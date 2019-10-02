Башкирия готова к предстоящей зиме?

В правительстве Башкирии прошла очередная «оперативка», на которой обсуждалась готовность республики к предстоящим холодам. В центре внимания оказались вопросы отопления и уборки снега в регионе

ТЕПЛО ДАЛИ ВСЕМ?

Хотя глава республики Радий Хабиров распорядился «нажать кнопку» и подать тепло во все дома до вечера 23 сентября, его поручение выполнили тогда лишь 36 муниципалитетов.

Остальные подтянулись в последующие дни. Баймакский, Бирский и Мелеузовский районы, а также город Октябрьский доложили о подключении ста процентов домов лишь 27 сентября, а Бижбулякский район и того позже - 28-го.

Зато теперь, по словам и.о. министра ЖКХ Башкирии Бориса Беляева, к отоплению подключены все дома республики, а также 99,9% соцобъектов.

- Остается неподключенным один соцобъект в Бакалинском районе – бакалинская коррекционная школа-интернат, - объяснил Беляев.

По его словам, там ведется капитальный ремонт отопительной системы, но к 30 октября он должен завершиться. До этого времени ученики будут заниматься в других помещениях.

Между тем, хотя официально тепло дали везде, батареи в некоторых домах остаются холодными. Чаще всего на проблемы с подачей тепла жалуются уфимцы. С начала отопительного сезона от жителей башкирской столицы поступило 511 жалоб. Недовольство выражают также жители Мелеузовского района, Стерлитамака и Кумертау. Радий Хабиров поручил главе министерства жилищно-коммунального хозяйства разобраться с этой ситуацией.

Хотя официально во все дома Башкирии подано тепло, жалобы на холодные батареи продолжают поступатьФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Завершите, пожалуйста, всю работу, - заявил глава региона. - Жалобы до сих пор идут! Где-то, видимо, тепло в достаточном объеме не поступает.

Кроме того, Хабиров посоветовал уже готовиться к следующему отопительному сезону, дабы не повторять ошибок этого года, когда многие данные о готовности систем на проверку оказались несоответствующими действительности.

- Я не очень высоко оцениваю деятельность глав муниципалитетов и министерства ЖКХ по подключению тепла, - отрезал Хабиров. – Я понимаю, что это большая работа, но к этой работе надо же все лето готовиться.

СНЕГОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ - В ОБРЕЗ

Не забыли участники совещания коснуться и больного для жителей республики вопроса – уборки снега на дорогах. По словам Бориса Беляева, техники для этих нужд в регионе по-прежнему не хватает.

- В Уфе насчитывает 612 единиц спецтехники, из которых 429 изношены на сто процентов. По нормативам, для содержания городской территории необходимо 3200 единиц специальной техники, - пояснил Беляев.

Он отметил, что аналогичная проблема наблюдается во всех муниципалитетах. Пока ее пытаются решить, привлекая к уборке организации и частных лиц, но это не панацея.

- За один год мы не сможем поменять в необходимом количестве всю технику, будем регулярно ее покупать, - заверил Хабиров.

Приобрести предстоит и большое количество противогололедных материалов. Сейчас их запасов тоже недостаточно. Вместе с тем, погода в республике ведет себя в этом году непредсказуемо, и ожидать «зимних» проблем можно в любой день.

- Предположим, завтра гололед сильный. Мы готовы сделать так, чтобы люди себе ноги не ломали? - адресовал вопрос Беляеву глава республики.

- На 65 процентов, - ответил тот.

Памятуя, что первый снег в республике уже выпал, Хабиров поручил активизировать работу в этом направлении.

ПОВТОРИМ ЗА ДРУГИМИ ГОРОДАМИ

С этого года для очистки дорог от снега в Уфе будут активно использовать «Бионорд». По словам главы гостранса республики Тимура Мухаметьянова, решение о его применении было принято после изучения опыта других городов России и ближнего зарубежья.

- Он безвреден для асфальта, бетона и других покрытий. Кроме того, минимально воздействует на меховые, кожаные изделия и на окружающую среду, - заверил Мухаметьянов.

В ближайших планах властей – закупить необходимое количество этого состава, а также песко-соляной смеси. Если главный подрядчик башкирских дорог – «Башкиравтодор» - заготовил противогололедные материалы в полном объеме, то о некоторых муниципалитетах этого сказать нельзя.

- Вызывает обеспокоенность готовность ряда муниципальных районов и городских округов по содержанию улиц. В населенных пунктах – это 22,5 тысячи километров, а общая готовность противогололедных материалов для содержания улиц город и сельских поселений составляет сейчас около половины, - объяснил Мухаметьянов.

Успеют ли власти пополнить запасы до снегопадов, покажет время. Судя по прогнозам, оно у них еще есть. С 1 октября в Башкирии обоснуется теплый фронт. Температура воздуха ночью повысится до +9 градусов тепла, а днем до +13, +18 градусов.