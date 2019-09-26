Ильдар Абдразаков: «Я - из рода кочевников»

Одному из лучших оперных певцов современности, обладателю титула «Лучший бас мира» и народному артисту Башкирии Ильдару Абдразакову исполнилось сорок три года. Праздновать день рождения знаменитый уроженец Уфы будет далеко от родины - в Нью-Йорке, где этой осенью он поет в театре «Метрополитен Опера». Первый спектакль, где Ильдар Абдразаков исполняет партию Банко в знаменитой постановке оперы «Макбет» Джузеппе Верди, прошел накануне, в минувшую среду. В постановке занят международный состав солистов, среди которых есть и соотечественники именинника - прежде всего, это исполняющая главную женскую партию оперная дива Анна Нетребко, с которой башкирского баса связывают давние дружеские отношения. К тому же в Нью-Йорк певец взял с собой семью - жену Марику и двух младших дочек - трехлетнюю Риану и двухлетнюю Александру. Так что отмечать день рождения он будет среди близких и родных.

- Я - из рода кочевников, а генетическую память так просто не сотрешь - поэтому не могу долго сидеть на одном месте, - признался прославленный бас в интервью «Комсомолке». - Я всегда говорю: «Мой дом там, где сейчас мои чемоданы». Конечно, всегда приятней выступать там, где видишь родные лица, на родине, но и в «Метрополитен Опера» я чувствую себя, как дома.

В знаменитом нью-йоркском театре башкирский бас поет уже больше десяти лет - его здесь очень ценят, как, впрочем, и в других, не менее знаменитых оперных домах мира - от Венской оперы до миланского «Ла Скала», где Ильдар Абдразаков уже дважды давал сольные концерты.

Но и свою малую родину артист не забывает и довольно часто поет на сцене Башкирского театра оперы и балета, где делал первые шаги в искусстве. Именно здесь уже дважды начинался именной музыкальный фестиваль артиста, который он впервые организовали в 2018 году.

Благодаря Ильдару Абдразакову репертуар Башкирского театр оперы и балета пополнился редкой оперой Джузеппе Верди – «Аттила», где режиссер-дебютант исполнил заглавную партиюФото: Мила КИЯН

«В УФЕ ИСПОЛНИЛАСЬ МОЯ МЕЧТА».

В конце апреля в Уфе состоялся и режиссерский дебют артиста - на сцене Башкирского театра оперы и балета он поставил оперу Джузеппе Верди «Аттила», которой прежде не было в репертуаре театра. К слову, в свое время эта опера принесла уроженцу Уфы мировую известность - именно с арией Аттилы башкирский бас в 2000 году победил на Международном телевизионном конкурсе им. Марии Каллас «Nuovo voci per Berdi» («Новые вердиевские голоса») в Парме, открывшем молодому певцу дорогу на лучшие сцены мира.

- «Аттила» - одна из моих любимых опер - я пел ее много раз на самых разных площадках, я ее досконально знаю и мне было безумно интересно попробовать себя в роли постановщика, - признается Ильдар. - Я очень рад, что моя мечта - самому поставить эту замечательную оперу, исполнилась в Уфе, и я очень благодарен руководству театра, что в меня поверили.

Опера «Аттила» стала не только режиссерским дебютом прославленного баса, но и первым спектаклем на уфимской сцене, где певец исполнил заглавную партию на уфимской сцене. Ильдар дважды спел на премьере постановки, и произвел невероятный фурор - в заключительном спектакле сезона ему пришлось исполнял арии «на бис», что в Башкирском театре вообще случилось впервые. Крики «браво» доносились отовсюду - из партера, из лож и с галерки. Земляки очень надеются, что «Аттила» не останется единственным режиссерским опытом артиста, и он еще порадует их новыми постановками.

- Конечно, пока еще рано что-либо загадывать, но, вполне возможно, что в будущем, через год-два, и в фестивальной программе появится и полноценный спектакль, - подтвердил Ильдар Абдразаков.

Впрочем, в ближайшее время вновь насладиться великолепным голосом артиста уфимцам, скорее всего, не удастся: после серии спектаклей «Макбет» в «Метрополитен Опера», Ильдар Абдразаков прилетит в Москву, чтобы 16 и 18 октября на сцене «Большого театра» исполнить партию Короля Филиппа II в еще одном шедевре Джузеппе Верди - опере «Дон Карлос», а 21 октября выступит в Большом зале Московской консерватории в концерте «Хворостовский и друзья», посвященном памяти своего друга, выдающегося русского баритона Дмитрия Хворостовского.

