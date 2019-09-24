Открылась фотовыставка «Комсомольской Правды» - «Уфа на высоте»

24 сентября в башкирской столице открылась традиционная фотовыставка от «Комсомолки».

Уфимский филиал «Комсомольской Правды» проводит показ фотографий уже не в первый раз. Суть проекта простая, но интересная – уфимские фотографы делают для нашей газеты уникальные фотографии с крыш столичных высоток. В этом году в проекте участвовали 7 фотохудожников, которые сделали для газеты больше 400 снимков. Затем мы отобрали самые лучшие из них, распечатали и организовали выставку из 50 работ. Посмотреть на них можно абсолютно бесплатно на втором этаже комплекса ВДНХ-Экспо по адресу улица Менделеева, 158.

Свои работы предоставили семь уфимских фотографовФото: Рустем АХУНОВ

- Я рада приветствовать вас на открытии выставки «Уфа на высоте». Мы собрались здесь, чтобы увидеть результаты работы 7 фотографов-участников проекта, которые запечатлелипривычный нам город с другой точки зрения, - обратилась к гостям директор уфимского представительства «Комсомольской Правды» Елена Борисова. - Фотографы запечатлели как природные красоты, так и архитектурные особенности Уфы в разное время суток. Они передали настроение города, его жизнь. С высоты птичьего полета чувствуется, какой разной может быть Уфа, и, уверяю, вам тоже передадутся эти фотоэмоции. Желаю вам получить удовольствие от выставки!

Бесплатная выставка будет работать до 29 сентябряФото: Рустем АХУНОВ

В день открытия фотовыставку посетили именитые гости – Радий Хабиров и Ульфат Мустафин. Мэр столицы, взглянув на пейзаж строящейся в столице набережной реки Белой, рассказал, что уже скоро жители и гости Уфы смогут по ней прогуляться.

Побывал на выставке «Комсомолки» и Радий ХабировФото: Рустем АХУНОВ

Фотовыставка привлекла внимание студентов архитектурного института, который находится неподалеку. Молодым специалистам стали интересны необычные для простого взгляда виды столицы.

- Таких вещей не увидишь, когда смотришь на дом или здание снизу. С высоты птичьего полета открывается пейзаж на весь город – видно необычное соседство многоэтажек из стекла и маленьких деревянных домов в центре города. Этим Уфа интересна, - объяснила студентка 2 курса Алина А.