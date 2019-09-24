Александр Галибин: Снимая фильм «Сестренка», я влюбился в Башкирию и ее жителей

Фильм народного артиста России Александра Галибина «Сестренка» вышел в российский кинопрокат и будет демонстрироваться на экранах страны в течение месяца, а 20 октября, в день 100-летнего юбилея народного поэта Башкирии Мустая Карима, его покажут по каналу «Россия- Культура». Премьера военной драмы по повести «Радость нашего дома» прошла за два дня до начала проката в московском кинотеатре «Иллюзион», а через пару дней в уфимском ГКЗ «Башкортостан» состоялся специальный показ с участием всей съемочной группы и большим количеством VIP-гостей. Показ посетил и глава республики Радий Хабиров вместе с супругой. Представлял картину Тимербулат Каримов - внук писателя и основатель Фонда имени Мустая Карима.

- Это удивительный фильм, потому что в нем сочетается очень бережное отношение к безупречному, очень ценному для нас литературному материалу, который филигранно лег в основу фильма, и большая любовь к Башкортостану - и картина, лица, пейзажи, которые запечатлены, попадают в самое сердце, - отметил Тимербулат Каримов, выступивший одним из спонсоров картины. - Фильм выходит в год столетия Мустая Карима и, я надеюсь, что, что через киноязык удастся обратить внимание большого количества детей, читателей на его творчество.

Внук писателя остался очень доволен экранизацией повести своего знаменитого деда.

- Я испытываю трепетное чувство благодарности ко всем, кто принял участие в съемках картины, - признался Тимербулат Каримов. - Режиссеру и актерам удалось передать самое важное, что хотел сказать Мустай Карим: несмотря на все тяготы и жизненные лишения нужно всегда оставаться человеком. И то, что глазами и голосами детей с нами говорит Мустай, для меня очень ценно.

Сценаристом картины выступил Айдар Акманов, который получил широкую известность после работы над картиной «Из Уфы с любовью». Он рассказал, что для картины ему пришлось добавить некоторые эпизоды, которых нет в литературном первоисточнике.

- Но я старался сохранить дух повести и, мне кажется, это удалось. Получилась очень добрая, немного наивная история, - отметил сценарист.

Стоит отметить, что, хотя «Сестренка» изначально позиционировалась как «фильм для детей», картина пришлась по душе и взрослой аудитории. Фильм уже успел получить несколько наград - был отмечен спецпризом на фестивале «Окно в Европу» в Выборге и приз «Зрительских симпатий» на XVI Международном фестивале военно-патриотических фильмов «Волоколамский рубеж».

«МУСТАЙ КАРИМ - УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПИСАТЕЛЬ»

Режиссер фильма Александр Галибин рассказал, что впервые прочитал повесть «Радость нашего дома» еще десятилетний ребенком и уже тогда она произвела на него большое впечатление.

- Мустай Карим - удивительный писатель. В советской, русской и национальной литературе – это особая ниша. Это очень глубоко, по-настоящему прозрачно, это откровение. Я даже не знаю, как он нашел свой путь, но читать его удивительно хорошо, легко и приятно, - признался Александр Галибин. - В Башкирии мы глубоко погрузились не только в быт, но и человеческие отношения. Я стал узнавать про Мустая Карима много, чего раньше не знал. Появилось много людей, которые были с ним близки, сидели с ним за одним столом, слушали его истории, помогали снимать о нем картины. Это удивительно, потому что о нем звучат исключительно высокие и светлые чистые слова.

Режиссер признался, что очень волновался перед башкирской премьерой картины.

- Наверное, это один из самых волнительных дней в моей жизни, - сказал Александр Галибин. - Потому, что это касается Мустая Карима - человека, который вошел в наши сердца, с которым мы долго-долго жили, - когда мы готовили картину, когда ее снимали: его слово, язык, башкирская культура - все это стало нам очень дорого, и мы очень бережно относились к каждому знаку в этой картине, каждой вещи, каждой детали. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто нам помогал, а нам помогала практически вся Башкирия: все, кто знал о нашей картине, потому что нет такого человека в республике, кто не знал бы, кто такой Мустай Карим.