21 октября знаменитый бас примет участие в концерте, посвященном памяти своего близкого друга - выдающегося русского баритона Дмитрия Хворостовского в Большом зале Московской консерваторииФото: Мила КИЯН

ЗАПИСАЛ ПЕРВЫЙ СОЛЬНЫЙ ДИСК

- Этот и прошедший сезон проходят у меня под знаком Верди, - пояснил Ильдар, прошлой осенью спевший в «Ла Скала» сразу в двух вердиевских операх – «Эрнани» и «Аттила» и выпустивший о диск с ариями великого итальянца, записанный с оркестром театра «Мерополитен» (Монреаль) под управление дирижера Янника Незе-Сегена. Релиз пластинки, выпущенной крупнейшей звукозаписывающей компанией в мире – «Deutsche Grammophone», с которой башкирский бас подписал эксклюзивный контракт еще два года назад, состояла совсем недавно. Пластинка стала первым сольным диском певца, в ней собраны самые известные арии из вердиевского репертуара, а открывается она музыкой из оперы «Аттила». В своем официальном заявление лейбл напомнил, что Ильдар Абдразаков считается одним из лучших вердиевских басов всех времен, а партия вождя гуннов в его исполнении вообще считается эталоном.

Несмотря на приверженность к стилю «большой оперы» Ильдар Абдразаков, тем не менее, готов на самые смелые эксперименты. К примеру, пару лет назад он записал трек с фронтменом группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым и даже был не раз замечен на концертах эпатажного рокера. Опероманы, услышав эту новость, пришли в ужас, хотя совместная работа главного рок-хулигана и оперной звезды пока так и не вышла и остается только гадать, что из такого дуэта получилось.

- А почему нет? Монсерат Кабалье ведь пела с Фредди Меркьюри - и эта песня «Барселона» стала невероятно популярной во всем мире. Предложи мне Леди Гага дать совместный концерт, я бы с удовольствием согласился, - уверяет Ильдар. - Я не говорю, конечно, что Сергей Шнуров такой очень серьезный артист, но в этом жанре он себя нашел и пользуется большой популярностью. Меня его песни отлично расслабляют, ведь опера для меня - это работа.

Дирижер Владимир Спиваков , еще один знаменитый уроженец Уфы, встретился с Ильдаром Абдразаковым, его женой Марикой и дочкой Рианой в родном городе музыкантовФото: Мила КИЯН

В свой день рождения Ильдар на сцену не выйдет - следующий спектакль в «Метрополитен Опера» с его участием состоится только в субботу, 28 сентября. Вместе с семьей артист отправится в парк, тем более, что погода в Нью-Йорке сейчас по-настоящему летняя - плюс 27 градусов.

- Обычно, если нет выступления вечером, я просыпаюсь от голосов моих детишек, мы неторопливо завтракаем и идет гулять - в парк или на детскую площадку! - рассказывает Ильдар. А вот, когда вечером у меня спектакль, мне нужно как следует выспаться - и моя супруга с утра пораньше отправляется с детьми куда-нибудь гулять. Спасибо ей огромное за понимание, за чуткость. Ведь звучание голоса зависит от многого: нужно выспаться, вовремя пообедать, чтобы не перегружать организм перед выступлением. Лет десять назад я об этом даже не задумывался, просто выходил и пел. А с годами понял, как это важно.

Голос Ильдара Абдразакова покорил меломанов по обе стороны Атлантики - и в Америке, и в Европе его ждут с распростертыми объятьями лучшие театры мира. Гастрольный график баса, обладателя множества премий расписан на несколько лет вперед - театры всего мира мечтают заполучить артиста, ведь он всегда поет стабильно, технично и, к тому же, обладает яркой внешностью и бесспорным актерским мастерством, не уступающим его выдающимся вокальным данным. Несмотря на то, что Ильдар сегодня входит в первую пятерку самых востребованных оперных певцов в мире звание народного артиста России он пока не получил. Зато на малой родине, в Башкирии, его талант оценили по достоинству - у любимца уфимской публики уже две высших государственных награды Республики - Орден дружбы народов и Орден Салавата Юлаева.