По итогам выезда у «Салавата Юлаева» лишь одна победа

После череды домашних матчей уфимский «Салават Юлаев» отправился во второе выездное турне в сезоне. Только вот успешным его никак не назовешь – в играх с московским «Спартаком», санкт-петербургским СКА и череповецкой «Северсталью» удалось набрать лишь два очка. Обиднее всего поражение от последних, так как «юлаевцы» проиграли заведомо более слабому сопернику.

МАННИНЕН НЕ ВПИСАЛСЯ

Новичок Сакари Маннинен остается главным разочарованием начала сезона. Если все остальные смотрятся вполне сносно, то звездный финский нападающий выглядит серой мышкой даже на фоне совсем юных Баранова и Амирова. Совершенно не на такую замену Кемппайнена рассчитывали руководители «Салавата». Маннинен пока не может наладить игровые связи ни с соотечественником Хартикайненом, ни с шведом Умарком. Визуально кажется, что легионерское звено осталось без центра. Всего пять передач и ни одного гола – печальная статистика для такого звездного исполнителя, который приезжал в Уфу в статусе действующего чемпиона мира.

Самое забавное, что у бывшего лидера «юлаевцев» Кемппайнена на новом месте работы в Санкт-Петербурге игра тоже не ладится. Там он из топ-центрфорварда первого звена превратился в игрока, который даже не всегда попадает в основной состав. Поэтому в кулуарах уже начали шептаться о возможном скором обмене финских нападающих между «Салаватом Юлаевым» и СКА. Правда в обоих клубах от этого открещиваются. Руководство уфимцев верит, что со временем химия в легионерском звене появится. Тем более летнее расставание с Кемппайненом вряд ли можно назвать красивым.

ПОКА ВСЕ В НОРМЕ

Несмотря на неутешительные итоги выездного турне, начало сезона в исполнении «юлаевцев» пока больше радует, чем огорчает. Например, год назад команда стартовала гораздо тяжелее, и проблемы казались более глубинными. А тут, по сути, вопросы только к Маннинену. С другими же все в порядке. Достаточно хорошо вписался Сошников, трансфер которого считался рискованным. Неплохо смотрятся молодые Баранов и Амиров, которые потихоньку становятся полноценными игроками основного состава. Да и по набору очков все хорошо. «Салават Юлаев» до проигрыша в Череповце выиграл во всех матчах, где выступал против соперников из нижней части турнирной таблицы. С «Северсталью» же случился какой-то конфуз, что косвенно подтвердил и главный тренер Николай Цулыгин:

- Молодость победила опыт. Череповчане нас полностью перебегали и перебороли. Хороший для нас урок, - заявил специалист на послематчевой пресс-конференции.

Остается надеяться, что подобная пощечина позитивно скажется на «юлаевцах», так как команда на этой неделе будет выступать при своих болельщиках. Более того, будет прекрасная возможность взять реванш у «Северстали» - ответный матч уже 4 октября. Но до этого, 1 октября, еще предстоит проэкзаменовать «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

Результаты матчей:

«Спартак» - «Салават Юлаев» 2:4 (0:0, 2:1, 0:3).

СКА – «Салават Юлаев» 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

«Северсталь» - «Салават Юлаев» 4:3 (2:0, 1:2, 1:1).