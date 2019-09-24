На безопасности экономить нельзя: в Уфе молодых родителей научат правильно путешествовать с ребенком

Когда семья готовится к пополнению, это всегда ахтунг: коляску купи, кроватку добудь, что уж говорить о всяких памперсах-ползунках! В суматохе немудрено чего-нибудь забыть. Но уж что-что, а детское автокресло для семьи с машиной – предмет первой необходимости. Вот только некоторые этим фактом пренебрегают: покупают дешевый некачественный товар либо вовсе игнорируют необходимость обзавестись автолюлькой.

Исправить ситуацию призван федеральный проект «Детство без опасности». 19 сентября проект стартовал в Уфе на базе Республиканского перинатального центра. О чем он? «Детство безопасности» это про то, как нужно перевозить малыша в автомобиле, почему стоит раскошелиться на дорогое, качественное кресло, и как вообще вести себя на дороге, если рядом – ребенок.

БАШКИРИЯ – В ЗОНЕ РИСКА ПО ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТИ

Республика стала 17-м по счету регионом, присоединившимся к реализации проекта «Детство без опасности». Неудивительно, что мы в первой двадцатке. Вы только взгляните на цифры: по данным МВД по РБ, за 2018 год на территории республики зарегистрировано 439 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, в результате которых 21 ребенок погиб. С пугающей статистики началась пресс-конференция, посвященная старту проекта «Детство без опасности» в Башкирии.

- Мы входим в антирейтинг страны, - начал начальник УГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов. – Нередко в том, что в ДТП страдают дети, виноваты сами родители. Приходим в садик, общаемся с детьми, 90 процентов говорят, что в семье есть машина, и только процентов 80 говорят, что их сажают в специальное автокресло. Некоторые дети и вовсе признаются, что, мол, папа ездит пьяным. Давайте с этим вместе бороться. Когда каждый осознает, что ребенок это самое ценное, тогда ситуация изменится.

Позицию главного госавтоинспектора Башкирии поддерживает и генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников.

- Проект «Детство без опасности» стратегически важен для исправления обозначенной ситуации: Башкирия находится в красной зоне риска по детской смертности. Я убедился, что мы не зря сюда приехали, когда ехал в такси, где роль «детского удерживающего устройства» играла такая тряпочка с ремнями. Что это с точки зрения безопасности малыша? Фикция. Такие вещи должны быть искоренены и этому призван поспособствовать наш проект. Он уже апробирован в других регионах страны, и доказал свою эффективность. Могу всех заверить, на занятиях скучно не будет: знания даются в легкой, вовлекающей форме, родителям все доступно объяснят и покажут.

«ДЕШЕВОЕ АВТОКРЕСЛО ОПАСНЕЕ, ЧЕМ ЕГО ОТСУТСТВИЕ»

Итак, подробнее о проекте. В Башкирии пока открыта одна площадка – Республиканский перинатальный центр в Уфе, на ул. Авроры, 16. Здесь специально обученные сотрудники Центра расскажут будущим родителям о том, как вести себя на дороге, в каких случаях лучше воспользоваться такси, вместо того, чтобы садиться за руль, как подобрать и правильно установить автокресло в автомобиле, а также об особенностях перевозки детей, в первую очередь, новорожденных.

Не спешите с выводами, дескать, что тут сложного. Эксперты центра «Движение без опасности» на практике убедились, что многие попросту не умеют правильно закреплять кресло в салоне машины.

- Немногие автомобилисты знают, что практически в каждой машине установлен стандарт крепления Изофикс, благодаря которому кресло жестко крепится к кузову авто, - отмечает тренер экспертного центра «Движение без опасности» Дмитрий Стебаков. – А еще многие родители в целях экономии покупают дешевое китайское автокресло. Но практика показывает, что зачастую некачественное удерживающее устройство опаснее, чем его отсутствие вообще. К сожалению, эту и другую полезную информацию не рассказывают на занятиях в автошколе, но сейчас есть возможность получить знания от специально обученных тренеров. На тренинги в рамках проекта «Детство без опасности» может прийти любой желающий, задать интересующие вопросы, все попробовать своими руками.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

- При резком торможении инерционный вес ребенка увеличивается в 17 (!) раз. Даже самые любящие руки вряд ли удержат малыша в экстренной ситуации.

- Безопасное автокресло – то, которое прошло сертификацию. На самом кресле должна иметься желтая наклейка с информацией о сертификации, также просите информацию у продавца. И лучше купить б/у-шное качественное кресло, чем дешевое несертифицированное новое.

- Правильно установить автолюльку на переднем пассажирском сидении, предварительно отключив фронтальную подушку безопасности (если такой возможности нет – тогда на заднем сидении). Ребенок должен сидеть затылком вперед.

- Одна из самых популярных ошибок – чрезмерное перетягивание ребенка ремнями безопасности. Запомните: между малышом и ремнем должна помещаться ладонь.