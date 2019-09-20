Как жителям Башкирии защититься от мошенников: советы от полиции и других ведомств

На днях в пресс-центре регионального МВД состоялся брифинг по профилактике мошенничества в Башкирии. Перед журналистами выступили представители полиции, регионального МЧС, «Сбербанка», «Уфаводоканала» и «Газпром-Газораспределение-Уфа».

Такой подбор участников пресс-конференции отнюдь не случайность: именно сотрудниками этих организаций чаще всего представляются мошенники, при попытке обмануть пожилых жителей республики. Они приходят в дома под видом сотрудников газовой службы или водопроводчиков, втираются в доверие и выманивают сбережения доверчивых пенсионеров.

КОГО ЧАЩЕ ВСЕГО ОБМАНЫВАЮТ

Представители МВД по Башкирии и гости из других ведомств и организаций рассказали о самых распространенных видах мошенничества и о том, как защитить своих близких от действий злоумышленников.

- На сегодняшний день рост мошеннических действий, зарегистрированных у нас в республике, составляет порядка 30%. Всего зарегистрировано более 3,5 тысяч преступлений, большинство из которых совершены дистанционным способом. С помощью интернета свыше 1200 преступлений и около 1000 с помощью мобильной связи, - заявил замначальника уголовного розыска МВД по Башкирии Алексей Солодянкин. – На данный момент у нас преобладают контактные способы мошенничества в отношении престарелых горожан. По-прежнему эта категория населения самая не защищенная.

По данным башкирской полиции за восемь месяцев 2019 года в Башкирии направлено в суд 650 уголовных дел по мошенничеству. Самыми распространенными видами этого преступления остаются бесконтактные – мошенничества при попытке купить что-то в интернете, взлом страниц в социальных сетях, оказание «услуг», таких как устройство на работу, получение кредита, возвращение найденных вещей и т.д.

ЛЖЕ-ГАЗОВИКИ И ЛЖЕ-ВОДОПРОВОДЧИКИ

Второе место по популярности у злоумышленников занимает так называемое «мобильное» мошенничество. Полиция предупреждает: если вам или вашим родственникам позвонили и говорят, что ваш близкий попал в ДТП и срочно нужны деньги, или ваша банковская карта заблокирована или же «Вы выиграли приз» - это все мошенники.

- Как отличить контролера «Уфаводоканала» от мошенника? – задает вопрос представитель этой организации Азамат Магадеев. – В первую очередь, всегда нужно требовать у «водопроводчиков» удостоверение. Если подлинность документа вызывает сомнения, вы всегда можете позвонить по номеру телефона в Уфе (347) 284-24-21. Дозвонившись, нужно назвать имя и фамилию лица, указанного в удостоверении. Вам должны будут ответить, работает ли вообще у нас такой сотрудник.

Во-вторых, хотелось бы отметить, что сотрудники нашего предприятия могут совершать обходы, но делают они это строго два раза в год. Как минимум за день до прихода перед подъездами появляются объявления. Отметим, что поверку приборов учета МУП «Уфаводоканал» не осуществляет, поэтому если «водопроводчики» вдруг говорят, что пришли именно за этим – это мошенники.

Настоящие газовики не берут деньги за проверку оборудованияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Его коллега из МЧС по Башкирии также подчеркнул, что сотрудники ведомства никогда и никому не предлагают установку всевозможных приборов. Например, пожарных извещателей.

- Отмечу, что установка пожарного извещателя в частных домах и квартирах – это только личное желание каждого жителя республики. Никаких законов об обязательной установке таких приборов нет, и не предвидится, - говорит начальник пресс-службы управления МЧС по Башкирии Алик Шарафутдинов.

Что касается газовиков, то они также не могут заниматься «коммерческой» деятельностью. Представитель Газпром-Газораспределение-Уфа» Радик Нагуманов заявил, что при выполнении работ по профилактике и ремонту газового оборудования, сотрудники организации не берут деньги с граждан.

- Если, например, делали осмотр, то это оформляется документально и потом уже вместе с квитанцией за газ вам приходит счет за выполненную работу. Мошенники же сразу берут с людей деньги, - уточняет Радик Нагуманов.

КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА УЛОВКИ МОШЕННИКОВ

Так как же все-таки не стать жертвой контактного вида мошенничества? Представители различных ведомств и коммунальных организаций советуют звонить либо на телефоны горячей линии каждой из них, либо набрать телефон единой диспетчерской службы 112. «Сидящие на проводе» сотрудники этой службы смогут направить дозвонившегося человека в нужную ему организацию. Не стоит забывать также, что лучше всего защитить своих пожилых родных смогут только их дети и внуки.

- Пожалуйста, проведите беседу с близкими. Если вдруг к ним придут или будут звонить злоумышленники, пусть сразу же звонят вам. А вы уже сможете предостеречь родителей или бабушек и дедушек, чтобы были бдительными и ничего ни у кого не покупали,- призывает жителей Башкирии руководитель пресс-службы регионального МВД Максим Родионов.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ МОШЕННИЧЕСТВА С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ?

На этот вопрос попытался ответить представитель «Сбербанка» Азат Салихов.

- Наиболее распространенный вид мошенничества с банковскими картами – звонки с похожего на наш номер. Злоумышленники либо прибавляют 0, либо добавляют в номер пробел. Клиент банка берет трубку, звонящие представляются службой безопасности и говорят следующую фразу: «Мы заметили подозрительные транзакции на вашем счете и просим для вашей же безопасности проделать некоторые манипуляции». Мошенники просят сообщить им код из трех цифр на обратной стороне карты. Делать этого никогда нельзя, - говорит банкир.

Будьте осторожны: никому не сообщайте данные своей банковской картыФото: Юлия ПЫХАЛОВА

По его словам, первое, что нужно понимать, факт, что сама по себе банковская карта – это конфиденциальный инструмент. Ни в коем случае нельзя никому сообщать ни номера счета, ни паспортных данных, ни другой информации.

-Если вам звонят, и вы понимаете, что он какой-то подозрительный, то нужно просто прекратить разговор и повесить трубку. Нужно понимать ,что служба безопасности банка никогда не звонит клиенту, если замечает какие-то подозрительные операции. Они сами прекратят транзакции, если увидят что-то неладное, - подчеркнул Азат Салихов.