Октябрь 2019 в Башкирии будет теплый и в меру дождливый

Если сентябрь испытывал жителей Башкирии на прочность проливными дождями, первым снегом и минусовой температурой воздуха, то октябрь не преподнесет неприятных сюрпризов. По данным синоптиков, второй месяц осени будет теплым и в меру дождливым.

Как сообщили в Гидрометцентре региона, природных аномалий ждать не стоит – даже минусовая температура придет в регион лишь в самом конце месяца.

В первую неделю октября, с 1 по 8 число, в регионе будет тепло, воздух прогреется до +18 градусов к концу недели. В среднем ожидается 16 градусов тепла днем и +10 градусов ночью. А вот осадков в первую неделю не предвидится.

С 9 октября погода изменится – в регион придут дожди, которые задержатся до 13 числа. Значительно похолодает – столбик термометра покажет +6 градусов днем и +3 ночью.

С 14 октября осадки отступят, и на улице снова потеплеет до +13 градусов. Такая погода сохранится до 18 октября.

Последние две недели месяца будут прохладными. С 19 по 26 октября будут идти дожди, температура воздуха опустится +4 в среднем, до 0 в отдельных регионах.

С 27 октября температура воздуха по ночам стабильно будет опускаться ниже нуля. Стоит отметить, что именно утро 27 октября может открыть сезон гололеда – днем ожидается дождь, а ночью 0 градусов.

Чтобы автомобилисту избежать «дня жестянщика», нужно вовремя поменять летнюю резину на зимнюю. По закону это можно сделать с сентября по ноябрь. На практике выбор конкретной даты для замены нужно делать с учетом погодных условий. Если несколько дней стабильно холодно (+2, 0 градусов), пора задуматься о смене колес. В ГИБДД Башкирии рекомендуют не тянуть и «переобувать» автомобили, особенно, если вы собираетесь ехать в горные районы.