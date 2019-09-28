2019-09-28T07:31:08+03:00
Общество

«Врачи поставили на дочери крест»: девочка из Башкирии учится жить, несмотря на серьезную болезнь

Медики обещали, что ребенок будет «овощем», но Яна бегает и даже ходит в школу
Яна БАЗЕКИНА
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Яна - очень веселый и любознательный ребенок, несмотря на сложный диагноз. Фото: БФ "Наши дети"Яна - очень веселый и любознательный ребенок, несмотря на сложный диагноз. Фото: БФ "Наши дети"
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Маленькая Яна Юсупова из небольшого башкирского городка Ишимбай – очень ласковая, веселая и любознательная девочка. Еще в младенчестве малышке поставили диагноз ДЦП, врачи обещали, что ребенок всю жизнь пролежит «овощем», но мама Яны не сдавалась. Реабилитации, ЛФК, массажи – и к своим 12 годам девочка добилась поразительных результатов. Теперь Яна может ходить, бегать, разговаривать и даже посещает школу, где учителя не нарадуются на прилежную ученицу. Мама Яны верит, что скоро окончательно поставит свою дочь на ноги, но для этого требуется новый курс дорогостоящей реабилитации.

«ГОВОРИЛИ, ЧТО НЕ СМОЖЕТ ДВИГАТЬСЯ И ДАЖЕ ДУМАТЬ»

- Когда моя дочь родилась, врачи поставили на ней крест. Они говорили, что она будет лежать, не сможет говорить и даже думать, - вспоминает мама Яны Галина. – Я не сдалась и постоянно занималась с дочерью. В результате она смогла пойти и даже побежать. Пусть неуверенно, зато сама.

Путь к здоровью оказался долгим и сложным: бесконечные массажи, лечебная физкультура, электролечение, грязи, иглоукалывание, медикаментозное лечение… Но самый лучший эффект на Яну оказали занятия плаванием (плавать дочку мама учила своими силами). Вот только в Ишимбае нет аквареабилитологов, поэтому приходится по возможности ездить в другие города, чтобы там посещать бассейн с инструктором.

Мама Яны положила все силы, чтобы поставить дочь на ноги. Фото: БФ "Наши дети"

Мама Яны положила все силы, чтобы поставить дочь на ноги. Фото: БФ "Наши дети"

А в мае Яна прошла курс реабилитации в московской клинике – и о чудо! начала говорить длинными предложениями. Особенно рада таким успехом учительница Яны в уфимской коррекционной школе, ведь до этого учеба давалась девочке тяжело. Она не могла четко выразить свои мысли, от чего сильно злилась и нервничала. Сейчас она активно повторяет за учительницей, обводит буквы по контуру, рисует и разукрашивает, и каждый день стремится познать что-то новое.

МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ ИСЧЕРПАЛА СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ

И, казалось бы, путь излечения найден, но реабилитация в московской клинике стоит действительно дорого – и это не считая расходов на дорогу и проживание. В многодетной семье, где растет Яна, таких огромных сумм просто не бывает. Поэтому на помощь девочке пришли волонтеры благотворительного фонда «Наши дети», которые объявили сбор на очередной курс реабилитации стоимостью 94400 рублей. Вы тоже можете внести свой посильный вклад, чтобы помочь малышке расти и развиваться, как ее здоровые сверстники. Для этого вам нужно зайти на сайт благотворительного фонда, где на личной странице девочке вы найдете все необходимые реквизиты, отчеты о поступлении и расходах пожертвований и последние новости об этой очаровательной девчушке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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