги, как бесплатный выезд на дом и бесплатную диагностику. Это одни из тех, кто любит заработать на клиентах.

К примеру, ваш ноутбук постоянно перегревается и выключается, вы обратились в ремонт. Минимум, что нужно сделать – это вскрыть его и почистить от пыли специальным пылесосом. Но вас будут убеждать, что у него возникли проблемы с видеокартой, которую нужно заменить. Зачастую она стоит полцены ноутбука.Если человек откажется от ремонта, они могут предложить выкупить технику за пару тысяч рублей. В дальнейшем он почистит ее и продаст в разы дороже.

Итог.Постарайтесь найти мастерскую, которая работает несколько лет и хорошо зарекомендовала себя. Поспрашивайте знакомых, где они ремонтируют технику и куда рекомендуют обращаться. Затем найдите отзывы в Интернете на эту компанию и только потом обращайтесь.

НАВЯЗАННЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

К примеру, сломался у пользователя один из разъемов на ноутбуке. Стоимость запчасти всего 50-100 рулейи еще немного стоит работа сервисного мастера. Зачастую компания начнет навязывать другие услуги: к примеру, неплохо бы установить антивирус, провести чистку от пыли, заменить термопасту. Часть из них совершенно вам не нужна, но многие соглашаются (тем более, когда их предлагают люди с умным видом и с умными словами).В результате, стоимость похода в сервис-центр вырастает, порой, в несколько раз.

Итог.Нужно попросить компанию составить договор на оказание услуг. Туда нужно вписать только реальные, нужные вам услуги и действовать согласно ему.

УСТАНОВКА АНАЛОГОВ ВМЕСТО ОРИГИНАЛА

Разбили вы экран на телефоне и понесли его в ремонт. Принимающий технику сотрудник спрашивает, мол, какой дисплей будем устанавливать? Аналог будет стоить 2500, а оригинальный 5000. При этом вас попытаются убедить, что китайские запчасти плохие, цвета будут не четкие и лучше поставить оригинал.

Недобросовестные мастера могут сделать так: возьмут с вас денег за оригинальную запчасть, а поставят аналог.

Итог. Как же лучше поступить? Предложите такой вариант: самому купить дисплей на складе и привезти в сервисный центр, соответственно, заплатить только за замену. Узнать, поставят ли вам именно этот дисплей, тоже можно просто – остаться в сервисе и понаблюдать за работой, если разрешат. Так вы убедитесь, что на вашем телефоне новый оригинальный экран.

ОТСУТСТВИЕ РЕМОНТА

Вы сдали технику в ремонт, а вам ее… не отремонтировали! Да, звучит дико, но такое тоже бывает. К примеру, у вас стал быстро разряжаться телефон. Вы понесли его в ремонт, чтобы вам поменяли на нем батарейку. Как итог – забираете мобильный, а энергия на нем заканчивается также быстро, как и было. Все потому, что вам не поменяли батарейку.Что-либо доказать или изменить в этом случае трудно, так как в перечне выполненных работ и чеке, наверняка, все будет в порядке.

Итог. До ремонта попросите мастера сохранить все комплектующие, которые будут заменены на новые, и вернуть их вам. Вы их, конечно, выбросите из-за ненадобности, но такобезопасите себя от установки некачественных деталей.

КОМПЕТЕНТНО

Ситуацию прокомментировал адвокат Роман Петров:

«У каждой фирмы, предоставляющей подобные услуги, должен быть регламент цен, чтобы они никого не смогли обмануть. Перед тем, как начать ремонт, они должны поставить клиента в известность, что, и сколько стоит. Если человеку починили компьютер, установили несколько программ, а потом на бумаге написали – к оплате огромную сумму, то тогда на помощь приходит «Закон о защите прав потребителей». Он всегда на стороне клиента, так что можно подавать в суд».

РЕАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

КУПИЛ СТАРЫЙ ТЕЛЕФОН, ПОКУПАЯ НОВЫЙ

Попасться на обман можно даже при покупке техники. Бывает такое, что покупаешь новый телефон, а он уже был в чьих-то руках, но каким-то образом снова попал на витрину магазина. Об этом рассказал Михаил Лобанов, сотрудник одного из сервисных центров в Уфе.

«Дорогие смартфоны – очень популярный продукт на рынке, поэтому здесь очень легко нарваться на контрафакт. У нас был такой случай – девушка принесла на ремонт свой iPhone, нужно было заменить разбитый экран. Когда мы вскрыли телефон, увидели, что экран на нем установлен уже не оригинальный. Связались с ней, спросили, был ли смартфон в ремонте, клиентка сказала, что нет. Выяснилось, что она купила новый телефон в одном из салонов Уфы, только вот он уже был когда-то использован. Владельцы точек по продаже телефонов, которые очень популярны на сегодняшний день, выкупают старые телефоны с документами и продают как новые в своих салонах. В этом случае выход только один – покупать телефоны только в крупных сетевых магазинах техники, у них такая ситуация точно не произойдет. Даже если они будут продавать б/у телефон, предварительно восстановив его, он будет с пометкой «как новый».