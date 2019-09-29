«Уфа» добыла ничью в Казани

Матчи уфимских и казанских спортивных клубов всегда привлекают особое внимание. «Зеленое дерби» в хоккее уже давно стало визитной карточкой КХЛ. В футболе пока с этим не так интересно, но руководители «Уфы» не раз заявляли, что они хотят, чтобы данное противостояние вышло на новый уровень. Только вот не мешало бы подобные мысли донести и до самих футболистов, потому что очередная встреча получилась уж совсем пресной.

Что касается казанского «Рубина», то их понять можно. Сейчас казанцы находились в яме – после неплохого начала чемпионата в последних турах они только и делают, что проигрывают. При том не особо важно какому сопернику. Поэтому главным для них было переломить тенденцию и сыграть как можно надежнее. Видимо, именно поэтому тренерский штаб хозяев оставил на скамейке весь свой креативный блок, практически полностью состоящий из молодых грузинов. Эти парни зажигали впереди, но совершенно забывали об обороне. Сейчас же требовалось другое.

«Уфа» в такой ситуации, как казалось, могла сыграть с позиции силы. Тем более команда на ходу и сняла пару скальпов с очень серьезных соперников. Одна вот только проблема – почему-то на выезде и дома «уфимцы» выглядят абсолютно по-разному. Матч в Казани в очередной раз это наблюдение подтвердил.

СКУКОТИЩА

«Рубин» до конца календарного года вернулся на свой старый стадион «Центральный». Погодка сейчас не самая комфортная, поэтому на трибунах собралось менее девяти тысяч болельщиков.

Вадим Евсеев не особо любит тасовать состав, поэтому на поле вышли практически все привычные исполнители. Отвечать за атаку и голы отправили Кротова, который в последнее время завоевал доверие тренера.

Что касается хода матча, то как он будет проходить, стало ясно уже в первые минуты. Хозяева захватили территориальное преимущество, прибрали мяч к своим ногам, и «Уфу» к нему не подпускали. Гостям осталось уповать только на быстрые контратаки и редкие стандартные положения.

Также очень быстро стало понятно, что нынешний «Рубин» совершенно не может задавить соперника. Голевых моментов, по сути, не было совсем. За весь первый тайм вспоминается разве что эпизод с ударом головой Подберезкина. В этом эпизоде классно разобрался на фланге Ташаев. Он парочкой финтов убрал Сухова, а затем четко подал на 11-метровую отметку. Удар совершенно не получился опасным, Беленов легко забрал мяч в руки. Но ничего острее этого хозяева предложить не смогли.

«УФА» МОГЛА ВЫРВАТЬ ПОБЕДУ

Более того по-настоящему голевых моментов «Рубин» не создал даже во втором тайме. Никуда не делось тотальное территориальное преимущество (казанцы владели мячом более 70 % времени), но все протекало без продвижения вперед. Не назвать же супершансами выстрелы выше ворот вышедших на замену Кварацхелии и Кьяртанссона. Ну это смешно.

Тут скорее вопрос в другом – «Уфа» сама вполне могла забить, и шанс у гостей выдался более реальным. Опасный штрафной вблизи ворот отправился исполнять Фомин. Удар получился выверенным в ближний угол, на очень опасной высоте. Лишь чуть-чуть не хватило точности – мяч попал в штангу. Не факт, что Дюпин успел бы его вытащить, попади тот в створ.

Но забей «Уфа», все-таки по-футбольному это было бы несправедливо. Счет 0:0 – самый справедливый итого подобного противостояния. На гол совершенно точно никто не наиграл, а нейтральному болельщику подобный матч наверняка показался настоящей пыткой. Минимум креатива, минимум идей впереди – только возня в центре поля. Так себе развлечение. В то же время для башкирского клуба результат положительный, так как уфимцы не проиграли и привезут с выезда одно очко.

- Во-первых, играли на выезде. Во-вторых, где-то не довосстановились, хотя не так много футболистов играли на Кубок. Соперник заставил обороняться, мы это предлагали. Хотели контратаковать, имели моменты, но их было мало. Самое главное, что мы сопернику не позволили создать стопроцентные моменты, - сказал после матча Вадим Евсеев. К этим словам добавить нечего, они отражают все.