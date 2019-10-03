«Не было ничего кроме темноты и боли»: в Башкирии слепая мать троих детей выживает, работая массажистом

Еще недавно жизнь 30-летней Юлии Ш. казалась полной чашей – дружные дети, любимая работа. Но год назад все перевернулось: женщине удалили оба глаза, и она осталась в кромешной темноте. Чтобы начать жить заново, Юлии вместе с тремя маленькими детьми пришлось переехать в чужой город, где она вынуждена арендовать убогую тесную квартиру, поскольку люди отказываются сдавать жилье слепой многодетной матери.

«НЕ БЫЛО НИЧЕГО, КРОМЕ ТЕМНОТЫ И БОЛИ»

- Раньше я жила с детьми в Самарской области. К сожалению, год назад я лишилась зрения, - рассказывает женщина. – Мой бывший супруг, с которым мы расстались еще до рождения младшего сына, неожиданно решил проявить отцовские чувства и стал требовать встречи с ребенком. Не желая травмировать детскую психику, я отказала ему во встрече. Он сильно разозлился, начал скандалить, а потом и вовсе набросился на меня с кулаками. Я потеряла сознание, а когда очнулась в больнице, то в моем мире не было ничего кроме темноты и боли.

Женщина признается, что люди с опаской относятся к слепым инвалидам

Юлию срочно прооперировали - к сожалению, оба глаза спасти не удалось, и женщина полностью потеряла зрение. Выписавшись из больницы, она долго приходила в себя, пыталась понять, как дальше ей жить, и в итоге приняла решение переехать подальше от места, где она пережила самые страшные моменты своей жизни.

- Месяц назад мы переехали с детьми в Стерлитамак, - рассказывает Юлия. – И здесь я столкнулась с совершенно непонятным отношением общества к незрячим людям. Я пыталась снять нормальную квартиру, но везде натыкалась на отказ. Такое ощущение, что люди брезгуют, боятся общаться с инвалидами, ну еще и дети – вдруг испортят их хоромы.

Теперь Юлия вместе с тремя детьми, младшим из которых всего десять и шесть лет, вынуждены снимать за 10 тысяч рублей однокомнатную квартиру у мужчины, злоупотребляющего алкоголем. Квартира находится в ужасающем состоянии – ободранные обои, скрипящие полы в щелях, разбитая сантехника, но выбора у женщины нет. Чтобы как-то выжить, женщина стала работать массажистом, поскольку давно получила медицинское образование и необходимый опыт.

- Беда в том, что клиенты не хотят приходить в такую квартиру, потому что здесь нет ни мебели, ни ремонта, - жалуется женщина. – Я пытаюсь снять хотя бы двухкомнатную квартиру, с нормальным ремонтом, чтобы в одной комнате жить, а другую переоборудовать под массажный кабинет. Я ведь совсем недавно потеряла зрение, поэтому еще не могу нормально ориентироваться в пространстве, тем более в чужом городе. И не могу бегать из салона, куда бы могла устроиться на работу, домой.

Сейчас Юлия работает массажистом на дому, и вынуждена делать огромные скидки, лишь бы были клиенты

В АДМИНИСТРАЦИИ ПООБЕЩАЛИ РАЗОБРАТЬСЯ В СИТУАЦИИ

На вопрос, обращалась ли женщина в городскую администрацию, чтобы узнать – оказывается ли какая жилищная помощь инвалидам, Юлия ответила отрицательно. Она хочет решать проблемы самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи.

- Еще когда я жила в Самарской области, после трагедии я обращалась в администрацию, чтобы те помогли мне с жильем – но оказалось, что ничего мне не положено. На материнский капитал я купила комнатушку в коммунальной квартире, но соседи не давали мне спокойной жизни, поэтому пришлось оттуда съехать, - ответила женщина.

Попросить за Юлию помощи решила ее знакомая, которая обратилась к главе Башкирии Радию Хабирову на его странице в социальных сетях. Очень быстро на обращение отреагировал глава администрации Стерлитамака Владимир Куликов, который посоветовал Юлии обратиться лично или через доверенное лицо в отдел по жилищной политики, где ей обязательно помогут в сложившейся жизненной ситуации.