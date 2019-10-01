Что делать, если вам оказали некачественные услуги?
Мы регулярно пользуемся платными услугами различных специалистов, однако возникают ситуации, что исполнители оказывают эти услуги не лучшим образом. «Комсомольская правда» совместно с Госкомитетом РБ по торговле и защите прав потребителей продолжает серию материалов по повышению потребительской грамотности.
Если вы обнаружили, что работы были выполнены некачественно, то вы имеете право потребовать:
- устранить недостатки, притом бесплатно;
- снизить цену за оказанные услуги;
- безвозмездно выполнить работы повторно;
- возместить понесенные расходы по устранению недостатков;
- отказаться от договора, если недостатки не устранены или выявлен существенный недостаток;
- потребовать возмещения убытков.
Требование возврата денег или устранения недостатков вы можете предъявлять в течение гарантийного срока. Если он не установлен, то в пределах двух лет со дня принятия работы (для недвижимости – пять лет).
Если вы столкнулись с проблемами при оказании услуг, то вы можете обратиться в Госкомитет РБ по торговле по адресу: г. Уфа, ул. Цюрупы, д.13, каб. 703. Телефон горячей линии 8 (347)218-09-78
ВИКТОРИНА на знание вашИх прав*
«Комсомолка» совместно с Госкомитетом по торговле продолжает викторину «Знаете ли вы свои права?»
Ответы будут приниматься по телефону «горячей линии» 218-09-78 с 09.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00) в течение трех рабочих дней от даты выхода газеты. Первые три позвонивших и правильно ответивших на все вопросы станут победителями. Подведение итогов будет в декабре. Победители получат приз – продуктовую корзину от «Продукта Башкортостана».
Вопросы:
1. Какая глава Закона «О защите прав потребителей» регулирует права потребителей при выполнении работ (оказании услуг)?
2. Назовите одно из прав потребителя при нарушении исполнителем сроков выполнения работ (услуг).
3. В каком размере предусмотрена выплата потребителю неустойки (пени) за нарушение сроков выполнения работ (услуг)?
4. В какой срок исполнитель должен вернуть деньги за некачественную услугу (работу)?
5. Назовите формы оплаты работ (услуг)?
Ответы на вопросы прошлого тура*
1. Федеральный закон от 21 декабря 2013 года № 353 – ФЗ «О потребительском кредите»
2. нет
3. 8 сентября
4. 26 октября
5. в 6 раз
Победители викторины «Знаете ли вы свои права?» №5 (КП №101 от 11.09.2019)
1. Смоленчук Г.Г.
2. Вафина Д.Л.
3. Курамшин А.А.
*Викторина продлится с 24.05 2019 г. по 17.11 2019 г. включительно. Информацию об организаторе викторины и сроках проведения уточняйте по тел. «горячей линии» (347) 218-09-78. Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей. ИНН 0278173969, 450008, РБ, г. Уфа, ул. Цюрупы, 13.