Внук народного поэта Башкирии Мустая Карима и основатель Фонда его имени - Тимербулат Каримов прилетел на показ фильма в Уфу с женой и юной актрисой Мартой ТимофеевойФото: Мила КИЯН

Съемки, которые осуществляла компания «Мотор-фильм студия», проходили в селе Новосаханово Белорецкого района, где специально для картины были построены точные копии домов 1940-х годов.

- Мы работали в таком замечательном месте, с прекрасными людьми - это было огромным счастье работать в ваших краях. Снимая «Сестренку», я просто влюбился в Башкирию и ее жителей! - признался Александр Галибин.

Почти все роли в картине играют башкирские артисты, а в главных ролях снимались семилетний уфимец Арслан Крымчурин и девятилетняя москвичка Марта Тимофеева. Юная актриса уже настоящая маленькая звездочка российского кино - она снялась уже в сорока картинах. Для съемок в фильме «Сестренка» девочка учила башкирский язык.

- Башкирский язык сложный, но очень красивый. Мне вообще понравилась Башкирия, здесь очень красиво, - сказала Марта. - Мы с Арсланом подружились, хотя и живем в разных городах. Переписываемся, общаемся по телефону.

ГЛАВНОГО ГЕРОЯ ИСКАЛИ ПОЛГОДА

Если Марту Тимофееву сразу утвердили на роль украинской девочки Оксаны, которую военное лихолетье забросило в глухую башкирскую деревню, то исполнителя роли маленького Ямиля искали долго.

- Если хочешь передать ощущение, которое получил от первого прочтения «Радости нашего дома», то огромное значение имеет выбор героя и его окружение, - рассказал Александр Галибин. - У нас совершенно потрясающий ансамбль в картине: начиная от главного героя и заканчивая маленькими эпизодами. Мы очень тщательно отбирали актеров. И я приезжал в Башкирию, мы делали пробы, было много проб по республике - полгода мы ездили по школам и интернатам практически всей Башкирии. Нам нужен был мальчик, который умеет говорить по-русски так же, как и по-башкирски, потому что вся картина на башкирском языке. Я попытался очень осторожно ее озвучить, сделать русскую подстрочку, чтобы это было понятно русскому зрителю. Но когда мы показывали черновую сборку картины разным людям, они говорили, что и так все понятно. Но там было много глубоких нюансов, связанных с диалогами – у Мустая Карима просто замечательные диалоги. Важно было их не испортить, надеюсь, я своим голосом смог это сделать.

Среди VIP-зрителей были Глава Башкирии Радий Хабиров и его супруга КаринэФото: Мила КИЯН

Сложные поиски главного героя все же увенчались успехом. Как отметил Александр Галибин, найти нужного маленького актера удалось практически в последний момент.

- Арслан из Уфы появился так – вдруг. Мы с ним встретились, но даже после просмотра присланной в Москву пробы я понял – мы нашли героя, - рассказывает режиссер. - Продюсер с оператором сначала напряглись, ведь Арслану уже на картине исполнилось шесть лет. Все боялись, что он слишком маленький. Я один практически верил, что этот мальчик может передать все, что есть у Ямиля – героя повести. Когда мы приехали в Уфу, я понял, что это замечательное сочетание с нашей актрисой Мартой, русской девочкой. Вообще у нас артисты из разных районов Башкирии – не все из национального башкирского театра. Нам помогал целый народный ансамбль, когда мы снимали День победы, 9 мая. В огромном эпизоде нам помогал народный театр.

Режиссер рассказал также, что после окончания съемок фильма выяснилось, что нужно переписать курай.

- Прекрасный саундтрек написал композитор Илья Духовный, ему помогал внук Мустая Карима. Нам удалось совместить их музыку. Еще раз хочу отметить, что картина бы не получилась, если бы не люди, которые нам помогали. В Инзере замечательный народ, который с нами самоотверженно трудился сначала два месяца летом, потом зимой. Это незабываемые вещи. Ценно, когда на площадке возникает доброжелательная атмосфера, состояние любви к материалу, к людям, к детям – ты ведь можешь заставить ребенка сделать что-то против его воли. Так что иногда нам приходилось идти к решению задачи хитрыми путями.

Кстати, Александр Галибин накануне уфимского показа был удостоен спецприза имени Анатолия Папанова на XII Всероссийском конкурсе актеров-режиссеров «Золотой Феникс» - «За виртуозную работу с юными актерами и трепетное отношение к литературной основе фильма» - так оценило жюри его фильм «Сестренка».